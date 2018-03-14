YouTube воспользуется Википедией в борьбе с мистификациями

Через несколько недель YouTube начнет сопровождать некоторые видеоролики текстами из статей Wikipedia и других соответствующих веб-сайтов, поскольку подразделение Alphabet Inc (GOOGL.O) решило вступить в борьбу с мистификациями, теориями заговоров и другой дезинформацией, распространяемой через видеохостинг. Об этом сообщила глава сервиса Сьюзан Войцицки (Susan Wojcicki) на конференции South by Southwest в Техасе.

YouTube to display Wikipedia blurbs alongside conspiracy videos https://t.co/Sriv5tdADr pic.twitter.com/l11SVX9leN — Reuters Top News (@Reuters) March 14, 2018

Информация от «Википедии» будет оформлена в виде текстовых блоков со ссылкой под каждым видео, содержание которых сосредоточено на конспирологии.

В качестве примера глава YouTube привела высадку американских астронавтов на Луну. Вокруг исторической программы NASA возникла теория «лунного заговора», согласно которой власти США подделали операцию с помощью документов, фотографий и съёмок. Идею неоднократно опровергали космонавты, учёные и представители правительств по всему миру.

New from @YouTube — CEO Susan Wojciki announces a feature to fight conspiracy theories w/ related links to news, Wikipedia #sxsw pic.twitter.com/sLtjdQNqbu — Maureen Fitzgerald (@movandy) March 13, 2018

«Люди по-прежнему будут иметь возможность смотреть подобные видео, но у них появится доступ и к дополнительной информации, когда можно будет просто щелкнуть мышью по ссылке и посмотреть», — сказала Войцицки.

YouTube также раскрыл принцип, по которому будет добавлять информацию из «Википедии». Сотрудники сервиса воспользуются списком известных конспирологических теорий, собранным в энциклопедии, где рассказывается в том числе об отрицании Холокоста, «белом геноциде», плоской Земле, иллюминатах, рептилоидах и «контролируемых» атаках 11 сентября 2001 года.

Видеохостинг столкнулся с критикой из-за дезинформации, появившейся на фоне последних массовых расстрелов в США. Ещё год назад YouTube обвинили в поощрении экстремистского контента и привлечения к нему внимания с помощью алгоритмов. Пользователи сервиса также сообщали об удалении каналов с конспирологическими теориями.

По мнению некоторых зарубежных СМИ, Wikipedia действительно может стать относительно надёжным справочным инструментом, однако ресурс и сам предупреждает, что иногда ему трудно справляться с быстроредактируемыми историями, и энциклопедия также не может быть застрахована от редактирования множеством энтузиастов, которые сами являются поклонниками теорий заговора.

Между тем, доверие к Wikipedia как к авторитетному источнику становится всё больше. Даг Хэнли, специалист по макроэкономике из Питтсбургского университета вместе со своим коллегой Нилом Томпсоном, изучающим в MIT инновации, провели исследование, благодаря которому выяснили — популярная онлайн-энциклопедиею стала источником цитат для научных работ, хотя учёные на неё зачастую не ссылаются. Согласно исследованию, слова и фразы после добавления в статьи Википедии начинают чаще появляться в научных работах. Хэйли и Томпсон утверждают, что влияние достаточно сильное, и одно из примерно 830 слов в научной работе берётся из Википедии.

Законодатели и СМИ давно призывают YouTube проявлять больше усилий в прекращении распространения мистификаций и фейковых новостей. В прошлом году компания скорректировала свои алгоритмы, чтобы продвинуть то, что она называет авторитетными источниками. Хотя музыкальные и игровые видео гораздо более популярны на YouTube, компания обратила внимание на критику в отношении новостей и научных видеороликов в этом году.

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