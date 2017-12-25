Путин, Навальный и биткоин попали в ТОП самых читаемых статей Википедии

Википедия составила ежегодный рейтинг наиболее часто просматриваемых в 2017 году статей своего русскоязычного раздела.

Предварительный список самых читаемых статей Википедии в 2017: https://t.co/V8DV7RSqD2 №1 — Россия, № 2 — Путин. В топ 10 также попали: № 3 — Биткоин (№ 390 в 2016), № 5 — Екатерина II (52 в 2016) и № 10 — Навальный (в 2016 не входил даже в топ1000). — Стас Козловский (@stas_kozlovskiy) December 25, 2017

Всего в списке 1000 позиций, мы решили упомянуть лучших:

Чаще всех интерес русскоязычных пользователей крупнейшей онлайн-энциклопедии вызывала статья «Россия», набравшая в 2017 году в среднем 13783 просмотров в день.

На втором месте — статья «Путин, Владимир Владимирович» с 12597 просмотрами.

Статью «Биткойн» просматривали 11465,6 раз.

Далее с 10474,5 просмотров идёт статья «Екатерина II».

Статья о Российской социальной сети «Одноклассники» набрала 10218 просмотров.

Пользователей русскоязычной Википедии очень сильно интересовал также «Список умерших в 2017 году», набравший 9582,6 просмотров.

Информация о Дональде Трампе и непосредственно самих США также интересовала русскоязычных юзеров свободной энциклопедии — статьи о них набрали 9273,1 и 8582,3 просмотров соответственно.

Первую десятку замыкает статья про известного оппозиционного политика Алексея Навального (8546,4 просмотров), запустивший в этом году свою предвыборную кампанию на пост Президента РФ.

А вот так выглядит ТОП-20 статей (в первых скобках — динамика мест по сравнению с прошлым годом, во вторых — число просмотров в среднем за день в 2017 году):

1. (=) «Россия» (13783,0)

2. (=) «Путин, Владимир Владимирович» (12597,0)

3. (+387) «Биткойн» (11465,6)

4. (=) «Игра престолов (телесериал)» (11178,7)

5. (+47) «Екатерина II» (10474,5)

6. (+5) «Одноклассники (социальная сеть)» (10218,0)

7. (-) «Список умерших в 2017 году» (9582,6)

8. (-3) «Трамп, Дональд» (9273,1)

9. (+3) «Соединённые Штаты Америки» (8582,3)

10. (не был в топ-1000) «Навальный, Алексей Анатольевич» (8546,4)

11. (-5) «YouTube» (8362,3)

12. (+3) «Первая мировая война» (8350,3)

13. (+8) «Сталин, Иосиф Виссарионович» (8008,6)

14. (=) «Москва» (7994)

15. (+1) «Пушкин, Александр Сергеевич» (7967,8)

16. (+17) «Ленин, Владимир Ильич» (7966,5)

17. (-8) «ВКонтакте» (7829)

18. (+505) «Троцкий, Лев Давидович» (7744,4)

19. (+1) «Санкт-Петербург» (6970,2)

20. (не был в топ-1000) «Задорнов, Михаил Николаевич» (6867,9).

Наличие в топе «вождей мирового пролетариата», а также «Первой мировой войны», скорее всего, связано с тем, что в уходящем году был столетний юбилей Октябрьской революции, и это не могло не напомнить о событиях той эпохи, прямо или косвенно связанных между собою.

Стоит заметить, что если первые две позиции по сравнению с прошлым годом не изменились, то нынешний президент Соединённых Штатов интересовал тогда пользователей русскоязычной Вики немного больше, как и тема выборов в США — в этом году вторая тема вообще исчезла не только из топ-20, но и вообще из тысячи самых просматриваемых тем, а статья о Трампе переместилась с пятого на восьмое место, потеряв больше тысячи просмотров.

Сильно продвинулись вверх статьи о биткоине (390 место в 2016), Троцком (523 в 2016), Навальном и сатирике Задорнове (в 2016 оба не входили даже в топ-1000). Кстати, в этом году тысячное место занимает советский и российский журналист, репортёр, телеведущий, публицист и блогер Александр Невзоров, ранее в топ-1000 (учитывается с 2013 года) не входивший.

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