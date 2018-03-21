Россия выступила за создание конвенции в сфере регулирования интернета под эгидой ООН

В Женеве в рамках выступления на ежегодном форуме Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества представитель России, замминистра Минкомсвязи РФ Рашид Исмаилов выступил за то, чтоб управление Сетью осуществлялось ООН, а также высказался о необходимости разработки конвенции по Интернету.

«Уверены, что для успешного, надежного и безопасного использования интернета необходимы международные нормы в области управления им. Россия полагает, что такие нормы должны вырабатываться под эгидой институтов ООН», — сказал замминистра.

Он также обратил внимание на риски монополизации IT-сферы, в том числе разработки ПО и мобильных платформы. «Все ключевые решения, ключевые программы как правило приходят из одной страны. Это проблема не только для России, но и для всего мира», — сказал Исмаилов, подчеркнув, что в этой сфере нужна конкуренция.

Стоит заметить, российские власти не впервые апеллируют к ООН по части регулирования интернета, однако при этом игнорируют ряд документов организации, которые рекомендуют странам-участницам либерализовать законодательство в области регулирования интернета. В одной из резолюций, выпущенных в 2016 году, ООН сделала дополнительный акцент на интернет-цензуру. Особо подчёркивалась важность доступной и открытой сети Интернет, а к правительствам всех стран был адресован призыв привлекать к ответственности виновных в насилии, преследовании и других нарушениях в отношении людей, свободно высказывающихся в интернете.

В августе 2017 года ООН призывала Россию внести изменения в антиэкстремистское законодательство — в частности, порекомендовав отказаться от списка экстремистских материалов, уточнить законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, а также обуздать радикальные организации, которым власти почему-то время от времени покровительствуют.

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