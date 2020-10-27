Россияне демонстрируют рекордное падение интереса к телевидению

Уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации в 2020 году стал рекордно низким за последние пять лет, говорится в исследовании Deloitte «Медиапотребление в России – 2020». Как выяснилось, ТВ доверяют лишь 23% граждан, а 55% считают предпочтительным источником новостей интернет с учетом новостных и официальных сайтов, социальных сетей и блогов.

Первым на исследование обратил внимание «Ъ».

Deloitte исследует медиапотребление в России с 2016 года. Тогда уровень доверия к телевидению составлял 28%, затем он два года держался на уровне 30%, а последние два года снижался. В этом году ТВ меньше всего доверяют москвичи (20%), жители других миллионников (21%) и студенты (15%), указано в отчете. Максимальный уровень доверия зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (28%). Традиционно высокий уровень доверия телевидению также выказывают люди 55–59 лет (32%) и старше 65 лет (36%), военнослужащие и сотрудники госорганов (36%).

Новостные сайты и официальные интернет-ресурсы считают достоверными источниками информации 42% россиян. Еще 16% предпочитают потреблять контент из социальных сетей и блогов. В тоже время аналитики фиксируют, что пользователей все больше раздражает онлайн-реклама, от чего россияне пользуются программами, блокирующими ее показ.

При этом опрошенные «Ъ» телеменеджеры категорически не согласны с тем, что теряют доверие аудитории.

ВГТРК не фиксирует никакого снижения интереса к своему информационному телевещанию, тренд ровно противоположный — внешнеполитическая обстановка, экономика и пандемия способствовали значительному росту спроса аудитории, заявил заместитель гендиректора госхолдинга Александр Нечаев. «Отвечая на запрос зрителей, в 2020 году мы постоянно наращивали объем этого жанра в эфире»,— указывает он.

Так, канал «Россия 1» почти на треть увеличил объем информационного и общественно-политического вещания по сравнению с прошлым годом, растет аудитория новостных выпусков, а у ежедневного «Вечера с Владимиром Соловьевым» она увеличилась на 24%, говорит Нечаев. По его мнению, «кочующее из отчета в отчет» противопоставление информационного телевещания интернету в принципе давно устарело, так как в первом случае речь идет о жанре, а во втором — о предпочитаемой для медиапотребления платформе.

«Сейчас СМИ не ограничивают себя только одной средой или платформой»,— соглашается главный редактор НТВ Александра Кошарницкая. Так, у самого телеканала кроме эфира есть сайт, официальные YouTube-каналы, социальные сети. Везде, по словам госпожи Кошарницкой, аудитория растет по сравнению с 2019 годом, как и время просмотра информационных программ НТВ в эфире, «почти по всех возрастных категориях».

Но в стрессовые моменты жизни, каким стал режим самоизоляции весной, россияне значительно увеличивают медиапотребление именно в интернете, считает заместитель гендиректора Rambler & Co (Lenta.ru, «Газета.Ру» и др.) по цифровой стратегии Антон Сучков.

Стоит заметить, данную новость русскоязычные пользователи встретили в основном восторженно.

«В споре холодильника и телевизора побеждает холодильник. Доверие к телеку упало до рекордно низкого уровня. Это видно уже и невооруженным глазом», — пишет «All-Billboards: Секреты наружки», при этом отмечая:

«Но вот парадокс: чем больше падает доверие населения к телеканалам, тем больше денег государство в них вливает».

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Уровень доверия россиян к телевидению как источнику информации в 2020 году стал рекордно низким за последние 5 лет, говорится в исследовании Deloitte. ТВ доверяют лишь 23% граждан…https://t.co/c1Ub0FZnsQ pic.twitter.com/DMbOpL6lkw — Главный Либерал (@ChiefLiberal) October 27, 2020

Падение доверия к ТВ остановить невозможно. Сама окружающая реальность заставляет определённую часть общества сомневаться в адекватности подаваемого с экрана материала… — Олег Дудыкин (@AdeptTarot) October 27, 2020

Росия.Скабеехи,Симоньяны уже не в моде.

Уровень доверия россиян к телевидению снизился до 23%. Показатель стал рекордным за последние пять лет.ТВ доверяют лишь 23% граждан, 55% же считают предпочтительным источником новостей интернет. — Сіндзе,або Або (@oUqXP4RXQRmPtlw) October 27, 2020

Уровень доверия россиян к зомбоящику снизился до 23% https://t.co/UlXK92ma7L — My Web ☭ 🇷🇺 (@mywebssu) October 27, 2020

«Первый Канал уже заключил соглашение с PornHub для привлечения новой аудитории и удержания старой», — иронизирует пользователь Vladislav Borovikov в Twitter.

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