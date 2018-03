YouTube воспользуется Википедией в борьбе с мистификациями

Через несколько недель YouTube начнет сопровождать некоторые видеоролики текстами из статей Wikipedia и других соответствующих веб-сайтов, поскольку подразделение Alphabet Inc (GOOGL.O) решило вступить в борьбу с мистификациями, теориями заговоров и другой дезинформацией, распространяемой через видеохостинг. Об этом сообщила глава сервиса Сьюзан Войцицки (Susan Wojcicki) на конференции South by Southwest в Техасе.

Информация от «Википедии» будет оформлена в виде текстовых блоков со ссылкой под каждым видео, содержание которых сосредоточено на конспирологии.

В качестве примера глава YouTube привела высадку американских астронавтов на Луну. Вокруг исторической программы NASA возникла теория «лунного заговора», согласно которой власти США подделали операцию с помощью документов, фотографий и съёмок. Идею неоднократно опровергали космонавты, учёные и представители правительств по всему миру.

New from @YouTube — CEO Susan Wojciki announces a feature to fight conspiracy theories w/ related links to news, Wikipedia #sxsw pic.twitter.com/sLtjdQNqbu

— Maureen Fitzgerald (@movandy) March 13, 2018