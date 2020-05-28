Против создателя «Омбудсмена полиции» возбуждено уже третье уголовное дело

В отношении создателя и администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз — за оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ). Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По данным канала, заявление на Воронцова написал старший оперуполномоченный по особо важным делам 3-го отдела УСБ Сергей Кобелев, которого Воронцов высмеивал в своих постах в Telegram и называл представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Задержан и арестован Владимир Воронцов был в начале мая текущего года сначала по делу о вымогательстве. В его доме был проведён обыск с использованием группы захвата, входная дверь и балконное окно были взломаны — часть оперативников проникла в квартиру Воронцова через крышу.

Позже против него и второго администратора сообщества, Игоря Худякова, возбудили ещё одно дело — по подозрению в распространении порнографии (часть 3 статьи 242 УК РФ). В полиции рассказали, что поводом для возбуждения дела стало заявление женщины, которая пожаловалась на распространение её интимных фотографий в соцсетях. При этом полиция утверждает, что в данном деле могут быть ещё потерпевшие.

Тверской районный суд поместил его в СИЗО, и сейчас защита пытается обжаловать это решение. Мосгорсуд, между тем, признал законным арест Воронцова, и тот останется в следственном изоляторе до начала июля.

Позже в Сети появилось видео следственных действий с участием женщины, которая назвала себя «техническим админом» группы, но в данный момент она уже им не работает, отметив также, что публикацией компромата не занималась.

Воронцов — бывший сотрудник полиции и Центра «Э». В 2017 году он создал паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» для помощи рядовым сотрудникам полиции при нарушении их прав, а также для освещения положительных и отрицательных поступков полицейских. Он часто критиковал действия сотрудников правоохранительных органов. Опубликованные в паблике материалы нередко приводили к увольнениям и отставкам.

О возбуждении против него третьего уголовного дела стало известно совсем недавно, при этом защита Воронцова не была уведомлена о том, что из он стал фигурантом дела об оскорблении представителя власти. Об этом рассказал адвокат Сергей Бадамшин.

Многие журналисты, правозащитники и пользователи Рунета считают уголовное преследование «Омбудсмена полиции» политически мотивированным. По их мнению, некоторым представителям властей, и в особенности — из числа правоохранителей, не нравятся острые темы, которые поднимают в своих публикациях Воронцов и его коллеги по сообществу.

В защиту «Омбудсмена полиции» проводятся акции протеста, в частности — пикеты, в которых принимают участие известные журналисты и гражданские активисты. На днях журналист «Новой газеты» Илья Азар был задержан у здания ГУВД Москвы, после чего получил 15 суток ареста. За те же действия был арестован активист Виктор Немытов. В связи с этим «Новая» пишет:

«Арестовав журналиста, власти де-факто объявили войну представителям нашей профессии. У нас нет возможности уклониться от этого вызова: добровольно признавать за Кремлем (властью? силовиками?) право сажать людей за выражение гражданской позиции никто не собирается».

.

«Собянин устроил атаку на Конституцию и суверенитет страны, — считает создатель и владелец TgVPN Владислав Здольников. — Илья Азар вышел в пикет против несправедливого уголовного дела в отношении бывшего полицейского. Азара арестовали на 15 суток со ссылкой на указ мэра Москвы о запрете публичных мероприятий. Пункт «в» части 10 статьи 4.1 Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» указывает, что ограничения, которые можно вводить такими указами, не должны ограничивать права и свободы человека и гражданина. Право на свободу выражения мнения гарантировано 29 статьей Конституции РФ. Согласно ст. 55 Конституции, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом. Но никак не указом мэра. Это самая настоящая, а не выдуманная конспирологами, атака на суверенитет страны и на ту самую Конституцию, с которой они бегают как с писаной торбой».

«Муниципальный депутат Илья Азар арестован судом на 15 суток за одиночный пикет, — негодует главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. — Неправовое политическое решение, по моему мнению. Стыдобище».

«Одиночные пикеты не требуют согласования с властями, поэтому статья 20.2 КоАП РФ не может к ним применяться, — напоминает «Апология протеста». — Никакие вирусы не являются основанием для запрета одиночных пикетов и моратория на свободу выражения мнений».

Буквально несколько часов назад около здания МВД задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, а также журналистов Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева («Эхо Москвы»), которые вышли на пикет в поддержку Ильи Азара. Задержанные были доставлены в Тверское ОВД.

Тверской районный суд Москвы арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. «Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ pic.twitter.com/oWHyBpcyl2 — Зимов и Партнёры (@zimov911) May 28, 2020

⚡️15 суток за одиночный пикет в период пандемии получил Виктор Немытов. Тверской районный суд признал его виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ. Он был задержан во время одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции». Сообщает из зала суда адвокат Леонид Соловьев — Апология протеста (@apologiaprotest) May 27, 2020

Также задержан журналист Александр Плющев. pic.twitter.com/YRLdBrlCa0 — Команда Навального (@teamnavalny) May 28, 2020

Судя по всему, резонанс, который вызвало «Дело Омбудсмена полиции», теперь зацепит не только настроенных критически к происходящему в ведомстве работников МВД, но и журналистское сообщество, а также просто многих неравнодушных граждан. Неуклюжесть властей, проявляемая в последнее время при решении насущных проблем, всё чаще становится раздражителем для граждан, которых возмущают и усиление цензуры, и назойливое введение тотальной слежки, и необоснованные штрафы, и многое другое. Однако вместо того, чтоб сделать хоть какие-то выводы и перестать запугивать общество, они продолжают вводить всё новые ограничительные меры.

.

.

.