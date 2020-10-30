Твит телеканала RT о выборах в США признан вводящим в заблуждение

Администрация сервиса микроблогов Twitter промаркировала репортаж телеканала RT о выборах в США как вводящий в заблуждение. На это обратил внимание Znak.com. В официальном аккаунте RT появилось следующее уточнение:

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

Соцсеть также отключила возможность делать ретвит репортажа RT и функцию ответов к нему. Портал Axios отмечает, что администрация Twitter впервые снабдила публикацию RT такой маркировкой.

Twitter has labeled a tweet from Russian state media outlet RT for implying voter fraud in U.S. elections. It's the first time Twitter has labeled RT's account with a civic integrity label. https://t.co/AneXoyY6ZO — Axios (@axios) October 30, 2020

Публикация RT, содержащая видеосюжет, была размещена на официальной странице телеканала в Twitter 29 октября. Сюжет посвящен нарушениям во время проведения выборов в США, а также проблемам, с которыми можно столкнуться в процессе подсчета голосов. Видео RT доступно по прямой ссылке, но для просмотра необходимо отдельно нажать кнопку «Посмотреть».

Ранее Роскомнадзор повторно направил в адрес Facebook, Google и Twitter требования по поводу цензурирования российских СМИ. По данным ведомства, интернет-компании ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, в том числе телеканалов RT, «Россия 1», РИА «Новости» и других. Стоит отметить, что ярлыки о недостоверной информации появлялись даже у твитов президента США Дональда Трампа.

В августе Twitter ввел метки для аккаунтов, которые принадлежат представителям дипломатических ведомств разных стран, связанным с государством СМИ и их руководящим сотрудникам.

Скорее всего, новая пометка Твиттера заставит российские власти нервничать куда более интенсивно, а ведомства — демонстрировать бурную деятельность. Решатся ли они на какие-то серьёзные санкции в отношении интернет-площадок, предоставляющих провластным СМИ гораздо больший пиар, чем отечественные, пока непонятно.

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