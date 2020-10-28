Yandex.Zen
28.10.2020

Врачам запретили публично высказываться о коронавирусе

Такое распоряжение Минздрав России разослал подведомственным медицинским учреждениям — теперь любые заявления на тему COVID-19 должны будут согласовываться с пресс-службой министерства

Minzdrav zapretil boltat  

Министерство здравоохранения РФ разослало подведомственным врачам и медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции. Письмо есть в распоряжении редакции «Медузы». Его подлинность подтвердили в пресс-службе Минздрава. Источник в руководстве одного из крупных федеральных центров, находящихся в подчинении Минздрава, подтвердил «Медузе» получение такого письма. Кроме этого, скрин документа опубликовала Baza.

Согласовывать комментарии можно будет как в письменной, так и устной форме. Минздрав назвал это «повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости Covid-19»:

«В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей».

.

Минздраву сейчас подчиняются 167 федеральных учреждений, пишет TJournal со ссылкой на сайт министерства. Больницы и другие медучреждения регионов подчиняются местным органам здравоохранения.

Пользователи соцсетей восприняли новость об очередной «корона-цензуре» с тревогой:

«Видимо, ситуация с пандемией в стране ухудшается гораздо быстрее, чем предполагали даже самые отъявленные скептики, раз Минздрав РФ выпустил грозное распоряжение, запрещающее отныне всем подведомственным врачам давать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции без их предварительного согласования с пресс-службой Минздрава, — считает известный литературовед Николай Подосокорский. — Хороша же у нас борьба с ковидом, если все российские врачи теперь даже не имеют права публично говорить о болезни без специальной указивки бюрократов, которым, понятное дело, неудобная и некрасивая правда ни к чему. И речь тут не идет о разглашении личных данных пациентов или рассказах о катастрофической ситуации в отечественных больницах, а касается уже просто любых суждений врачей, работающих в бюджетных медучреждениях, о коронавирусной инфекции. Что это, как не цензура в чистом виде? И на произвол никулинской прокуратуры эту дурь уже никак не спишешь».

.

.

«Врачи и так не были особо говорливы, и теперь им официально запретили комментировать ситуацию с коронавирусом без согласования с пресс-службой Минздрава. Если не можешь справиться с пандемией, надо меньше о ней говорить. Впрочем, запрет пока касается только главврачей», — комментирует эту новость главред интернет-издания It’s My City Дмитрий Колезев.

.

.

В целом мало кто верит в то, что это сделает работу медицинских учреждений эффективнее. Такая мера больше похожа на попытку заставить медиков молчать о явных проблемах, связанных со здравоохранением в условиях пандемии.

.

UPD: Международная правозащитная группа «Агора» также называет решение Минздрава цензурой и сообщает о готовности оказать максимально оперативную и квалифицированную юридическую помощь всем сотрудникам медучреждений, младшему медицинскому персоналу, врачам и руководителям учреждений здравохранения в случае возникновения попыток ограничить открытый и свободный обмен жизненно важной информацией. Для этого необходимо обратиться на горячую линию организации.

«В условиях очевидного недостатка достоверной информации о реальном положении дел с распространением и лечением COVID-19, с учетом известных фактов административного и уголовного преследования за распространение правдивой информации, а также попыток официальных лиц скрыть и исказить реальную картину заболеваемости и хода лечения, полная корпоративная цензура, которую пытается насадить Минздрав, является категорически неприемлемым и общественно-опасным вмешательством в право граждан получать достоверную информацию. Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации не предусматривает возможности давать указания о взаимодействии врачей со СМИ. Такое требование представляет собой явное превышение министром своих полномочий», — подчёркивается в заявлении «Агоры».

.

don but rks

.

pandemicbigbrother.online

.

Читайте также:

Теги: , , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт