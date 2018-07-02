Власти РФ планируют продавить в ООН концепцию «суверенного интернета»

Этой осенью Россия представит в ООН две новые инициативы в сфере кибербезопасности. Одна из резолюций, пишет «Ъ», будет содержать свод правил поведения государств в интернете, вторая призовет к кардинальному пересмотру сложившейся системы борьбы с киберпреступностью. Москва рассчитывает прежде всего на поддержку государств ОДКБ, ШОС и БРИКС, понимая: США и страны ЕС российские предложения, скорее всего, отклонят. Одновременно власти РФ намерены активизировать работу над созданием «альтернативного интернета», неподконтрольного их идеологическим соперникам.

На открывающейся в сентябре 73-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН Москва представит две новые резолюции. Первая будет озаглавлена так же, как документ, который российская делегация традиционно вносит на рассмотрение ГА все последние годы: «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». Но по содержанию резолюция будет существенно отличаться от прежних версий. Если ранние версии включали в себя довольно обтекаемые формулировки, вследствие чего большинство стран — членов ООН поддерживали их, то в июне 2017 года произошло событие, которое и заставило Москву пересмотреть свою позицию: участники группы разругались и разошлись, не назначив новой встречи. В новой резолюции Россия намерена призвать к возобновлению работы группы. Между тем в текст также решено внести альтернативный вариант «киберкодекса» для государств: его основой станет документ Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Правила поведения в области обеспечения межнациональной информационной безопасности».

Эти правила помимо прочего предусматривают запрет на использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) «для вмешательства во внутренние дела других государств и в целях подрыва их политической, экономической и социальной стабильности», предотвращение использования государствами «своей доминирующей позиции в сфере информационных технологий» и гарантии того, что «все государства должны играть одинаковую роль в международном управлении». В документе сказано, что «права, которые человек имеет в офлайновой среде, должны также защищаться и в онлайновой среде», но в то же время уточняется, что эти права могут быть ограничены «для уважения прав и репутации других лиц» и «для охраны госбезопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения».

Когда страны ШОС впервые обнародовали этот свод в 2015 году (его распространили среди членов ООН, но как резолюцию не оформляли), большой поддержки он не получил. США и страны Евросоюза увидели в нем попытку усиления контроля государств над интернетом и ограничения свобод пользователей.

В Москве и сейчас не рассчитывают на консенсус, но надеются, что инициативу поддержат страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ШОС и БРИКС.

Вторая резолюция, которую планируется озвучить осенью, будет озаглавлена «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в криминальных целях». По задумке Москвы этот документ должен прийти на смену Будапештской конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях 2001 года. На сегодняшний день эту конвенцию ратифицировали 53 страны и подписали еще четыре, включая все страны ЕС, а также США, Японию, Австралию и Израиль. Единственной страной—членом Совета Европы, не подписавшей конвенцию, стала Россия.

Москву не устраивает ст.32 конвенции — о «трансграничном доступе к хранящимся компьютерным данным» — она позволяет различным спецслужбам без официального уведомления проводить операции в компьютерных сетях третьих стран. Поэтому российская сторона заинтересовалась концепцией «киберсуверенитета» Фан Биньсина, руководителя и главного инженера Центра управления компьютерной сети и управления информационной безопасности, который был одним из создателей «отцов великого китайского файервола». И согласно тексту новой резолюции «о противодействии использованию ИКТ в криминальных целях», государства должны иметь полный контроль над своим сегментом интернета и иметь возможность защитить его от внешних атак.

Концепция Фан Биньсина диктует возможность создания прямого обмена данными между несколькими странами, чтобы запрос пользователей к сайтам своей страны и стран, присоединившихся к соглашению, шел не через корневые DNS-серверы в США, а напрямую. Такую систему Китай предлагает создать на территории стран ШОС и БРИКС, но он подчеркивает, что такая система «не заменит, а станет полезным дополнением к системе корневых DNS-серверов».

Несмотря на теорию, на практике идеи Фан Биньсина привели к созданию Великого китайского файервола — системы «Золотой щит», которая на май 2018 года блокировала 8 тыс. сайтов, сочтенных в Китае «нежелательными» — среди этих ресурсов все крупные западные соцсети, YouTube, Twitter, Instagram и многие крупные западные СМИ.

В ОДКБ, ШОС и БРИКС и эту инициативу Москвы готовы поддержать, однако шансы на то, что резолюция, по сути призывающая к отказу от Будапештской конвенции, будет принята странами Запада, невелики.

Резолюции ГА ООН носят лишь рекомендательный характер и даже в случае широкой поддержки будут служить не более чем моральным ориентиром, в реальности никого ни к чему не обязывая. Власти РФ, впрочем, рассматривают и возможность реализации весьма практических мер, направленных на изменение текущей модели управления интернетом.

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