Китай «зачистит» мобильные браузеры

В КНР заявили, что «исправят» китайские мобильные браузеры в рамках решения проблем в виде «хаоса» информации, публикуемой в интернете. Об этом сообщает Reuters.

Под «хаосом» чиновники подразумевают распространение слухов, использование сенсационных заголовков и публикацию контента, противоречащего основным ценностям социализма:

«В течение некоторого времени мобильные браузеры развивались нецивилизованным образом и стали местом сбора и усилителем хаоса посредством медиа, которые делают сами пользователи».

.

После «исправления» мобильные браузеры, всё ещё имеющие нерешённые проблемы, будут наблюдаться строго в соответствии с законами и правилами до тех пор, пока связанные с ними недостатки не будут устранены, уверили чиновники.

Первоначально кампания будет сосредоточена на восьми наиболее влиятельных мобильных браузерах в Китае, включая те, что управляются Huawei, Alibaba Group, Xiaomi Corp, Qihoo 360 (владеет Tencent), Oppo и Sogou. До первой половины ноября текущего года они должны провести «самоанализ» и устранить проблемы.

В Huawei уже отреагировали и пообещали провести всестороннюю очистку в соответствии с запросами регулятора, а также установить строгий контроль над учётными записями пользователей, которые создают «self media».

Новые меры вписываются в законотворческие тенденции Китая последних лет: в стране контролируют и ограничивают средства массовой информации, а также удаляют контент, считающийся неприемлемым.

.

.

.