Твит телеканала RT о выборах в США признан вводящим в заблуждение

Администрация сервиса микроблогов Twitter промаркировала репортаж телеканала RT о выборах в США как вводящий в заблуждение. На это обратил внимание Znak.com. В официальном аккаунте RT появилось следующее уточнение:

Соцсеть также отключила возможность делать ретвит репортажа RT и функцию ответов к нему. Портал Axios отмечает, что администрация Twitter впервые снабдила публикацию RT такой маркировкой.

Twitter has labeled a tweet from Russian state media outlet RT for implying voter fraud in U.S. elections.

It's the first time Twitter has labeled RT's account with a civic integrity label. https://t.co/AneXoyY6ZO

— Axios (@axios) October 30, 2020