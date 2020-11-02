«Мыслепреступный» октябрь`2020

Октябрьский дайджест наказаний за высказывания в интернете получился очень «пёстрым» в плане географии преследований и, к сожалению, очень богатым на события. Мы обратили внимание на новый виток преследования активистов так нелюбимых властями организаций («Штабы Навального», «Открытка», эко-сообщества, ЛГБТ, etc), стремительный рост количества привлечённых за комментирование самоподрыва Михаила Жлобицкого в архангельском ФСБ, очень пристальное внимание правоохранителей к делу о размещении фотографий нацистов и неоднозначных исторических личностей в «Бессмертном полку», и всё тот же самый «экстремизм» за клипы и фотографии (словно 282-ю статью и не «либерализировани»).

Продолжается история «Омбудсмена полиции». В начале октября суд в Вологде прекратил дело против администратора паблика Игоря Худякова по статье о распространении порнографии (ч. 1 ст. 242 УК). Дело прекратили по ходатайству стороны защиты в связи с истечением сроков давности для привлечения к уголовной ответственности. Прокурор не возражал против прекращения дела. В то же время, московские следователи заявили о завершении расследования в отношении создателя проекта Владимира Воронцова. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — указано в сообщении официального Telegram-канала Следственного комитета России.

Бывший сотрудник органов внутренних дел Владимир Воронцов, являющийся создателем «Омбудсмена полиции», был арестован и отправлен в СИЗО в мае текущего года. Он обвиняется в двух эпизодах вымогательства, в трех эпизодах распространения порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. Свою вину Воронцов не признает. Защита пыталась обжаловать арест, затем его продление, но Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу.

Недавно стало известно о том, что в отношении тех сотрудников МВД, кто помогал «Омбудсмену полиции», принимаются такие меры воздействия, как принуждение к увольнению из «органов». У некоторых прошли обыски с участием собственной службы безопасности.

Как минимум четыре московских полицейских были уволены за то, что переводили деньги паблику "Омбудсмен полиции", в том числе на благотворительность. Одну из уволенных за перевод в 100 рублей выселяют из служебного жилья: https://t.co/fqxxFbfC7r тихая расправа — Смирнов (@sssmirnov) October 28, 2020

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В ЕСПЧ подана первая жалоба на штраф за фейковые новости, связанные с коронавирусом. Хозяйка приюта для животных Екатерина Бильбао из Липецка весной текущего года опубликовала в соцсетях пост с просьбой собрать деньги на скотч и тонометры для местных медиков. Суд счёл недостоверной информацию о дефиците медикаментов и оборудования, оштафовав активистку ща 30 тысяч рублей.

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Аркадакский районный суд Саратовской области арестовал на трое суток жителя Аткарска по статье о пропаганде движения «АУЕ». По версии полиции, мужчина опубликовал в соцсетях фотографии символики «АУЕ». В МВД заявили, что решение по этому делу стало «отправной точкой в общероссийской судебной практике рассмотрения материалов, связанных с деятельностью экстремистского движения».

В середине августа Верховный суд признал экстремистским международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» и запретил его деятельность на территории России. Решение суд принял по заявлению Генпрокурора Игоря Краснова. На днях Минюст уже официально внёс «АУЕ» в реестр экстремистских организаций.

В перечне НКО, ликвидированных в соответствии с законом о противодействии экстремистской деятельности, АУЕ называют «Международным общественным движением».https://t.co/62ORJHddMx — Znak.com (@znak_com) October 29, 2020

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил содержание под стражей Александра Меркулова, обвиняемого по статье об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за постов «ВКонтакте». Требуя продления меры пресечения, обвинение ссылалось на то, что Меркулов может скрыться или уничтожить «доказательства» — переписку во «ВКонтакте», к которой следствие еще якобы не получило доступ. Сам обвиняемый просил назначить ему домашний арест и заявил, что дал признательные показания под давлением.

Судебные приставы не пускали слушателей в зал суда, мотивируя это «карантином». К одной из девушек, пришедших на заседание, пристав применил физическую силу, задев при этом другую пожилую женщину. Сам Меркулов при этом в зале суда находился без средств индивидуальной защиты. Полицейская, конвоировавшая активиста, заявила, что Меркулову не обязаны выдавать их.

По версии следствия, Александр Меркулов с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019-го публиковал во «ВКонтакте» под псевдонимом Aleksandr Pejic посты о 17-летнем анархисте Михаиле Жлобицком, взорвавшего бомбу в здании архангельского УФСБ. Эксперты обнаружили в постах «признаки оправдания действий» анархиста.

Страницу Меркулова изучила «Фонтанка». До ареста он работал курьером по доставке пиццы. На его «стене» больше 50 тысяч записей и почти 230 тысяч фотографий. Абсолютное большинство — изображения музыкантов и других кумиров, в основном представителей ЛГБТ-движения. Александр большой поклонник «Евровидения», в частности Кончиты Вурст и Билала Ассани, он является администратором одного из русскоязычных сообществ, посвященных последнему. Меркулов также следит за погодой, рассказывая подписчикам о температурных рекордах в Петербурге, и повествует о своих рабочих достижениях — сколько было за день заказов и как быстро он их разнес.

В СКР считают, что Меркулов публиковал во "Вконтакте" посты, оправдывающие взрывы, поджоги и "иные действия, создающие опасность гибели людей". Меркулов в основном репостил публикации о правах ЛГБТ. Он работает доставщиком еды. https://t.co/koHrLgnPgO — Грани.Ру (@GraniTweet) July 8, 2020

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Архангельский областной суд оставил в силе штраф в 4 тысячи рублей координатору местного штаба Навального Андрею Боровикову из-за публикации клипа Децла на песню «Лигалайз» во «ВКонтакте». По его словам, он заявил на суде, что в клипе нет ни одного слова про наркотики, даже слово «марихуана» не произносится. «Решение оставили без изменений, буду обжаловать дальше, до ЕСПЧ дойду. Для меня это принципиально», — добавил Боровиков.

Ранее суд счел клип Децла, который разместил у себя на странице Боровиков, пропагандой наркотиков и признал активиста виновным по статье 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства). «На протяжении всей песни фигурирует слово „курят“, но что курят, не говорится. Вот наркоконтроль говорит, что наркотики — у кого что болит. А вот я думаю, что табак ну или их глупые распоряжения преследовать меня за мою политическую деятельность», — заявлял Боровиков.

Недавно в суд было передано очередное уголовное дело против него. На сей раз — за видеоклип группы Rammstein «Pussy». Причем донос на активиста осуществил «агент» центра «Э». Он добавился в друзья к Боровикову, изучил материалы на его странице и обнаружил клип, где «участники группы «Раммштайн» без цензуры совершают половые акты с девушками».

Самое странное давление на наш штаб происходит в Архангельске — там координатора @teamnavalny_arh судят за музыку Децл спел песню — виноват Боровиков.

Rammstein снял клип — виноват Боровиков.

У Моргенштерна фит с Тимати — уверены, что архангельские следователи раскроют это дело. pic.twitter.com/LBsTOsStyX — Команда Навального (@teamnavalny) October 6, 2020

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Курганский городской суд признал жительницу Екатеринбурга Полину Гузееву виновной в производстве и распространении экстремистских материалов и назначил ей штраф в 1000 рублей. Девушку наказали за репост клипа екатеринбургской группы Alai Oli «ТПП — Купчино» («Зачем ты под черного легла?»), сделанный десять лет назад.

Главный редактор It’s My City Дмитрий Колезев считает сомнительным дело Гузеевой, которым почему-то занимались серьёзные «чины»:

«Дали минимальный штраф в 1000 рублей — то есть по сути признали, что дело не стоит выеденного яйца. Но им там реально в Кургане занимались люди в званиях полковников и подполковников!»

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Представляющий интересы девушки адвокат «Агоры» Алексей Бушмаков рассказал обстоятельства дела. В августе текущего года ее отыскал сотрудник Центра «Э» и напомнил, что песня в 2016 году была признана экстремистской и внесена в соответствующий список. Оперативник дал девушке готовый образец объяснения, в котором сказано, что размещенный материал — незаконный, и она обязуется его удалить. Полина подписала документ — через 2 недели ей позвонили из прокуратуры и заявили, что на нее возбуждено административное дело по ст.20.29 КоАП РФ. В протоколе говорилось, что профиль Гузеевой во «ВКонтакте» — открытый (девушка занимается рукоделием), таким образом — «пользователи могли просматривать и копировать данный материал».

«Мы просили передать дело в Екатеринбург — по месту регистрации и преимущественного места проживания Полины. Мы настаивали на прекращении дела в связи с отсутствием умысла на совершение правонарушения. Гузеева опубликовала клип в 2010 года, тогда как песню внесли в список экстремистских материалов через 6 лет — в 2016 году. Соответственно, она давно забыла про него и не контролировала, какие материалы внесли в список запрещенных. Но судья назначил минимальное наказание по этой статье — штраф в 1000 рублей. Это решение мы обжалуем», — констатировал Алексей Бушмаков.

В Екатеринбурге на девушку завели дело из-за песни «Зачем ты под черного легла?» Одиннадцать лет назад Полина Гузеева добавила в свои видеозаписи во «ВКонтакте» клип группы Alai Oli. А в 2016 году трек внесли в федеральный список экстремистских матер…https://t.co/Uhl2WhSZB4 — «Комсомолка» Урал (@UralKp) August 26, 2020

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Магнитогорский фельдшер скорой помощи Владимир Колесников был оштрафован судом за то, что опубликовал на своей странице в «ВК» копию письма, отправленного в силовые органы. В нём он отметил странность в постановке диагноза COVID-19 привозимым скорой помощью пациентам — по его словам, коронавирус ставят только 25% из них. «В обращении я просил проверить эти факты и принять меры. За это суд вынес решение о штрафе 30 тысяч рублей. Это был запрос, а не фейк, я сообщил свою информацию, то, что наблюдал сам и что наблюдали коллеги. Это были мои сомнения, и я просил их проверить. А опубликовал это на странице, чтобы мои коллеги видели, что такой запрос есть», — объясняет медик. Решение магнитогорского суда Колесников намерен обжаловать в Челябинском облсуде.

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На председателя архангельского отделения ПАРНАС Юрия Щербачева, в квартире которого накануне прошли обыски, возбудили уголовное дело за пост в соцсети о сотрудниках «Росгвардии» — оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). По его словам, весной этого года он находился в одном из супермаркетов Северодвинска и услышал детский крик о помощи. Заглянув в подсобку магазина, Щербачев увидел, что двое сотрудников «Росгвардии» бьют школьника.

«Я услышал крики: „Спасите, помогите!“ — открыл дверь и увидел двух росгвардейцев — мужчину и женщину — они мутузили лежащего на полу десятилетнего мальчика. Сотрудник сказал мне: „Пошел вон“. Он попытался закрыть дверь, но я поставил ногу в проем и закричал на весь торговый зал: „Граждане ко мне, снимайте на телефоны!“. И тогда они успокоились», — рассказал Щербачев «МБХ».

Он также сообщил, что после этого вокруг сотрудников собралась толпа людей, которые потребовали объяснений причины задержания ребенка. Оказалось, что школьник пытался украсть банку энергетика, но был пойман. На место вызвали специальных сотрудников по работе с несовершеннолетними, но они долго не могли приехать, поэтому школьника решили спрятать в подсобке и избить.

На следующий день Щербачев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост, где разместил видео с фрагментом окончания инцидента в супермаркете, там он неодобрительно высказался в отношении сотрудников «Росгвардии».

Вломились, забрали всю технику. Юрий Щербачев в апрельском посте описал, как полицейские прессуют десятилетнего мальчика в тц. Теперь ему вменяют оскорбление представителя власти. А еще он участвовал в борьбе за Шиес и против выборов губернатора от ЕР. https://t.co/QFOiG7zoQY — #Шиес Новости #Shiyes (@shiyesnews) October 8, 2020

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В Барнауле суд оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу Марию Пономаренко. Её обвинили в мелком хулиганстве из-за видеоролика, опубликованного в социальной сети TikTok: в нём Пономаренко назвала президента России Владимира Путина «пуйлом», призвала к его отставке, а также выразила поддержку протестующим в Хабаровском крае против ареста губернатора Сергея Фургала.

Суд постановил, что видео «содержит информацию о президенте РФ Путине В. В., выраженную в неприличной и явно неуважительной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность». В сентябре Марию Пономаренко уже штрафовали на 10 тысяч рублей за ношение маски с надписью «Путина в отставку». Её признали виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Жительницу Барнаула оштрафовали на 50 тысяч за неуважение к Путину — за ролик в TikTok https://t.co/uzziOOArY1 pic.twitter.com/rZ5qvMEYfY — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 11, 2020

Стоит заметить, TikTok всё чаще становится для россиян очередной «зоной проблем», когда они публикуют там материалы, которые можно расценить как противозаконные.

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Под угрозой отчисления оказались несколько студентов Казанского федерального университета (КФУ), которые ко Дню первокурсника записали видеоролик на злобу дня. Некоторые выложили видео в своих Instagram.

В ролике студенты короткими предложениями, начинающимися с фразу «я не боюсь говорить», говорят о социально-политических проблемах страны. «Я не боюсь говорить, но я боюсь, что меня за это посадят»; «Я не боюсь говорить, но я боюсь, что в скором будущем слова „журналистика“ и „страх“ станут синонимами»; «Я не боюсь говорить, но я боюсь, что умру при том же президенте, при котором родилась», — такие слова звучат в ролике.

Вскоре студенты сообщили, что их вызывал «на ковёр» проректор вуза по социальной и воспитательной работе. Администрация КФУ принятие таких мер, как отчисление, отрицает.

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Забайкальский краевой суд оштрафовал на 150 тысяч рублей преподавателя Читинского политехнического лицея Евгения Ахмылова по статье о реабилитации нацизма за публикацию на сайте «Бессмертного полка» фотографии атамана Петра Краснова.

32-летний преподаватель пояснил, что «хотел «насолить» организаторам сайта «Бессмертного полка», поскольку не считает их патриотами Родины, и уверен, что они присваивают себе заслуги ветеранов Великой Отечественной войны».

В мае Евгений Ахмылов опубликовал на сайте «Бессмертного полка» фотографии офицера Петра Краснова, который воевал на стороне нацисткой Германии. Так он хотел «насолить» организаторам акции, потому что не считает их патриотами https://t.co/6z4ZKlSW5K — Дождь (@tvrain) October 13, 2020

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Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключённым 29-летнего жителя Курска Сергея Лаврова, осужденного за оправдание терроризма из-за постов на его странице «ВКонтакте» на пять лет колонии и принудительное психиатрическое лечение. Его дело целиком построено на расширительном толковании понятия «оправдание терроризма», сообщил Центр.

Преследование левого активиста Лаврова началось в 2015 году. Сначала его обвинили в оскорблении президента (дело было закрыто), затем — в призывах к экстремистской деятельности (он был осуждён и амнистирован). В 2019 году против Лаврова возбудили дело по обвинениям в призывах к терроризму и оправдании террористической деятельности за публикацию семи постов о необходимости «народной революции с целью создания народного государства в интересах всех россиян».

Во всех вменяемых Лаврову текстах говорится, что «народная революция» и установление народовластия в России неизбежны как ответ на проводимую российскими властями политику. 12 экспертов сделали вывод о террористической направленности текстов, опираясь на расширительное толкование понятия «оправдание терроризма»: по их мнению, целью революции является смена власти, которая, в свою очередь, предполагает «дестабилизацию деятельности органов власти», что является одним из признаков определения терроризма. Правозащитники, ознакомившись со страницей Сергея «ВКонтакте» (которую читали от 50 до 300 постоянных подписчиков, а не «неограниченно широкая аудитория», как утверждал суд), заявляют, что Лавров говорил лишь о мирных формах протеста «в рамках статьи 31 Конституции», о том, что люди должны выходить на улицы мирно и без оружия, а также участвовать в выборах и вести разъяснительную работу. В суде он объяснял свою позицию так же.

Ни с юридической, ни с моральной точки зрения, подобные «революции» нельзя отождествлять с терроризмом. Обвинение по «террористической» статье выглядит откровенно избыточным и не соответствует социальной опасности деяния.

Курянина посадили на 5 лет за публикации ВКонтактеhttps://t.co/GOu3hBb3HX pic.twitter.com/2SUdbWcyPq — 46tv (@46tv1) June 3, 2020

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Ростовский областной суд отменил решение о наложении 10-тысячного штрафа на Владислава Шульгу по делу об унижении человеческого достоинства. Об этом сообщил сотрудничающий с «Агорой» адвокат Иван Бондаренко. Ранее Таганрогский городской суд признал Шульгу виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ за комментарий во «ВКонтакте», в котором он негативно оценил судей, прокуроров и полицейских.

«Сегодня постановление суда первой инстанции отменили и направили дело в Таганрогский городской суд», — сказал Бондаренко.

По его словам, суд первой инстанции допустил множество процессуальных нарушений, в том числе не рассмотрел ходатайства. Кроме того, выяснилось, что социологическое исследование провел филолог.

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В Калужской области Роскомнадзор судится с блогером Артёмом Майнасом из-за публикации на сайте, посвящённом известным землякам, фотографии надгробия учёного Феликса Кашина. Жалобу в надзорное ведомство подали сыновья учёного, посчитавшие эти изображения нарушением закона о персональных данных. Суды по этому делу тянутся ещё с лета текущего года. Свои материалы о данном процессе, сообщает Майнас в соцсетях, он уже отправил в правозащитные организации, включая «Human Rights Watch» и «Amnesty International».

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Апелляционный военный суд отказал в жалобе адвокату Игорю Упорову по делу 18-летнего жителя закрытого города Межгорье в Башкирии Богдана Колодяжнова. По словам адвоката, он планирует подавать кассацию и жалобу в ЕСПЧ.

В июле 2020 года центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил Колодяжнова к 5,5 годам колонии общего режима. Колодяжнова признали виновным в участии в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (ч. 2 ст. 205.5 УК) и вовлечении в террористическую деятельность (ч. 1.1 ст. 205.1).

По материалам дела, в прошлом году он учился в 11 классе школы и вступил в группу во «ВКонтакте». По запросу администратора группы он отправил свою фотографию и скрин паспорта, а в ответ получил текст «присяги», который зачитал на видео, а затем — отправил в паблик и пятерым одноклассникам. Спустя четыре дня он вышел из группы.

Сам Богдан уверяет, что просто неудачно пошутил, решив показать свою значимость одноклассникам, которые несколько лет до этого над ним издевались. В последнем слове он сказал, что сожалеет о произошедшем.

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Красногорский городской суд Московской области изменил меру пресечения отставному полковнику армии Михаилу Шендакову с подписки о невыезде на арест по делу об экстремизме. Об этом сообщил его авдокат Мансур Гильманов. Постановление есть в распоряжении «Медиазоны».

Меру пресечения изменили, так как Шендаков дважды не приходил на судебные заседания из-за административного ареста. В июне он отбывал 30 суток за возложение цветов к могиле неизвестного солдата. В октябре его арестовали на семь суток за участие во встрече депутатов Мосгордумы Евгения Ступина и Сергея Митрохина по поводу вырубки леса для строительства хорды. Суд счел, что Шендаков ругался матом и «показывал оскорбительные жесты».

Уголовное дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) на Шендакова завели в феврале 2020 года. Тогда же ему назначили подписку о невыезде. По версии следствия, в видео активиста «Сурков обещал Донбассу войну» на ютубе есть признаки возбуждения ненависти к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов», а именно сотрудники ФСБ.

В марте из-за этого же видео на активиста завели еще одно дело — о призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК). СК утверждает, что полковник призывает в видео к насильственным действиям в отношении сотрудников ФСБ.

Полковник не признает вину. Его адвокат Мансур Гильманов в разговоре с «Медиазоной» подчеркнул, что в ролике «нет прямых призывов».

Арестован известный оппозиционер Михаил Шендаков (+видео) https://t.co/XZxnB20WQW 19 октября Красногорский городской суд Московской области изменил меру пресечения известному оппозиционеру, полковнику Михаилу Шендакову — с подписки о невыезде… https://t.co/V3ySX8No0b — Алексей Кощеев (@Gjabubcn) October 20, 2020

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Адвокаты нижегородца Михаила Шарыгина, признанного виновным в оправдании терроризма с наложением штрафа в 400 000 рублей, обжаловали решение суда. Весной прошлого года, комментируя новость на портале «Нижний Новгород онлайн» о проведении незаконных строительных работ, Шарыгин предложил взорвать забор, который мешал проезду скорой помощи. Причем позднее стройка была признана незаконной.

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Вологодский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима местного жителя Сергея Арбузова за комментарии о взрыве возле здания управления ФСБ в Архангельске. Как сказано в материалах дела, в начале ноября 2018 года Арбузов в группе «Плохие новости 18+» написал комментарии со словами: «Вот кому звание герой России давать надо, себя не пожалел», «Я лишь выразил восхищение этим человеком, а мы как всегда будем просто тут тереть и молчать в слух», «Дал ощущения, что не ты один поймаешь, что сейчас вообще происходит». В бумаге отмечается, что первый комментарий набрал 68 лайков. Отца двоих детей обвинили в публичном оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК).

Жителя Вологды Сергея Арбузова осудили на пять лет за комментарий во "ВКонтакте" о теракте в архангельском УФСБ. Мы поговорили с родственниками Арбузова и выяснили — как жил и чем занимался очередной осужденный за высказанное в интернете мнениеhttps://t.co/xcCCscW97f — Север.Реалии (@severrealii) October 22, 2020

Как видим, государство использует «антитеррористическое» законодательство в самых произвольных формах, но особое внимание уделяется именно комментариям относительно Михаила Жлобицкого. ОВД-Инфо известно по меньшей мере о 15 делах об «оправдании терроризма», возбужденных по следам взрыва в архангельском УФСБ: дело Светланы Прокопьевой; дело Ивана Любшина; дело Алексея Шибанова; дело Надежды Беловой; дело Вячеслава Лукичева; дело Людмилы Стеч; дело Екатерины Мурановой; дело Константина Васильянова; дело Олега Немцева; дело Александра Коваленко; дело Галины Гориной; дело Павла Зломнова; дело Александра Довыденкова; дело Надежды Ромасенко; дело Александра Соколова; дело Александра Меркулова.

31 октября 2018 года Михаил Жлобицкий подорвался при входе в местное УФСБ. Это не оставило равнодушными комментаторов в соцсетях, что ФСБ посчитала оправданием терроризма. Мы попытались собрать все факты преследований тех, кого коснулась взрывная волнаhttps://t.co/tDmqJKAJPy — ОВД-Инфо (@OvdInfo) October 30, 2020

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На жителя Медвежьегорска (Карелия) Евгения Гаврилова завели уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом говорится в группе «Коктейль», которую ведет Гаврилов. Также на днях в группе появилось сообщение о том, что «администрация группы приостанавливает деятельность по уважительной причине».

По предварительным данным, в доме Гаврилова прошел обыск, изъяты мобильные телефоны и другая техника. Сейчас Гаврилов находится под подпиской о невыезде.

Предположительно, уголовное дело было заведено из-за поста в паблике «Коктейль» от 4 ноября 2018 года. Это репост текста из телеграм-канала «Пробуждение», в котором говорится о взрыве в архангельском УФСБ, где себя подорвал 17-летний Михаил Жлобицкий. В нем есть рассуждения о том, что Жлобицикй мог совершить взрыв для того, чтобы «бороться с путинской системой», а в ФСБ «люди априорно виновные».

Гаврилов — второй житель Медвежьегорска, на которого заведено дело об оправдании терроризма. В конце 2019 году местную жительницу Екатерину Муранову оштрафовали на 350 тысяч рублей по этой же статье за комментарий, который она написала во «Вконтакте» по этой же теме. Деньги на выплату штрафа Мурановой помог собрать проект «Правозащита Открытки».

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Ещё одного осуждённого за комментарий о Жлобицком, калужанина Ивана Любшина, не отпускают из колонии, несмотря на заболевание. Недавно его перевели в ИК-1 в Ярославле после месяца медосвидетельствования в лечебном учреждении ФСИН. Об этом рассказали его отец Виктор Любшин и адвокат Наталья Трубачёва.

Виктор Любшин считает, что в колонии на здоровье его сына обратили внимание исключительно в связи с освидетельствованием и начали давать лекарства только перед переводом в больницу, чтобы по результатам освидетельствования Любшин «не попал в параметры», закрепленные в постановлении об основаниях для освобождения от отбывания наказания.

Калужанина, осуждённого по делу об оправдании терроризма, отказались освободить из колонии несмотря на астму. В марте Ивана Любшина приговорили к 5 годам и 2 месяцам общего режима из-за комментария к новости о взрыве в архангельском УФСБ осенью 2018 годаhttps://t.co/uOhS9LfHIU pic.twitter.com/3dsVdRb95n — Поддержка политзэков (@pzk_memorial) October 20, 2020

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По заявлению центра «Э» суды признали имеющего инвалидность по зрению москвича виновным в административных правонарушениях за несколько «экстремистских» фотографий 2014-2016 годов. При этом одиннадцать изображений не были выделены в одно дело, и в итоге мужчина получил одиннадцать штрафов, которые в данный момент оспаривает вместе с юристами «РосКомСвободы». Подробности дела, в котором присутствуют явные признаки нарушений со стороны силовиков, мы освещали в отдельной публикации «11 картинок — 11 штрафов».

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В Орле активиста «Открытой России» Евгения Потапова повторно вызвали к прокурору из-за криков «Фашисты! Мусора — позор России» на видео с пикета, чтобы вынести постановление о правонарушении, предусмотренном статьей об унижении достоинства и возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП). В первый раз Евгения Потапова вызвали к прокурору 19 октября. Вместо активиста в прокуратуру пришел Дмитрий Краюхин в качестве защитника, он провел там больше четырех часов.

Правозащитник так прокомментировал ОВД-Инфо результаты визита: «Дал объяснения, которые, как мне показалось, были неожиданными для прокуратуры, а потому уже запланированное вынесение постановления о возбуждении дела об административном правонарушении <…> решили отложить аж на полторы недели».

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«Повар Путина» Евгений Пригожин подал иски к руководителю региональной сети штабов Навального Леониду Волкову из-за публикаций, в которых бизнесмена называли «убийцей». Пригожин просит опровергнуть и удалить из интернета утверждения о том, что он является «особо опасным преступником», «убийцей» и владельцем частной военной компании. Также он требует взыскать с Волкова 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Евгений Пригожин подал иски о защите чести и деловой репутации в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и сотрудницы ФБК Любови Соболь. В своих исках Пригожин требует опровергнуть утверждения Навального, что он является «ворюгой», а его состояние заработано «на поставках тухлятины в детские сады и школы», а также заявление Соболь в публикации издания Znak.com, в которой она называет его «сумасшедшим от безнаказанности придурком из 90-х», который «травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации, получая за это миллиарды из московского бюджета». Соответчиком по иску выступает Znak.com.

Пригожин получил право требовать с Алексея Навального, Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией 88 млн рублей, которые они по решению суда должны были заплатить комбинату питания «Московский школьник». Кассация признала законным это взыскание.

На днях «повар Путина» подал очередной иск к Навальному и Владимиру Милову. На этот раз Пригожин утверждает, что 15 октября Милов оскорбил его в эфире ютуб-канала «Навальный Live». Пригожин требует признать прозвучавшие высказывания недостоверными и привлечь к ответственности не только Милова, но и Навального, который опубликовал видео у себя в твиттере. Пригожин требует взыскать с Милова семь миллионов рублей, а с Навального — пять миллионов.

Я извиняюсь, но иск Пригожина к @v_milov дико смешной.Интересно, что чувствовал клерк, которого наняли его составлять.

Дали видео и он выписывал всё это: "Пригожин — дикое животное и выполняет самую грязную работу", "растлитель малолетних", "чучело Пригожин конопатилось на зоне" pic.twitter.com/d9bIhCj0UG — настоящий Низовцев (@zimbru_khv) October 30, 2020

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Коломенский городской суд Московской области отменил решение в отношении местного активиста Вячеслава Егорова, оштрафованного на 30 тысяч рублей за распространение фейк-ньюс о коронавирусе. Об этом сообщает адвокат Мария Эйсмонт, сотрудничающая с Агорой. В августе мировой судья 79-го судебного участка Коломенского района признал Егорова виновным по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ. Ему вменили публикацию на своей странице в Facebook и Telegram-канале поста о «массовом распространении коронавируса на территории Коломны с приведением недостоверных статистических данных об увеличении количества больных пневмонией (возможно, вызванной коронавирусом) <…> без ссылки на официальные источники».

Сопровождением дела занималось управление ФСБ по Московской области. Сотрудники ФСБ и уголовного розыска на протяжении месяца проводили оперативную работу: собирали информацию, опрашивали врачей и пришли к выводу, что именно посты Вячеслава Егорова в Facebook и Telegram-канале от 19 марта стали причиной массового интереса жителей Подмосковья к распространению и профилактике коронавирусной инфекции. Сторона защиты провела лингвистическую экспертизу, насчитывающую 54 страницы со ссылками на 101 источник.

И вот недавно городской суд пришел к выводу, что мировой судья не дал юридической оценки доводам защиты о заведомой для Егорова недостоверности информации в его посте. А также отказал в удовлетворении ходатайства защиты о допросе некоторых свидетелей. Кроме того, горсуд обратил внимание на нарушения, допущенные судом первой инстанции при обосновании своих выводов исследованием, выполненным по заказу стороны обвинения. Городской суд отменил решение первой инстанции и вернул дело мировому судье. Ранее еще одно дело о фейк-ньюс в отношении Егорова было прекращено судом первой инстанции.

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ЕСПЧ зарегистрировал жалобу одного из фигурантов «московского дела» Егора Жукова. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава правозащитного объединения «Агора» Павел Чиков со ссылкой на руководителя международной практики Кирилла Коротеева. Он напомнил, что в жалобе содержится указание на политически мотивированный характер уголовного преследования Жукова.

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск оппозиционного активиста, интернет-эксперта и основателя «Красной Кнопки» Александра Литреева. На это обратил внимание журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, добавив также:

«Незадолго до этого, Литреев анонсировал перезапуск «Красной Кнопки» и сервиса по деанонимизации силовиков в России и Беларуси».

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Житель Перми Даниил Шестаков, обвиняемый по делу о реабилитации нацизма, в ходе судебного заседания не признал свою вину. Он разместил на сайте «Банк памяти» фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине. Во время дачи показаний, как сообщал СК, он раскаялся в содеянном. «Нет, не признаю», — ответил Шестаков на соответствующий вопрос судьи.

Даниил Шестаков разместил на сайте "Банк памяти" фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине:https://t.co/P2KcaFDw2u pic.twitter.com/n6mE2xUzbT — ТАСС (@tass_agency) October 26, 2020

Судье Шестаков пояснил, что согласен с фактом размещения им фотографии Власова, но при этом, по его словам, он не преследовал цели реабилитации нацизма. Он также считает, что обвинение ему предъявлено не по существу.

«Агитационные материалы, распространяемые Власовым Андреем Андреевичем, были направлены против Сталина Иосифа Виссарионовича. Он действовал в интересах рабочего класса», — заявил он на суде.

Расследованием дела занималось Главное следственное управление (ГСУ) СКР, а утвердил обвинительное заключение заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Поддерживает гособвинение начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края Елена Шкаредная. Выступая в Пермском краевом суде, она озвучила фабулу уголовного дела.

Действия подсудимого квалифицированы по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») как публичное распространение сведений, выражающих явное неуважение к обществу. За это предусмотрены штраф до 300 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

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Следственный комитет начал проверку по новому эпизоду «московского дела», которое началось после митингов в Москве в июле и августе 2019 года. По данным издания, следователи нашли видео с митинга, который прошел 31 августа 2019 года. На нем молодой мужчина эмоционально осуждает и российскую власть, и протестующих. Он высказывает мысль, что мирный протест ни к чему не приведет и нужно «кидать камни» в силовиков. По информации Baza, мужчину зовут Евгений Кикеев.

Если экспертиза покажет, что Кикеев призывал применять насилие против представителей власти, ему будет грозить уголовное дело по статье 282 УК — экстремизм. Наказание по ней предполагает до шести лет колонии.

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Пермский краевой суд перенес на 5 ноября заседание по обжалованию приговора фигурантам дела «о чучеле Путина» Александру Шабарчину, Даниле Васильеву и Александру Эткину, передает корреспондент «Урал. МБХ медиа» из зала суда.

Поводом послужило ходатайство Шабарчина об участии в заседании адвоката Максима Филиппова, который сейчас находится на больничном и не может участвовать в слушаниях.

В августе Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам колонии общего режима фигуранта дела «о чучеле Путина» Александра Шабарчина и назначил один год условно активисту Данилу Васильеву. Другой фигурант Александр Эткин был оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Активисты обвинялись в хулиганстве, совершенном группой лиц — ч. 2 ст. 213 УК. Свою акцию они снимали на видео и выложили в интернете.

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Немного позитика (но не у нас). Городской музей Амстердама приобрел работы российских художниц, посвященных теме феминизма и защиты прав человека. Среди авторов, чьи работы будут выставляться в музее с ноября 2020 года, — Юлия Цветкова, которой в России грозит до 6 лет лишения свободы по обвинению в распространении порнографии.

«Мы поддерживаем равноправное общество и предоставляем площадку художникам, которые совмещают искусство и активизм», — отметил директор музея Рейн Вольфс в разговоре с изданием Het Parool.

Он пояснил, что в галерее собираются посвятить значительную часть обновленной экспозиции искусству современных российских авторов и художников из других постсоветских стран.

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Европейский суд по правам человека коммуницировал 19 жалоб 17 россиян, привлечённых к административной ответственности по статье о неуважении к власти. ЕСПЧ объединил жалобы в одно производство. Среди истцов — покончившая жизнь самоубийством журналистка Ирина Славина, политолог Федор Крашенинников (первый, кого подвергли административному аресту за повторное неуважение к власти) и Юрий Картыжев (первый человек в России, которого наказали по новому закону).

Все заявители жалуются на нарушение РФ свободы выражения мнения (ст.10. Европейской конвенции по правам человека), некоторые ещё — права на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 ЕКПЧ) и права на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 ЕКПЧ). География поданных жалоб — от Смоленска до Новокузнецка.

В рамках процедуры коммуникации ЕСПЧ задал российским властям несколько вопросов. В частности, имело ли место нарушение статьи 10 Конвенции — соответствует ли духу Конвенции повышенная защита главы государства и госучреждений посредством введения специального закона о неуважении к власти? И были ли наложенные штрафы соразмерны тяжести правонарушения?

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Очень странную «активность» проявляют представители силовых органов в деле о похищении и пытках чеченского блогера, модератора Telegram-канала 1ADAT Сулеймана Тепсуркаева. В сентябре текущего года его похитили в Геленджике, вывезли в Чечню, после чего доставили на на базу СОБР «Терек» в Грозном. На следующий день в чате канала 1ADAT опубликовали видео, где голый юноша говорит, что «наказывает себя за неподобающее чеченцу поведение» и «передает «эстафету» другим администраторам «Адата»», после чего пытается сесть на стеклянную бутылку. Местонахождение Тепсуркаева по-прежнему неизвестно. Управления Следственного комитета по Чечне и Краснодарскому краю почему-то отказались возбуждать уголовное дело о его похищении «в связи с отсутстием события преступления».

Ранее представитель России в ЕСПЧ заявил, что силовики не похищали и не подвергали жестокому обращению Тепсуркаева.

Уроженец Чечни Салман Тепсуркаев не был задержан силовиками и не подвергался жестокому обращению, заверил представитель России в ответ на вопросы Европейского суда по правам человека.#СалманТепсуркаев #судебноедело #насилие Подробнее: https://t.co/u8p5ftcAw7 pic.twitter.com/2AaI9I9HHy — Кавказский Узел (@caucasianknot) October 5, 2020

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Гособвинение запросило 1 год и 11 месяцев колонии общего режима для жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, обвиняемого в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) из-за публикации на сайте акции «Бессмертный полк — онлайн».

Эль-Айюби признал свою вину и принес извинения за содеянное. По версии следствия, он разместил фотографию Гитлера на сайте акции «для одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге».

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Прокуратура возбудила против бывшего координатора «Открытой России» в Краснодаре Яну Антонову еще одно административное дело о сотрудничестве с «нежелательной организацией» (статья 20.33 КоАП). В постановлении о возбуждении дела, которое есть в распоряжении «МБХ медиа», говорится, что Антонова в 2019 году опубликовала в Facebook 30 информационных материалов «проекта иностранной неправительственной организации Open Russia — MBK media (МБХ медиа)». В документе утверждается, что Open Russia признана в России нежелательной.

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Против 20-летней жительницы Екатеринбурга возбудили административное дело за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», сообщает It’s My City со ссылкой на протокол. Это первое подобное дело в Екатеринбурге, отмечает издание.

Девушка вела во «ВКонтакте» паблик для знакомств под названием «Радужный Екб | ЛГБТ Екатеринбург». Разместить анкету мог любой желающий. На момент написания новости сообщество, в котором состояли 336 участников, удалили.

В протоколе говорится, что с 24 августа 2014 года до 6 июля 2020 года администратор паблика размещала там анкеты несовершеннолетних. Указывается, что этим она распространяла информацию, «направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок» и «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

«Для меня пропаганда — это призыв. Призыв в паблике, где люди искали друзей и новое общение?.. Не было никакого призыва и близко. Если существование ЛГБТ — это призыв, то я уже не знаю. А, видимо, это так и есть. Буду бороться. За себя и в принципе за ощущение справедливости», — написала девушка в инстаграме.

Адвокат Анна Плюснина рассказала, что обвиняемую вызвали в полицию два раза: в конце июля и 28 октября. Сейчас административный протокол отправили в суд, который предположительно состоится на следующей неделе. По статье 6.21 п. 2 КоАП девушке грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

«Вот интересно — теоретически получается, что ЛГБТ-людям до 18 лет вообще нельзя знакомиться в интернете? — рассуждает главред It’s My City Дмитрий Колезев. — Потому что любой ресурс, где они могут знакомиться, в России может быть признан незаконным. Что это, если не дискриминация? А где им знакомиться? Мы же не будем делать вид, что 17-летних геев и лесбиянок не существует в природе, правда?»

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В Архангельске второй Западный окружной военный суд оштрафовал жителя Коряжмы Олега Немцева на 350 тысяч рублей по уголовному делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Поводом стали комментарии во «ВКонтакте» об устроившем теракт в архангельском УФСБ Михаиле Жлобицком.

Как сообщил «МБХ медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, на прениях прокуратура просила приговорить Немцева к пяти годам колонии общего режима.

Жителю Коряжмы назначили штраф в 350 тысяч рублей за комментарии в интернете

Он высказывался о личности Михаила Жлобицкого, взорвавшего себя в здании ФСБ. Источник: https://t.co/Ln2AD8WoCy — Штаб Навального в Архангельске (@teamnavalny_arh) October 29, 2020

«По всей видимости, после дела Екатерины Мурановой сложилась практика, по которой вместо реального лишения свободы дали штраф в 350 тысяч рублей. Такой же штраф в свое время дали Мурановой по аналогичному делу», — рассказал Прянишников.

По его словам, приговор будет обжалован.

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Киселевский городской суд Кемеровской области оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Зограка Давтяна, который назвал президента Владимира Путина фашистом. Соответствующее постановление «МБХ медиа» обнаружило в картотеке суда.

Согласно материалам дела, Давтян высказался о Путине 12 августа в видео, которое выложил у себя на странице в «Одноклассниках». Сейчас оно уже удалено. Сам Давтян рассказал «МБХ медиа», что собирался ехать в Москву на мотоблоке с прицепом, на котором было написано «Я не могу дышать! Разрез шахты № 12, разрез коксовый. Метан, СО, газ, пыль». Однако ему помешали его брат — депутат совета народных депутатов Киселевска — и племянник. Во время конфликта, который Давтян снимал на видео, он сказал брату «Ты такой же фашист, как Путин».

Видео с упоминанием Путина было отправлено на экспертизу. «В ходе исследования установлено, что в представленном материале выражена негативная оценка лица, названного „Путин“, выраженная раговорно — сниженным, бранным словом», — говорится в постановлении суда. Суд признал Давтяна виновным в неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП).

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Центральный районный суд Волгограда оштрафовал активистку местного штаба Навального Марию Худоярову на 20 000 рублей за анонс в соцсетях акции в поддержку протестующих в Хабаровске. Кормление голубей — именно в таком формате состоялось мероприятие — прошло 1 и 2 августа. За несколько дней до акции в паблике волгоградского штаба Навального была опубликована запись: «1 и 2 августа, 12:00. Акция солидарности с Хабаровском. Площадь Павших борцов».

Прокуратура обратилась в администрацию «ВКонтакте», которая предоставила данные, кто опубликовал данный пост с фотографией. Ей и оказалась Худоярова. «Фактически неопределенному кругу пользователей сети Интернет сообщалось, что 1 и 2 августа текущего года в Волгограде состоится публичное мероприятие в поддержку жителей Хабаровска», — говорилось в протоколе. По мнению полицейских, Худоярова «осуществила агитацию среди граждан».

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Даже для одного месяца столь большое количество фактов привлечения к ответственности за интернет-деятельность выглядит несколько пугающим, к тому же поводов для наказаний становится всё больше и больше — власти используют широкий спектр как старых, так и относительно новых статей УК и КоАП. Кроме этого, нельзя сказать, что только «ВКонтакте» теперь является небезопасной онлайн-площадкой для выражения собственного мнения — пользователи привлекаются к ответственности уже и за посты в Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, Telegram, YouTube. Правда, фактов выдачи ими данных своих российских пользователей ещё нигде не озвучивалось. Вполне возможно, силовики уже просто перестали обращать внимание на такую «мелочь», как идентификация авторов тех или иных постов в Сети.

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