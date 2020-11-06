ОГФ-онлайн: обсуждаем наше право на приватность и открытость в эпоху пандемии

Общественная организация «РосКомСвобода» и АНО «Информационная культура» проведут совместную экспертную площадку в рамках ОГФ 2020. В фокусе внимания в этом году — сохранение права на приватность граждан и обеспечение открытости органов власти и алгоритмов в период борьбы с пандемией. Мероприятие пройдет 28 ноября 2020 года в формате онлайн, регистрация уже началась!

В течение целого дня эксперты в прайваси и открытых данных в рамках площадки «Право на приватность и открытость» будут обсуждать новые вызовы, с которыми мы столкнулись в этом пандемическом году: технологии слежки за передвижениями граждан, принудительный соцмониторинг и автоматические штрафы автомобилистам за «нарушение самоизоляции», уменьшение открытости государства на фоне увеличения его вмешательства в частную жизнь людей. Мы наблюдаем значительный дисбаланс между правами граждан и действиями государства в эпоху пандемии коронавируса и постараемся вместе найти ответы на вопросы о том, как нам его минимизировать. Среди экспертов площадки: руководитель «РосКомСвободы» Артем Козлюк, управляющий партнер Центра цифровых прав, адвокат Саркис Дарбинян, директор «Инфокультуры» Иван Бегтин, соучредитель «Инфокультуры», член экспертного совета Правительства РФ Василий Буров, руководитель проекта «Госзатраты», руководитель разработки проекта «Госрасходы» Счетной Палаты РФ Ольга Пархимович и др.

В частности эксперты обсудят:

― цифровые ограничения гражданских прав и свобод в период пандемии в России и мире;

― защиту цифровых прав в коронавирусную эпоху: юридические и технические инструменты;

― открытые данные как инструмент общественного контроля борьбы с пандемией;

― алгоритмическая открытость: технические и этические решения;

― гражданские инициативы по открытости и приватности в эпоху борьбы с коронавирусом.

Проблема алгоритмической открытости данных и информационных систем остро стоит не только во время пандемии коронавируса, но и «в мирное время», когда обществу необходима уверенность в том, что использование различных IT-продуктов является безопасным и доверенным. В этом году особую актуальность приобретает открытость систем, кода и состава трекеров приложений, которые работают на уровне города (например, Москвы) или региона и используются для контроля за гражданами во время локдауна или других специальных мероприятий.

Главная тема нашей площадки — «Открытость и приватность: дисбаланс между правами граждан и действиями государства в эпоху пандемии коронавируса» — станет предметом для дискуссии между представителями «РосКомСвободы», «Инфокультуры» и приглашенными экспертами. Мы поднимем проблему цифровых ограничений и ущемления прав граждан во время самоизоляции, будем говорить о том, как можем постоять за себя и свои ценности, а также о том, каким мог бы быть более взвешенный подход со стороны государства.

Открытость государства и логичность его действий, поступательность и прозрачность решений — важные условия для того, чтобы общество доверяло власти, следовало общему плану и чувствовало защищенность в условиях пандемии и введения режима ЧП. Открытые данные и прямой диалог — то что может помочь обществу и государству в совместной борьбе с коронавирусом. Обсудим, как это наладить.

Пандемия — это не только тяготы и несчастья, но и время настоящего сплочения общества, появления новых идей и уникальных решений для преодоления кризиса. Мы расскажем о самых заметных гражданских инициативах по приватности и открытости в период коронавируса.

Также мы будем рады поработать со всеми онлайн-участниками, чтобы совместно в ходе групповой работы выработать рекомендации для общества, активистов и государства по дальнейшим шагам для поддержания большей открытости и меньшего вмешательства в прайваси. Это очень важные темы для всех, и мы готовы услышать каждого! Самые активные участники могут рассчитывать на бонусы и подарки как от организаторов Форума, так и от представителей площадки!

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Артем Козлюк, руководитель Роскомсвободы:

«Мы все хотим, чтобы никто не вмешивался в нашу личную жизнь, не следил за нами на улице, не подслушивал наши разговоры, не имел доступ к нашим чувствительным данным — финансовым, медицинским, рабочим и т.д. Всё это справедливо и для онлайн-деятельности. С другой стороны — те государственные институты, которые обязаны отчитываться перед обществом, должны быть максимально открытыми перед всеми нами. Всё это требует разъяснения и просвещения, на это и будет ориентирована наша площадка на ОГФ’2020».

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Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура»:

«Мы все оказались в ситуации, когда государство внедрило различные меры и сервисы, существенно затрагивающие права граждан в цифровой среде. По сути оно выступает не в качестве регулятора и проводника политики по работы с данными, а само начинает злоупотреблять, извлекать из этого прибыль. И сейчас особенно актуально и важно повышать правовую и цифровую грамотность граждан, отстаивать права на приватность и говорить о необходимости введения этических кодексов. Приглашаем всех присоединиться к обсуждению этих вопросов на площадке ОГФ».

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Мы приглашаем вас уже сейчас регистрироваться на Общероссийский гражданский форум и подключаться к нашей работе 28 ноября 2020 года в формате онлайн! До встречи в эфире!

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