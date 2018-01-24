Технический контроль функционирования зон .RU/.РФ отошёл к Ростелекому

Ростелеком стал оператором реестра доменов .RU и .РФ, и теперь компания будет обеспечивать техническую поддержку реестра доменов и сети DNS-серверов. Решение о передаче было принято на собрании учредителей Координационного центра доменов ещё в конце прошлого года, сообщил глава КЦ Андрей Воробьев.

Ранее эту функцию выполняло АО «Технический центр интернет» (ТЦИ), в котором 74,98% принадлежало КЦ, а еще 25,02% — Фонду развития интернет (ФРИ, управляет доменом .su). ТЦИ занимался технической поддержкой реестра доменов .ru/.рф, сети DNS-серверов, обслуживающих запросы, а также взаимодействовал с регистраторами доменов.

Компания получала плату за регистрацию и продление регистрации доменного имени (70 руб. без НДС за один домен до июля 2017 года и 120 руб. — после). Всего в зоне .ru на данный момент зарегистрировано около 5,4 млн доменов, в зоне .рф — 0,9 млн. По данным Kartoteka.ru, в 2016 году (последние данные) выручка ТЦИ составила 479 млн руб., а чистая прибыль — 41,3 млн руб.

Новой структурой, к которой перешли функции ТЦИ, стало ООО «Технический центр интернет». По данным Kartoteka.ru, эта компания была учреждена в октябре 2017 года, ее бенефициаром является Ростелеком.

Функции Технического центра Интернет будут переданы дочерней компании ПАО «Ростелеком»: https://t.co/2NH5cMX3q6 #домены — CCTLD (@cctldruandrf) January 24, 2018

«Данное решение было принято по предложению Минкомсвязи РФ о передаче поддержки реестров национальных доменов .RU и .РФ специализированной дочерней компании ПАО «Ростелеком». Передача поддержки в новую организацию дополнительно повысит надежность, стабильность и устойчивость работы реестров», — говорится на официальном сайте КЦ.

Андрей Воробьев отметил: «Важнейшая задача Координационного центра – обеспечение стабильной и устойчивой работы российской системы интернет-адресации. Мы уверены, что новая организация, управляемая структурами ПАО «Ростелеком», сможет обеспечить все условия для бесперебойной работы национальных доменов, и передача функций пройдет совершенно незаметно для конечных пользователей».

Генеральный директор ООО «ТЦИ» Ольга Яковлева говорит, что передача нацдоменов — это очень большая ответственность для её компании, но поскольку в ООО «Технический центр интернет» передаются все наработки, сделанные за эти годы, а также переходит персонал АО «ТЦИ», она верит в успех этой инициативы:

«Я уверена в том, что переход пройдет совершенно незаметно для наших регистраторов и пользователей, а сочетание технических ноу-хау АО «ТЦИ» с огромным практическим опытом Ростелекома обеспечит хороший синергетический эффект. Другим регистратурам реестров, находящимся на обслуживании в АО «ТЦИ», сделано предложение перевести на обслуживание реестры своих доменов в ООО «ТЦИ». Кроме того, ООО «ТЦИ» открыт к сотрудничеству и с другими реестрами и планирует оказывать услуги в рамках второго этапа программы New gTLD».

.

«АО «Технический центр Интернет» является прямым преемником Российского НИИ развития общественных сетей, учрежденного ИАЭ им. Курчатова в 1992г. Коллектив, последовательно работавший в этих организациях, в течение 24 лет поддерживал реестры национальных российских доменов .RU и .РФ, домена .SU. Мы приняли активное участие в программе ICANN по созданию новых доменов верхнего уровня, два из семи российских новых доменов также поддерживаются ТЦИ. В целом ТЦИ создал прецедент по созданию в России отдельного технического центра для поддержки доменов верхнего уровня, и опыт компании использовали другие технические центры, созданные гораздо позже. Я уверен, что вновь созданная организация справится с возложенной на нее задачей, и российские домены будут и дальше активно развиваться», — прокомментировал передачу поддержки реестров национальных доменов генеральный директор АО «ТЦИ» Алексей Платонов.

Впервые о том, что власти хотят лишить КЦ части функций, сообщалось в 2016 году. Минкомсвязь ранее пыталась взять под контроль функцию регистрации доменов. В опубликованном министерством законопроекте, касающемся критической инфраструктуры национального сегмента интернета, среди всего прочего предлагалось сделать Минкомсвязь единственным учредителем КЦ, и в начале декабря 2017 года стало известно, что вопрос о передаче контроля над доменами .RU/.РФ Ростелекому уже обсуждается вполне серьёзно. Изначально учредителями центра были отраслевые объединения и ассоциации, но в 2015 году к ним добавились Минкомсвязь и Институт развития интернета. Редакция поправок Минкомсвязи впоследствии несколько раз менялась, они до сих пор не приняты.

.

.

Читайте также:

Эксперты при Правительстве: «Интернет-слежка неисполнима, а национализация Рунета приведёт к деградации отрасли»

🔓

Минкомсвязь предлагает отдать под контроль Роскомнадзору единую сеть связи

🔓

Ростелеком планирует забрать себе все домены Рунета

🔓

В Минсвязи проверили возможность перехвата SMS и отключения зоны .RU от интернета

.