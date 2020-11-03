Минцифры и IT-отрасль раскритиковали антимонопольный законопроект о маркетплейсах и агрегаторах

Участники IT-отрасли и Минцифры выступили против новой редакции пятого антимонопольного пакета, который должен расширить действие норм закона «О защите конкуренции» на цифровую отрасль — маркетплейсы и агрегаторы. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве.

Представители IT-рынка высказывают опасения, что в перспективе антимонопольщики смогут трактовать понятия законопроекта расширительно. К примеру, проектом предполагается ввести запрет монополии при «заключении сделок посредством программ для ЭВМ», однако это понятие расплывчато и неконкретно, к нему могут отнести любую сделку в сфере электронной коммерции, говорится в письме. Кроме того, законом предлагается введение санкций за несвоевременное выполнение предписаний антимонопольщиков, что «предоставляет широкое пространство для маневра со стороны ФАС и не оставляет компаниям возможности для симметричной защиты», полагают участники рынка.

По словам заместителя председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, законопроект, по сути, нужен, чтобы расширить сферу деятельности базовых антимонопольных норм на цифровые рынки.

Сама по себе идея законопроекта логична, но в результате двухгодичной проработки в нем появилось много правовой неопределенности, поэтому предлагаемые им меры могут работать «либо плохо, либо избирательно», подчеркивает Семенов. В частности, отмечает эксперт, в последней версии проекта появился новый критерий доминирующего положения — «воздействие за счет количества совершаемых сделок при посредничестве этого лица».

Он и становится определяющим для нового регулирования, хотя подобной нормы не было ни в законе «О торговле», ни в законе «О защите конкуренции». Однако, по мнению эксперта, непонятно, например, как такой критерий будет действовать в случае со сделками внутри компьютерных игр, которые не влияют на реальный оборот товаров, хотя своим количеством могут превосходить сделки крупнейших интернет-компаний.

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