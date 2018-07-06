СПЧ ООН поддержал свободу слова в интернете

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию в поддержку свободы слова в интернете. Представленный Бразилией, Нигерией, Швецией и Тунисом документ был одобрен без голосования.

В резолюции говорится, что все права и свободы, которые человек имеет вне сети, должны защищаться и в онлайн-среде. «Развитие информационных и коммуникационных технологий и глобальной связи обладает огромным потенциалом по ускорению прогресса»,— подчеркивают авторы резолюции, также отмечая «важность укрепления доверия к Интернету, не в последнюю очередь в отношении свободы мнений и их выражения, неприкосновенности частной жизни и других прав человека, с тем чтобы потенциал Интернета всегда был стимулом для развития и инноваций при полном сотрудничестве между правительствами, гражданским обществом, частным сектором, техническим сообществом и научными кругами».

Свою поддержку резолюции уже высказали «Ассоциация за прогрессивные коммуникации» (APC) и представитель ЮНЕСКО Гай Бергер:

Super that HR Council notes UNESCO process 2 develop Internet universality indicator framework to assess contribution to sustainable devt from an Internet based on respect for human rights, openness & accessibility to all & guided by multi-stakeholder participation" @mchakchouk — Guy Berger (@guyberger) July 5, 2018

«Совет ООН по правам человека принял резолюцию о поощрении, защите и осуществлении прав человека в интернете в контексте нарастающего усиления нарушений этих прав. APC призывает государства поддерживать эти права локально и глобально», — APC.

«Это супер, что СПЧ ООН отметил работу ЮНЕСКО по созданию системы индикаторов универсальности интернета, оценивающих вклад Сети в устойчивое развитие на основе уважения прав человека, открытости и доступности для каждого, а также приветствует участие в этом процессе многих заинтересованных сторон», — Бергер.

В то же время, страны-участницы СПЧ ООН также выразили обеспокоенность ростом случаев использования информационных технологий в террористических целях, для дезинформации, пропаганды насилия и принятием мер, которые намеренно препятствуют доступу к данным в сети.

Напомним, в 2016 году СПЧ ООН принял расширенную резолюцию о праве на свободу высказываний, в интернете, где осудил произвольное регулирование онлайн-пространства в целях его цензурирования рядом государств, призвав пересмотреть «свои процедуры, практику и законодательные акты, касающиеся перлюстрации переписки, а также применяемые ими меры перехвата и сбора личной информации, включая практику массовой слежки, в целях защиты права на неприкосновенность частной жизни». Резолюцией также «безоговорочно осуждались» блокировки или другие нарушающие свободный доступ к интернету меры.

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