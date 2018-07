СПЧ ООН поддержал свободу слова в интернете

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию в поддержку свободы слова в интернете. Представленный Бразилией, Нигерией, Швецией и Тунисом документ был одобрен без голосования.

В резолюции говорится, что все права и свободы, которые человек имеет вне сети, должны защищаться и в онлайн-среде. «Развитие информационных и коммуникационных технологий и глобальной связи обладает огромным потенциалом по ускорению прогресса»,— подчеркивают авторы резолюции, также отмечая «важность укрепления доверия к Интернету, не в последнюю очередь в отношении свободы мнений и их выражения, неприкосновенности частной жизни и других прав человека, с тем чтобы потенциал Интернета всегда был стимулом для развития и инноваций при полном сотрудничестве между правительствами, гражданским обществом, частным сектором, техническим сообществом и научными кругами».

Свою поддержку резолюции уже высказали «Ассоциация за прогрессивные коммуникации» (APC) и представитель ЮНЕСКО Гай Бергер:

Super that HR Council notes UNESCO process 2 develop Internet universality indicator framework to assess contribution to sustainable devt from an Internet based on respect for human rights, openness & accessibility to all & guided by multi-stakeholder participation" @mchakchouk

— Guy Berger (@guyberger) July 5, 2018