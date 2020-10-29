QR-коды могут ввести для всех московских кафе и ресторанов

В Правительстве Москвы планируют распространить систему check-in на кафе и рестораны города для посещения в том числе в дневное время. Мера может быть введена с понедельника, 2 ноября, рассказал «Ъ» источник на рынке общепита.

Источники издания в крупных ресторанных сетях подтверждают, что вопрос обсуждается. Система check-in в Москве действует со второй половины октября текущего года для прохода в ночные клубы, бары и другие подобные заведения с 24:00 до 6:00 с помощью QR-кодов или SMS. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснял, что это поможет оповещать всех находившихся в заведении людей о контакте с заразившимся коронавирусом.

На днях стало известно, что систему таких чекинов оставят в Москве, по крайней мере, ещё на месяц. А Роспотребнадзор рекомендовал вообще закрывать кафе и рестораны на время с 23:00 до 06:00.

В Москве продлили до конца ноября идентификацию в ночных клубах и барах Систему чек-ин через QR-код оставят ещё, как минимум, на месяц https://t.co/ZrOIgj6zgY — @kpru (@kpru) October 28, 2020

Владелец Novikov Group Аркадий Новиков уточнил, что чиновники пока только рекомендуют рестораторам предлагать гостям проходить check-in.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил «Ъ», что не знает о планах вводить обязательную систему check-in для общепита. «Тем не менее мы видим, что многие заведения добровольно подключаются к ней. После бурной реакции на заявление Роспотребнадзора ряд рестораторов выступали с подобной инициативой сами»,— уточнил чиновник.

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