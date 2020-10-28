Врачам запретили публично высказываться о коронавирусе

Министерство здравоохранения РФ разослало подведомственным врачам и медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции. Письмо есть в распоряжении редакции «Медузы». Его подлинность подтвердили в пресс-службе Минздрава. Источник в руководстве одного из крупных федеральных центров, находящихся в подчинении Минздрава, подтвердил «Медузе» получение такого письма. Кроме этого, скрин документа опубликовала Baza.

Минздрав запретил врачам публично высказываться о эпидемии коронавируса в России. Теперь все свои комментарии они должны согласовывать с пресс-службой министерства. Запрет касается руководителей учреждений и главных внештатных специалистов. pic.twitter.com/Ki8sMO7ySB — baza (@bazabazon) October 28, 2020

Согласовывать комментарии можно будет как в письменной, так и устной форме. Минздрав назвал это «повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости Covid-19»:

«В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей».

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Минздраву сейчас подчиняются 167 федеральных учреждений, пишет TJournal со ссылкой на сайт министерства. Больницы и другие медучреждения регионов подчиняются местным органам здравоохранения.

Пользователи соцсетей восприняли новость об очередной «корона-цензуре» с тревогой:

А кто теперь имеет право говорить про коронавирус? Ковид-диссидентка Екатерина Андреева? Прости господи, Мясников? https://t.co/0qiUBOWHEV — Tania Felgengauer (@t_felg) October 28, 2020

«Видимо, ситуация с пандемией в стране ухудшается гораздо быстрее, чем предполагали даже самые отъявленные скептики, раз Минздрав РФ выпустил грозное распоряжение, запрещающее отныне всем подведомственным врачам давать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции без их предварительного согласования с пресс-службой Минздрава, — считает известный литературовед Николай Подосокорский. — Хороша же у нас борьба с ковидом, если все российские врачи теперь даже не имеют права публично говорить о болезни без специальной указивки бюрократов, которым, понятное дело, неудобная и некрасивая правда ни к чему. И речь тут не идет о разглашении личных данных пациентов или рассказах о катастрофической ситуации в отечественных больницах, а касается уже просто любых суждений врачей, работающих в бюджетных медучреждениях, о коронавирусной инфекции. Что это, как не цензура в чистом виде? И на произвол никулинской прокуратуры эту дурь уже никак не спишешь».

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Что делают власти, чтобы справить с эпидемией? Выплачивают врачам надбавки, организуют новые места в больницах? Нет!

Минздрав запретил врачам публично высказываться о Covid-19 без согласования с министерством, так как "информационная повестка вокруг коронавируса перегружена" — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) October 28, 2020

💥Мы успели выпустить текст о том, что врачи говорят о происходящем в здравоохранении: невозможности сдать тест и вызвать на дом врача, нехватке коек и лекарств. Потому что Минздрав запретил медикам публично высказываться о коронавирусе. Честное, прямое: https://t.co/JKSuz4sGRY. — Журнал «7×7 Горизонтальная Россия» (@7x7journal) October 28, 2020

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«Врачи и так не были особо говорливы, и теперь им официально запретили комментировать ситуацию с коронавирусом без согласования с пресс-службой Минздрава. Если не можешь справиться с пандемией, надо меньше о ней говорить. Впрочем, запрет пока касается только главврачей», — комментирует эту новость главред интернет-издания It’s My City Дмитрий Колезев.

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В России нужно разрешить говорить только о хорошем, и запретить обсуждать все плохое и негативное. Тогда россияне будут умирать с улыбкой на лице — Stah Rozsoha (@ElturS) October 28, 2020

Две новости подряд: "Путин заявил, что Россия лучше других стран мира мобилизовала медицину во время пандемии" "Минздрав запретил врачам публично высказываться о коронавирусе" То есть Путин публично врать может, а врачи говорить правду — нет. — Соболь Любовь (@SobolLubov) October 28, 2020

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В целом мало кто верит в то, что это сделает работу медицинских учреждений эффективнее. Такая мера больше похожа на попытку заставить медиков молчать о явных проблемах, связанных со здравоохранением в условиях пандемии.

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UPD: Международная правозащитная группа «Агора» также называет решение Минздрава цензурой и сообщает о готовности оказать максимально оперативную и квалифицированную юридическую помощь всем сотрудникам медучреждений, младшему медицинскому персоналу, врачам и руководителям учреждений здравохранения в случае возникновения попыток ограничить открытый и свободный обмен жизненно важной информацией. Для этого необходимо обратиться на горячую линию организации.

«В условиях очевидного недостатка достоверной информации о реальном положении дел с распространением и лечением COVID-19, с учетом известных фактов административного и уголовного преследования за распространение правдивой информации, а также попыток официальных лиц скрыть и исказить реальную картину заболеваемости и хода лечения, полная корпоративная цензура, которую пытается насадить Минздрав, является категорически неприемлемым и общественно-опасным вмешательством в право граждан получать достоверную информацию. Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации не предусматривает возможности давать указания о взаимодействии врачей со СМИ. Такое требование представляет собой явное превышение министром своих полномочий», — подчёркивается в заявлении «Агоры».

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