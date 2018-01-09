В трендах русскоязычной Википедии за 2017 год футболисты, порноактрисы, «Оно» и «1984»

Участником Emaus сообщества Wikipedia был составлен рейтинг популярности категорий Русской Википедии в 2017 году.

Россиян, как видим, больше всего интересуют личности футболистов, информация об известных персонах, животные по алфавиту, русские мужские имена, а вот порноактрисы вызвали интерес сразу в нескольких категориях: «по странам», «по алфавиту» и по их принадлежности к соответствующему виду кинематографа в США и России.

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В прошлом году категория «персоналии» занимала первое, а «порноактрисы» — второе и третье места в категориях по странам и алфавиту соответственно. Футболисты тогда находились на четвёртой позиции рейтинга.

Как думаете, для чего люди используют категории в Википедии? Как оказалось, в первую очередь для поиска биографий порноактрис. https://t.co/0Hm618Iynf — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) January 5, 2018

Интересна также выборка, касающаяся литературных произведений, информацию о которых в Русской Википедии искали пользователи в прошлом году:

Если не знаете, что бы такого почитать, то вот вам топ литературных произведений и книг по посещаемости в 2017 году статей о них в Википедии: https://t.co/OZEnKMfcg9 — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) January 8, 2018

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Первое место занял известный «ужастик» американского писателя Стивена Кинга «Оно» (очевидно, сказался выход в прокат одноимённого фильма), на втором — булгаковский «Мастер и Маргарита», на третьем — роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», ставший предтечей многих произведений, рассказывающих о мире тотальной слежки, а также давший жизнь множеству связанных с проблемой надзора государства над своими гражданами мемов. На 8 место попала еще одна известная антиутопия Рэя Бредбери «451 градус по Фаренгейту». Кроме вышеназванных произведений, россияне активно интересовались, например, русской и зарубежной классикой («Война и мир» — 4 место, «Над пропастью во ржи» — 7 место), аниме, фантастикой и фэнтези, Библией (10 место).

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Пики просмотров отдельных страничек также распределились интересным образом: самой популярной оказалась главная страничка Wikipedia (что логично) — самый большой всплеск интереса пришёлся на 15 января прошлого года, следующие персоналии, очевидно, вызвали интерес в связи с их смертью — в прошлом году, к большому сожалению, нас покинули писатель-сатирик Михаил Задорнов и популярные артисты театра и кино Дмитрий Марьянов, Вера Глаголева, солист Linkin Park Честер Беннингтон, участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев и оперный певец Дмитрий Хворостовский. Одним из тех, кто заинтересовал в прошлом году россиян, стал великий советский артист театра и кино Андрей Миронов, также уже давно ушедший от нас, — набольшее количество запросов на статью о нём было отмечено 19 января.

В конце июня пик интереса россиян вызвала компьютерная игра Grim Dawn (5-е место), День всех влюблённых (9-е место). Из неожиданных запросов — «Треугольник Рёло», пик интереса к которому выпал на 11 февраля 2017 года (11 место).

Напомним, перед Новым годом Википедия составила ежегодный рейтинг наиболее часто просматриваемых в 2017 году статей своего русскоязычного раздела, и в топ-20 попали статьи о Владимире Путине, Алексее Навальном, биткоине, Дональде Трампе и т.п.

Подсчитаны тренды 2017 года — статьи Википедии, посещаемость которых резко увеличилась по ср. с 2016. В топе: биткоин, Навальный, спиннер, "Матильда" и Берл Лазар. https://t.co/d9mY2ZwzjM — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) January 6, 2018

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Недавно также были подсчитаны тренды 2017 года (статьи, посещаемость которых резко увеличилась по сравнению с 2016-м годом), и главными из них стали:

1. Список умерших в 2017 году (прирост числа запросов составил 9660,3 в сутки),

2. Биткоин (+9061,2),

3. Алексей Навальный (+7088,6)

4. Спиннер (+6126,6),

5. Фильм «Матильда» (+5803,9),

6. Честер Беннингтон (+5792,7),

7. Сериал «Игра престолов», 7-й сезон (+5644,3),

8. Лев Троцкий (+5521,7),

9. Берл Лазар (+5490,5)

10. Михаил Задорнов (+5339,2).

Напомним, в топ по запросам статей «биткоин», «Троцкий», «Навальный» и «Задорнов» сильно продвинулись вверх по сравнению с прошлым годом (последние оба даже не входили в топ-1000 за 2016 год).

Кроме этого, исполнительный директор НП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский в своём Twitter обратил внимание пользователей о том, что у онлайн-энциклопедии обновился движок всей вики-статистики — теперь «всё стало красиво и наглядно».

Кстати, обновился движок (v. 2.0) всей вики-статистики. Теперь всё стало красиво и наглядно: https://t.co/BihIRgffuu — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) January 5, 2018

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