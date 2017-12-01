Ростелеком планирует забрать себе все домены Рунета

«Ростелеком» обсуждает вопрос получения функций технического оператора доменных зон Рунета, которыми сейчас занимается «Технический центр интернета» (ТЦИ). Об этом CNews сообщили несколько источников в интернет-сфере и в органах госвласти.

По словам гендиректора ТЦИ Алексея Платонова, такая возможность сейчас обсуждается. Также о возможной передаче функций ТЦИ в «Ростелекомом» слышал председатель совета Фонда развития интернета (ФРИ, владеет 25% ТЦИ) Алексей Солдатов. По его словам, окончательные параметры еще не ясны.

ТЦИ отвечает за работу корневых серверов зон .RU, .РФ и .SU. 75% акций АО ТЦИ принадлежат Координационному центру национального центра сети интернет (КЦ), 25% находятся во владении ФРИ. КЦ выполняет функции регулятора доменных зон .RU и .РФ: определяет правила регистрации доменных имен, аккредитует регистраторов доменов и т.д. ФРИ, в свою очередь, занимается выполнением аналогичных функций в зоне .SU.

Планы на взятие под контроль вышеупомянутыми доменными зонами косвенно подтверждаются тем, что в конце октября этого года было зарегистрировано ООО «Технический центр интернета» (ТЦИ). Учредитель ООО ТЦИ — «РТК-ЦОД» — структура, выполняющая функции центра компетенций «Ростелекома» (принадлежит 50,1%) в области центров обработки данных и облачных сервисов. Таким образом «Ростелеком» создал организацию, которая совпадает по фирменному наименованию с АО ТЦИ, но имеет другую форму собственности.

Сам «РТК-ЦОД» был создан на базе группы дата-центров Safedata, приобретенной «Ростелекомом» в 2015 году. Группа владеет первой и крупнейшей в России точкой обмена интернет-трафиком MSK-IX. Именно на базе инфраструктуры MSK-IX работает ТЦИ.

Напомним, о безопасности инфраструктуры Рунета власти задумались в конце 2014 г., когда на базе Совета безопасности прошли учения возможного отключения России от интернета из-за рубежа. После этого стали обсуждаться варианты того, как государство могло бы установить контроль над доменными зонами Рунета.

О контроле государства над доменами говорится, в том числе, и в законопроекте «О критической инфраструктуре интернета», разработанном Минкомсвязи. В то же время работу доменных зон на глобальном уровне координирует американская корпорация ICANN, которая и уполномочила КЦ на управление зонами .RU и .РФ. Один из источников говорит, что в связи с этим и прорабатывается схема с передачей «Ростелекому» функций не КЦ, а именно ТЦИ.

Директор КЦ Андрей Воробьев заявил, что вопрос о замене технического оператора зон .RU и .РФ может быть решен только управляющими органами организации. Но в повестку заседания совета КЦ, намеченного КЦ на 25 декабря 2017 г., такой пункт не внесен. А дата собрания учредителей КЦ вообще не определена, говорит Воробьев.

В пресс-службах Минкомсвязи и «Ростелекома» ситуацию пока никак не комментируют.

.

.

Читайте также:

Новая версия монополизации точек обмена трафика от Минкомсвязи с изыманием денег из бюджета

🔓

С июля 2017 года доменные имена в зонах .RU и .РФ существенно вырастут в цене

🔓

Минкомсвязь предлагает отдать под контроль Роскомнадзору единую сеть связи

🔓

Россия предлагает отдельный интернет в странах БРИКС

.

