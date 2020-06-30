Практику дистанционного голосования могут распространить на все выборы

Голосование в течение нескольких дней в ходе плебисцита по поправкам в Конституцию «себя оправдало», заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. О том, что сенаторы планируют обсудить с Центризбиркомом (ЦИК) и Общественной палатой возможность распространения этого опыта на все выборы, говорил и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Плебисцит по Конституции назначен на 1 июля текущего года, но уже с 25 июня проходит досрочное голосование – в том числе и на «придомовых территориях». 29 июня ЦИК отчитался, что за первые четыре дня явка составила 37,2%, т. е. проголосовало более 40 млн избирателей, включая почти 1 млн (из 1,2 млн зарегистрировавшихся) – дистанционно через интернет.

Первым о долгоиграющем характере ноу-хау с многодневным голосованием «Фонтанке» ещё в конце мая заявил политтехнолог Глеб Павловский. «Что же касается полученного опыта, то в нашей практике есть простое правило. То, что удалось один раз, дальше начинают тиражировать. К бабке не ходи!» — сказал тогда политолог, глядя в предложенную Центризбиркомом схему проведения плебисцита в условиях пандемии.

«Нам надо подумать, может, нам тоже и впредь использовать эту возможность. Гражданам удобно прийти в то время, когда они могут себе это позволить. И с учётом санитарно-эпидемиологических требований — нет очередей, нет скопления людей — голосование абсолютно безопасно», — заявила Валентина Матвиенко после голосования журналистам.

«Технически это возможно, но для внедрения этой практики потребуется серьезнейшим образом изменять законодательство», — прокомментировал возможность многодневных выборов депутат Госдумы, соавтор поправок об удалённом голосовании Дмитрий Вяткин.

В то же время, глава ЦИКа Элла Памфилова призвала для начала проанализировать кампанию по изменению Конституции:

«Пока идёт голосование, нам точно не до того. Нам нужно пройти весь этот процесс, потом его проанализировать, потом поработать над ошибками, обсудить это всё, и после этого высказать свои предложения».

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Источник «Ведомостей» в ЦИК также утверждает, что выводы будут делать по окончании голосования: «Пока мы видим, что доступность голосования выросла. Но сформулировать позицию по тем или иным нововведениям можно будет, только подведя все итоги».

Многодневное голосование на любых выборах уже узаконено – такие поправки в закон о гарантиях избирательных прав Госдума приняла в мае. Они позволяют проводить на выборах в органы госвласти и местного самоуправления и дистанционное (по почте или через интернет), и досрочное голосование, порядок и сроки которого устанавливает ЦИК. Кроме того, «в целях создания условий для защиты здоровья избирателей» голосование может проводиться вне участков (в том числе на «придомовых территориях») и тоже досрочно.

В то же время, такого рода голосование критикуют независимые наблюдатели и политики из-за его непрозрачности и отсутствия должного наблюдения. Сопредседатель организации «Голос» по наблюдению за выборами Григорий Мелконянц в целом видит в таком голосовании опасность злоупотреблений, неизбежность скандалов и неизбежный удар по самой процедуре выборов.

А вот и Предварительное заявление «Голоса» о ходе досрочного голосования по изменению Конституции. Полный текст тут —… Опубликовано Григорием Мельконьянцем Вторник, 30 июня 2020 г.

Напомним, ранее журналисты «Дождя» разоблачили схему, по которой покупались голоса жителей Москвы для голосования по интернету, а журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать — один раз лично, и второй раз — дистанционно.

После того, как он рассказал об этом, ему пришлось объясняться с полицией.

О попытках «многоразового голосования» также писали многие СМИ и сообщали пользователи.

Дистанционное голосование в том виде, как оно было принято Госдумой, сразу было раскритиковано депутатами фракции КПРФ, которые предупреждали о его непрозрачности, а также небезопасности систем хранения и передачи данных избирателей. О нарушениях, которые случаются во время нынешнего досрочного голосования, коммунисты рассказывают в режиме онлайн на специальном сайте:

Голосование по поправкам в Конституцию — нарушения (Онлайн)https://t.co/H8kxrh8oU2 — Валерий Рашкин (@RashkinV) June 26, 2020

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