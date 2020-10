Facebook, Twitter и Google снова ответили на вопросы американских сенаторов

Марк Цукерберг из Facebook, Джек Дорси из Twitter и Сундар Пичаи из Google снова предстали перед американскими парламентариями (в частности, перед Сенатом). На этот раз слушания были посвящены обсуждению 230-й статьи закона об этике в сфере коммуникаций, который освобождает социальные сети от ответственности за материалы, размещённые их пользователями. Статья также позволяет интернет-компаниям ограничивать доступ к контенту, который они сочтут непристойным, оскорбительным и т.п. Заявленная тема заседания звучала так: «Провоцирует ли безусловная защита статьи 230 злоупотребления бигтеха?».

Республиканцы раскритиковали статью за то, что она позволяет платформам отбиваться от заявлений о предвзятости, хотя они на самом деле, по мнению сенаторов, предвзяты, а демократы — за то, соцсети, наоборот, неспособны эффективно модерировать, в том числе — удалять вредный контент. Обе партии также выразили общую озабоченность по поводу того, как норма освобождает крупные технологические компании от ответственности за сообщения своих пользователей.

Руководители компаний ответили на обвинения тезисом, что статья 230 позволяет им сохранять баланс между свободой слова и модерацией. Конкретно глава Twitter Джек Дорси ещё назвал норму «самым важным законом интернета о свободе слова и безопасности». По его мнению, её отмена усилит контроль над контентом, а не снизит его.

Однако и сам Дорси, и Пичаи, и Цукерберг согласились с тем, что компании должны нести ответственность за контент, если сами выступают как издатели.

Любопытно, что зарубежные издания, видимо иронизируя над текущим разбирательством, во многом сконцентрировались не на сути выступлений, а на сопутствующих деталях. В частности, на том, что сенаторы неоднократно ошибались в имени Сундара Пичаи, Марк Цукерберг пропадал с экрана монитора, а Джек Дорси предстал с большой бородой.

True power is when nobody can force you to trim the beard before appearing in front of Congress pic.twitter.com/13A7G1HQkl

— David Pierce (@pierce) October 28, 2020