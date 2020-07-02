Электронному голосованию требуется провести серьёзную работу над ошибками

30 июня завершилось электронное голосование по внесению изменений в Конституцию. Проголосовать онлайн можно было в течение шести дней, начиная с 25 июня, в Московской и Нижегородской областях. Явка на дистанционное голосование составила 93,02%. На него зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области.

В Москве 62,33% (601 096 человек) проголосовавших онлайн поддержали поправки, против высказались 37,67% (363 341 человек). В Нижегородской области за проголосовали 59,69% (76 073 человек), против — 40,31% (50 700 человек). Один бюллетень был испорчен. Пользователь остановил транзакцию между кликом мышки и попаданием в криптобиблиотеку и вместо «да» или «нет» написал что-то другое. Система в ходе расшифровки пометила бюллетень как недействительный.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил об отсутствии жалоб на электронном голосования. «Все, что касается обвинения власти — административный ресурс, карусели, вбросы и так далее, — такого рода жалоб мы пока не имеем. И мне кажется, что в этой части мы совершили некий прорыв», — сказал он. Вместе с тем у наблюдателей не было возможности проконтролировать, например, соблюдение тайны голосования, рассказал РБК сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц и на будущее посоветовал вводить дополнительную биометрическую идентификацию электронных избирателей (в системе онлайн-голосования есть модуль, который разделяет информацию о голосе и персональные данные граждан).

В обеспечении анонимности голосования сомневаются и авторы телеграм-канала «Политрук 2.0). «Любой сайт может хранить историю запросов к нему (кто, что и когда делал, называется «логи»). Если это происходит при ЭГ, то сотрудники ДИТ смогут восстановить связь «человек – бюллетень – голос» для всех голосов после расшифровки бюллетеней. Единственный способ доказать, что логи не хранятся — предоставить публичный доступ ко всем серверам ЭГ и к полному исходному коду системы. Но доступа к серверам никто не дает, предлагается поверить на слово», — говорится там.

«Карта нарушений» движения «Голос» зафиксировала 78 нарушений, связанных с трудностями в регистрации, отказом в электронном голосовании и т.п. «Люди открывали электронный бюллетень, но не могли проголосовать — и call-центры им в этом помочь не могли», — подтвердил член совета движения наблюдателей «Сонар» Дмитрий Нестеров.

По мнению Мельконьянца, возможность фальсификаций находятся на стыке онлайна и офлайна, когда на избирательных участках нарушается процедура составления списков и у избирателей появляется возможность проголосовать дважды. Ранее журналисты «Дождя» разоблачили схему, по которой покупались голоса жителей Москвы для голосования по интернету, а журналист Павел Лобков смог проголосовать дважды — один раз лично, и второй раз — дистанционно.

25 июня ЦИК зафиксировала не очень мощную DDoS-атаку на сайт организации. Причиной сбоя стало одновременное подключение большого числа пользователей. 27 июня 27 июня хакерская атака («атака на блокчейн») произошла на систему онлайн-голосования, после чего был введён «режим повышенной безопасности», но перерыва в голосовании не было

Практику дистанционного голосования могут распространить на все выборы — такую идею у выдвинула глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, и её поддержал сенатор Андрей Клишас. Но глава ЦИК Элла Памфилова призвала сначала проанализировать кампанию по изменению Конституции и сделать работу над ошибками.

Почему «Роскомсвобода» не доверяет формату онлайн-голосования на текущий момент в существующей парадигме, ранее мы разбирали в наших карточках.

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