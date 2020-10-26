Суд запретил рекламу экскурсий по крышам Санкт-Петербурга

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по административному исковому заявлению прокурора, действующего в защиту неопределенного круга лиц, о признании запрещенной к распространению информацию об экскурсиях по крышам города. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга».

Прокурор потребовал признать размещённую на сайте «TripShop — Экскурсии на каждый день» запрещённой к распространению на территории России.

Судом установлено, что содержащиеся на сайте видеоматериалы «положительно характеризуют и формируют позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к молодежной субкультуре «руфинг»».

«Наиболее популярно посещение высотных объектов, таких как многоэтажные жилые дома, небоскребы, радиовышки, трубы. Крыши посещаются в развлекательных целях, а также, чтобы показать возможность проникнуть на охраняемые объекты, сделать фотографии, при этом в целях получения адреналина участники балансируют на узких балках над пропастью и выполняют различные трюки, связанные с прыжками и силовой акробатикой на высоте, что связано с риском для жизни. Посещение указанного сайта свободно для всех без исключения граждан», — указано в сообщении.

Суд решил административное исковое заявление удовлетворить.

На самом же сайте утверждается, что это первая легальная экскурсия по крышам «при поддержке Правительства города и МЧС»:

«В начале экскурсии вам выдадут каски, проинструктируют, а затем проведут экскурсию вокруг башни местной противовоздушной обороны (МПВО), построенной в 1930-е годы для обнаружения самолетов. Вы узнаете много интересного о петербургских крышах, о видах черепицы, о небесной линии города. Именно с высоты вы сможете понять тайну небесной линии и ощутить неотразимую геометрию Санкт-Петербурга! С крыши вам откроются великолепные виды на Исаакиевский, Троицкий, Владимирский, Казанский, Петропавловский соборы, Адмиралтейство, Александрийскую колонну, храм „Спас-На-Крови“. Также вы увидите современную часть города, в том числе и самую высокую башню „Лахта центра“».

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Представленные в рекламе фотоиллюстрации с трудом можно назвать пропагандирующими руфинг, однако у прокуратуры и суда почему-то иное мнение на этот счёт. Информация по ссылке пока доступна. Также она есть на портале архивирования интернет-страниц.

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