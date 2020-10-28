В Москве увольняют поддерживавших «Омбудсмена полиции» правоохранителей

Недавно «Медиазоне» удалось выяснить, что неприятности по делу проекта «Омбудсмен полиции» коснулись не только его создателя Владимира Воронцова и администраторов сообщества, но и полицейских, оказывавших разного рода помощь проекту. Дело в том, что серьезная часть постов «омбудсмена» базировалась на внутренних документах, не предназначавшихся для публикации. Также проект существовал за счёт пожертвований, которые совершали сами работники правоохранительных органов, разделявшие убеждения Воронцова и выступающие за очистку полиции от нарушающих закон и уличённых в коррупции сотрудников.

Чистка от Воронцова. В Москве увольняют полицейских за подозрения в поддержке проекта «Омбудсмен полиции» https://t.co/T2G0Vwjk9t — Владимир Вигерич (@vvf1945) October 28, 2020

Ещё летом текущего года руководство столичного управления МВД просило московских полицейских рассказать о фактах продажи Воронцову какой-либо информации, обещая не наказывать в обмен на добровольное сотрудничество. Одновременно силовики, занимавшиеся непосредственно делом Воронцова, получили доступ к его финансовой информации, в том числе — о полученных переводах.

Больше трех лет Воронцов регулярно выкладывал или репостил записи с просьбами о помощи и принимал пожертвования на развитие проекта. В конце 2019 года появилась еще и закрытая группа с платным членством — 500 рублей в месяц. В ней выкладывают юридические справки по трудовым правам для полицейских, а сами они не стесняются обсуждать разные рабочие вопросы между собой и с юристами.

Четверо бывших сотрудников разных подразделений МВД из Москвы на условиях анонимности рассказали «Медиазоне», что в разное время отправляли деньги по указанным Воронцовым реквизитам — за доступ к закрытой группе, на развитие проекта или благотворительность — и теперь из-за этого лишились работы. Каждый из собеседников уверяет, что ему известно о других случаях. Адвокат Михаил Мушаилов, защищающий сейчас Воронцова, предполагает, что:

«В рамках расследования проверялась вся его группа. В ходе проверки было выявлено, что в ней состоят преимущественно сотрудники правоохранительных органов, и далее проверялось, финансируют они его деятельность или нет».

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Полицейских просили объяснить, зачем они переводили деньги. Те не скрывали, что платили Воронову за доступ к юридическим ликбезам или помогали таким же полицейским, оказавшимся в трудной ситуации. После дачи объяснений всем им предложили уволиться по собственному желанию, в противном случае обещая неприятности на работе или увольнение по отрицательным мотивам.

При этом у одного из правоохранителей в кабинете был проведён обыск, осмотрен его компьютер, а также аккаунт во «ВКонтакте». Всё это время проводившие обыск сотрудники делали фотографии рабочего стола, после чего отправили в отдел кадров, где ему уже сказали, что выбора нет и лучше написать заявление «по согласию сторон».

Полицейские продолжают на условиях анонимности сообщать по полученных взысканиях за публичную поддержку «Омбудсмена полиции», об инициированных проверках и аттестациях, причём наказывалась любая помощь — не только перечисление средств на проект, но и, к примеру, когда через сообщество собирались деньги на поддержку попавших в сложные ситуации коллег.

Уволенные собеседники «Медиазоны» переводили деньги как с карточек, выданных по службе, так и с личных. В закрытой группе «Омбудсмена» советуют при разговоре с «особистами» не открещиваться от переводов, если точно известно, что перевод совершал именно сотрудник полиции, но настаивать, что в этом нет ничего незаконного.

«Что касается публикаций или комментариев… В своих объяснениях указываете, что узнали о паблике от своего руководителя на одном из инструктажей, где он указывал на публикации новостного характера, касающиеся деятельности полиции», — подсказывают администраторы паблика. Московское управление МВД эти увольнения никак не прокомментировало.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов, являющийся создателем «Омбудсмена полиции», был арестован и отправлен в СИЗО в мае текущего года. Он обвиняется в двух эпизодах вымогательства, в трех эпизодах распространения порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. Свою вину Воронцов не признает. Защита пыталась обжаловать арест, затем его продление, но Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу.

Многие правозащитники, общественники и журналисты считают дело создателя «Омбудсмена полиции» политически ангажированным. В его поддержку организовывались флешмобы и акции протеста, в том числе и самими сотрудниками правоохранительных органов. Журналист Илья Азар в июне провёл под арестом 10 суток за одиночный пикет в поддержку Воронцова.

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