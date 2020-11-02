Власти Красноярского края из-за коронавируса запретили Wi-Fi в торговых центрах

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указы о мерах предотвращения распространения COVID-19. В списке новых мер значится запрет к доступу в интернет через Wi-Fi в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

«В торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к сети Интернет через беспроводной Wi-Fi. Помимо этого, дети до 14 лет не будут допущены в торговые центры без сопровождения родителей», — говорится в сообщении.

В кафе и ресторанах нельзя будет проводить семейные торжества, включая свадьбы и юбилеи. Для всех заведений общепита сохранится требование соблюдать расстояние не менее полутора метров между столиками.

Спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей, а краевые и муниципальные спортивные объекты временно перестанут работать. Частные и федеральные спортивные сооружения работать продолжат, добавили в пресс-службе края.

Правительство отметило, что жители региона должны носить маски не только в местах скопления людей и общественном транспорте, но также в лифтах и на парковках.

В пресс-службе правительства Красноярского края «Новой газете» уточнили, что запрет на Wi-Fi в ТЦ касается, прежде всего, подростков и школьников. Она направлена на то, чтобы сократить контакты между людьми в том числе и в каникулярное время: «Многие из них пользуются недорогими лимитированы пакетами мобильного интернета и часто приходят в ТЦ, чтобы воспользоваться бесплатным доступом Wi-Fi», — сообщили в пресс-службе.

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