Who Has Your Back? Составлен рейтинг прозрачности цензуры интернет-сервисов

Перед лицом растущего спроса со стороны правительств на удаление пользовательского контента под эгидой борьбы с разжигающими ненависть высказываниями и экстремизмом, некоторые социальные сетей и магазины приложений, включая Apple App Store, Google Play Store и YouTube, превратились в лидеров по прозрачности. Эти компании публично раскрывают как часто и почему они выполняют запросы на удаление контента, а также уведомляют пользователей о поступлении запросов на удаление их постов и иного контента. Об этом сообщается в отчете Фонда электронных рубежей.

Другие же платформы, в частности Facebook и Instagram, не смогли внедрить действительно осмысленные практики и политики уведомлений, которые информируют пользователей о важнейших деталях, например — какие правительства обратились и почему, и закономерно оказались среди аутсайдеров.

Раньше ежегодные отчеты “Who Has Your Back?”, которые EFF публикует с 2011 года, фокусировались на правительственных требованиях к пользовательскому контенту. Но в этом году EFF рассматривает как крупные технологические компании отвечают на цензуру, запрошенную правительством.

Свобода слова в Интернете все чаще регулируется не правительствами, а компаниями-владельцами социальных сетей, чья политика модерации контента и стандарты сообщества часто непрозрачны и кажутся произвольными. Пользователь заслуживает знать, если правительство потребовало удалить его сообщение в Facebook или Twitter, как подать апелляцию на решения о цензуре, и что привлекло внимание правительственных чиновников к сообщению. Ставки высоки, особенно в нестабильной политической среде или в репрессивных режимах. Запросы на удаление контента или блокирование страниц журналистов, активистов или диссидентов часто являются прелюдией к дальнейшему правительственному вмешательству.

«В то время, когда правительства во всем мире оказывают все большее давление на онлайн-платформы в борьбе с нежелательными высказываниями, прозрачность в модерации контента необходима как никогда, чтобы защитить свободу слова в Интернете», — сказала Джиллиан К. Йорк, директор International Freedom of Expression EFF.

EFF оценил общедоступные политики в 16 компаниях и присвоил звёзды в пяти категориях: прозрачность в официальных запросах удаление контента, прозрачность правил модерации платформы, предоставление осмысленного уведомления, разрешение апелляций и ограничение географического охвата цензуры. Все категории новые в этом году.

Чтобы заработать звезду в первых двух категориях, компании должны регулярно публиковать подробную информацию о запросах правительства, например, в докладах в порядке транспарентности.

«Если и когда компании выполняют правительственные запросы на удаление контента или блокировку аккаунтов, эти решения должны быть прозрачными для пользователей и широкой общественности», — сказала Генни Гебхарт, исследователь EFF.

Другие категории оценивают, предлагает ли компания процесс оспаривания, уведомляет ли пользователей об удалении сообщений и блокировках аккаунтов и разумно ли минимизирует географический охват цензуры.

Две платформы, получившие пять звезд, были магазинами приложений: Apple App Store и Google Play Store. Поскольку у этих компаний есть только один тип контента — приложения, модерация и управление контентом необходимы в меньших масштабах, чем, скажем, в Facebook, и им легче соответствовать требованиям категорий отчёта EFF, но это не преуменьшает их заслуг..

Другой компанией, получившей пять звезд, был YouTube. Доклад в порядке транспарентности YouTube (публикуемый его материнской компанией Google) показывает не только количество запросов правительства в целом и по странам, но и детали, и результаты отдельных запросов.

Получившие всего одну звезду Facebook и еге дочерний Instagram отстают от YouTube и других крупных социальных сетей и технологических компаний.Они не удовлетворяют требованиями к предоставлению подробных отчетов обо всех правительственных запросах на удаление контента,а также не дают осмысленных уведомлений об удалении всех категорий контента или о ходе процесса оспаривания удаления сообщений. В последнее время Facebook предпринял небольшие шаги для повышения прозрачности, сделав внутренние правила модерации более публичными. Но факт, что наиболее популярная социальная сеть до сих пор не предоставляет пользователям всеобъемлющих уведомлений и возможностей оспаривания, вызывает обеспокоенность.

«Отрадно, что с некоторыми заметными исключениями все больше и больше компаний и платформ применяют принципы прозрачности, уведомления, апелляции и ограниченные возможности в отношении цензуры, заказанной правительством», — сказал Нейт Кардозо, старший юрист EFF. «Без этих лучших практик технологическим гигантам слишком просто злоупотреблять своей властью, замалчивая уязвимых авторов, скрывая, как происходит цензура и кто ее требует».

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Евгения Хотовицкая, по материалам EFF,

специально для РосКомСвободы

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