Facebook, Twitter и Google снова ответили на вопросы американских сенаторов

Марк Цукерберг из Facebook, Джек Дорси из Twitter и Сундар Пичаи из Google снова предстали перед американскими парламентариями (в частности, перед Сенатом). На этот раз слушания были посвящены обсуждению 230-й статьи закона об этике в сфере коммуникаций, который освобождает социальные сети от ответственности за материалы, размещённые их пользователями. Статья также позволяет интернет-компаниям ограничивать доступ к контенту, который они сочтут непристойным, оскорбительным и т.п. Заявленная тема заседания звучала так: «Провоцирует ли безусловная защита статьи 230 злоупотребления бигтеха?».

Республиканцы раскритиковали статью за то, что она позволяет платформам отбиваться от заявлений о предвзятости, хотя они на самом деле, по мнению сенаторов, предвзяты, а демократы — за то, соцсети, наоборот, неспособны эффективно модерировать, в том числе — удалять вредный контент. Обе партии также выразили общую озабоченность по поводу того, как норма освобождает крупные технологические компании от ответственности за сообщения своих пользователей.

«Проблема не в том, что компании, представшие сегодня перед нами, закрывают слишком много постов. Проблема в том, что они оставляют слишком много опасных постов», — сказал сенатор из штата Массачусетс Эд Марки.

Руководители компаний ответили на обвинения тезисом, что статья 230 позволяет им сохранять баланс между свободой слова и модерацией. Конкретно глава Twitter Джек Дорси ещё назвал норму «самым важным законом интернета о свободе слова и безопасности». По его мнению, её отмена усилит контроль над контентом, а не снизит его.

Однако и сам Дорси, и Пичаи, и Цукерберг согласились с тем, что компании должны нести ответственность за контент, если сами выступают как издатели.

Любопытно, что зарубежные издания, видимо иронизируя над текущим разбирательством, во многом сконцентрировались не на сути выступлений, а на сопутствующих деталях. В частности, на том, что сенаторы неоднократно ошибались в имени Сундара Пичаи, Марк Цукерберг пропадал с экрана монитора, а Джек Дорси предстал с большой бородой.

True power is when nobody can force you to trim the beard before appearing in front of Congress pic.twitter.com/13A7G1HQkl — David Pierce (@pierce) October 28, 2020

Американские власти не первый раз опрашивают с ИТ-гигантов. Так, ранее в этом месяце подкомитет по антимонопольному законодательству Палаты представителей США выпустил доклад по итогам 16-месячного расследования, в котором пришёл к выводу, что компании Amazon, Facebook, Apple и Google являются монополистами на рынке. Предваряя выпуск доклада, в июле юридический подкомитет по антимонопольной политике Конгресса США провёл заседание, и на вопросы парламентариев по теме тогда ответили основатель Facebook Марк Цукерберг, создатель Amazon Джефф Безос, гендиректор Apple Тим Кук и глава Aplhabet (материнской компании Google) Сундар Пичаи.

Вчерашние слушания не завершились конкретными решениями. Зато акции технологических компаний Alphabet (материнская компания Google), Facebook и Twitter упали по итогам торгов 29 октября более чем на 5% каждая.

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