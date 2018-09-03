В ООН призвали защитить частную жизнь в цифровую эпоху

Опубликован доклад Верховного комиссара ООН по правам человека «Право на неприкосновенность частной жизни в цифровой век». Документ был представлен во исполнение резолюции 34/7, в которой Совет по правам человека просил Верховного комиссара по правам человека подготовить доклад для выявления и уточнения принципов, стандартов и передовой практики в области поощрения и защиты права на неприкосновенность частной жизни в цифровой век, включая соответствующую ответственность коммерческих предприятий в этой связи, и представить его Совету по правам человека на его тридцать девятой сессии.

На документ обратил внимание глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, выложив ряд тезисов в своём Telegram-канале.

«В многочисленных резолюциях Совет по правам человека и Генассамблея ООН выражали обеспокоенность по поводу рисков для неприкосновенности частной жизни, вытекающих из государственных мер слежения и деловой практики», — говорится в докладе.

Также в документе подчеркивается, что многие правительства приняли законы или внесли законопроекты, предусматривающие расширение их полномочий по слежению, часто в таких формах, которые не соответствуют применимым международным нормам в области прав человека.

«Право на неприкосновенность личной жизни является одним из основных прав человека и закреплено в статье 12 Всеобщей декларации прав человека, статье 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также во многих других международных и региональных договорах о правах человека, — напоминает комиссар ООН. — Неприкосновенность личной жизни может быть определена как презумпция того, что частные лица должны иметь определенное поле для самостоятельного развития, взаимодействия и свободы, «частную сферу» во взаимодействии с другими лицами или без него, свободную от вмешательства государства и от чрезмерного инициативного вмешательства со стороны других незваных частных лиц».

Защита права на неприкосновенность частной жизни имеет широкий охват и распространяется не только на непосредственное содержание коммуникационных сообщений, но и на метаданные, которые после анализа и обобщения «могут дать даже еще более полное представление о поведении человека, его социальных отношениях, личных предпочтениях и личности, чем то, что можно было бы узнать из самого содержания частного общения».

В докладе комиссара ООН также подчеркивается:

«Защита права на неприкосновенность частной жизни не ограничивается частными, изолированными пространствами, такими как дом того или иного лица, а распространяется на общественное пространство и общедоступную информацию».

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Право на неприкосновенность частной жизни в равной степени распространяется на всех людей. Любые различия в степени его защиты на основании гражданства или любом другом основании несовместимы с правом на равенство и недискриминацию, закрепленном в статье 26 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Комиссар ООН озвучил в докладе также ряд рекомендаций государствам в вопросе защиты права на неприкосновенность частной жизни в цифровой век:

— принять эффективное, продуманное и всеобъемлющее законодательство о защите частной жизни, включая защиту конфиденциальности данных, которое соответствует международным нормам в области прав человека в плане гарантий, надзора и средств правовой защиты, с целью действенной защиты права на неприкосновенность частной жизни;

— обеспечить, чтобы системы, использующие большие объемы данных, включая системы, предусматривающие сбор и хранение биометрических данных, внедрялись только тогда, когда государства могут доказать, что они являются необходимыми и соразмерными для достижения законной цели;

— обеспечить с помощью соответствующего законодательства и других средств соответствие любого ограничения права на неприкосновенность частной жизни, включая отслеживание коммуникаций и обмен разведывательной информацией, международным нормам в области прав человека, и разъяснить, что санкционирование мер слежения требует разумных оснований подозревать, что какое-либо лицо совершило или совершает уголовное преступление или осуществляет деяния, связанные с конкретной угрозой для национальной безопасности;

— укрепить механизмы независимого санкционирования государственного слежения и надзора за ним и обеспечить, чтобы эти механизмы были компетентными и обладали необходимыми ресурсами для осуществления контроля и обеспечения законности, необходимости и соразмерности мер слежения;

— пересмотреть законы с целью исключения требования к телекоммуникационным и иным компаниям о тотальном и неизбирательном удержании коммуникационных данных;

— принять меры в целях повышения уровня прозрачности и подотчетности в процессе приобретения технологий слежения государствами;

— обеспечить, чтобы все жертвы нарушений и ущемлений права на неприкосновенность частной жизни имели доступ к эффективным средствам правовой защиты.

Напомним, в июне текущего года правозащитники из 56 организаций представили в ООН доклад о давлении на интернет со стороны властей. В документе было сказано, что проводимая Российской Федерацией политика, нацеленная на быстрое и значительное сокращение свободы интернета, негативно сказывается на правах граждан России и интернет-пользователей по всему миру. В частности, правозащитники напомнили о блокировке почти 20 миллионов IP-адресов в погоне за мессенджером Telegram. РосКомСвобода также поставила свою подпись под обращением и полностью разделяет беспокойство относительно все увеличивающегося давления на онлайн-свободы россиян.

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