Госдума запретила судьям КС публично высказываться по рассматриваемым делам

Госдума одобрила в заключительном чтении поправки в закон о Конституционном суде РФ, в котором меняются принципы формирования суда и дополняются его полномочия. В числе прочего обновлённый документ запрещает судьям КС высказываться публично — в том числе в СМИ и интернете — по вопросам, которые рассматриваются судом. Критиковать в какой бы то ни было форме решения КС тоже стало нельзя. Особое мнение судьи можно будет приобщить к протоколу заседания, однако публиковать и ссылаться на него больше не получится. Запрет публикации особых мнений депутаты объяснили необходимостью избежать политизации конституционного процесса, чтобы каждое решение КС было «системное и цельное» и «действовало беспрекословно».

Особое мнение — это изложенное в письменном виде несогласие судьи с решением суда. В случае КС оно публиковалось вместе с решением, принятым большинством голосов (или в некоторых случаях — двумя третями). Особое мнение содержит альтернативный подход к разрешению правовой проблемы.

Именно публичность особых мнений судей КС придавала им особую ценность, хотя они и не влекли никаких юридически значимых последствий. полагает, что особое мнение «может повлиять на повышение качества судебного решения, способствовать его пониманию, а также развитию права в целом». Наличие особых мнений демонстрирует открытость правосудия и плюрализм мнений.

«Отдельное мнение отдельного судьи, пусть крайне редко, но могло на что-то влиять. Теперь все члены Суда превратятся в мужчин и женщин в одинаковой одежде с одинаковым общим мнением. И даже если у кого-то из них оно особое, то про это просто никто не узнает. Мало того, что особые мнения перестанут публиковать — на практике не трудно будет запретить доступ к ним даже участникам процессов в самом Суде», — сказал обозреватель «Эха Москвы» Антон Орехъ.

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С ним согласна и специалистка по конституционному праву Ольга Кряжкова, которая считает, что запрет на публикацию особых мнений ударит в равной степени по гражданам, юристам и судьям КС, которые «лишаются одной из немногих оставшихся гарантий своей независимости».

«Обнародование мнения теперь будет считаться основанием для КС пожаловаться на судью президенту либо для недовольства президента и для последующей досрочной отставки судьи», — также опасается она.

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«Этот судебный орган, как и многие другие власти в России, конечно, во многом является имитационным. Взять хотя бы то, что недавно Конституционный суд спокойно согласовал Путину обнуление президентских сроков. И всё же у судей Конституционного суда была маленькая, но всё же возможность проявить своё несогласие с тем или иным решением», — добавляет главный редактор интернет-издания It’s My City Дмитрий Колезев.

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«Вообще Конституционный суд не нужен. Конституцию же всегда можно поменять, как только простые люди попросят Терешкову обнулить Путина или горячих обедов для младшеклассников. А тут мнения какие-то…», — написали авторы «Грани.Ру».

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«В общем, превратили Конституционный суд в правовой отдел Администрации президента», — подытоживая, охарактеризовал все поправки в закон адвокат Калой Ахильгов.

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«Предложенные поправки к закону о Конституционном Суде — это честные поправки. Потому что просто закрепляют фактическое положение вещей и Конституционный Суд даже формально не будет теперь изображать из себя независимый орган. Правильно! Не надо мишуры и показухи. Пусть всё будет как есть», — горько иронизирует Антон Орехъ.

Поправки на рассмотрение нижней палаты парламента в конце сентября внёс президент России Владимир Путин. Сделал он это в рамках реализации новых положений Конституции, голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля.

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