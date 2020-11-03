В СПЧ назвали незаконным сбор данных работников на удалёнке

Зампредседателя Совета при Президенте России по правам человека Ирина Киркора считает, что требования властей к работодателям о предоставлении личных данных сотрудников, работающих удалённо, незаконны.

По её словам, работодатель еженедельно передаёт максимальную информацию о сотруднике — в том числе номер телефона, социальной карты и другие данные, — что неадекватно ситуации.

В СПЧ заявили о незаконности сбора данных о работниках на удаленкеhttps://t.co/076WBuuCuR pic.twitter.com/XfcUukwIUa — РИА Новости (@rianru) November 2, 2020

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«Сейчас было бы достаточно передавать только списки сотрудников, которые переходят на дистанционную форму работы», — сказала Киркора.

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Предоставление номера телефона, номера карт является, по мнению зампреда СПЧ, нарушением закона о персональных данных и прав граждан на личное пространство. И если возможные перегибы весной были допустимы из-за непонимания происходящего, то за лето было необходимо сделать выводы, заявила она.

В начале октября московская мэрия обязала работодателей еженедельно информировать столичное правительство о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Если соответствующих отчётов не будет, компанию могут оштрафовать или приостановить её деятельность. В числе требуемых данных — мобильные номера сотрудников, номера их проездных карт «Тройка» и «Стрелка», номера их автомобилей и информацию о социальных картах и временных льготных билетах. Дополнительно предприниматели должны будут сообщить правительству Москвы название своей организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, общую численность сотрудников и количество работников, переведённых на удалёнку.

Юристы «РосКомСвободы» готовы помогать людям, которые решат оспаривать принятую властями Москвы меру. Писать по этому поводу можно на [email protected].

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