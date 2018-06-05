В Госдуме предложили создать «Кибер ООН»

Председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин совместно с главным редактором European Post Марко Гомбаччи провел круглый стол «Законодательное обеспечение работы СМИ: безопасность и свобода слова». Мероприятие состоялось в рамках Международного форума «Развитие парламентаризма», проходящего в Москве. В своем выступлении Левин заявил, что сегодня в России область деятельности СМИ регулируется развернутой системой правовых норм, сопоставимой с законодательствами основных развитых стран мира, при этом фокус законотворческой деятельности в настоящее время направлен на «регулирование деятельности новых медиа»:

«Но мы должны помнить, что интернет является трансграничным явлением. Каждый житель планеты должен иметь возможность общаться в едином пространстве сети. В ближайшие годы нам всем следует заняться выработкой общих регулирующих правил; для этой работы целесообразно создать некое Кибер ООН — международный регулятор информационной среды».

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Он напомнил о запрете распространять на территории российского сегмента интернета «порочащих сведений, не соответствующих действительности, а также призывы к беспорядкам, разжигание ненависти по социальному и религиозному принципу», и заверил: «Госдума сделает всё возможное, чтобы защитить россиян от другого зла во Всемирной паутине — от фейковых новостей».

Глава инфокомитета считает, что «мессенджеры и соцсети переключили внимание людей на новые медиа, и их открытость даёт простор распространению фейковых новостей и манипулированию общественным сознанием, что не может не привлекать внимания государства».

Отдельно Левин указал на необходимость совершенствования системы защиты персональных данных пользователей. Подводя итоги встречи, депутат отметил, что дискуссия высветила невозможность точного копирования норм какой-либо страны для их правового применения в другом государстве.

Примечательно, что в этот же день Президент России Владимир Путин давал интервью австрийскому телеканалу ORF, и на вопрос о распространявшей в том числе и недостоверные новости «фабрике троллей» (связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, с которым глава государства не скрывает хороших отношений), ответил уклончиво — «я даже не знаю, чем он занимается». В свете взятого Госдумой курса на борьбу с фейками, также не понятна позиция Президента — будет ли со стороны России расследоваться деятельность отечественных дезинформаторов, которых подозревают во влиянии на выборы в других странах, разжигании социальной, межрасовой и межнациональной розни, а также участии в принудительной ротации недостоверных новостей в интернете.

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