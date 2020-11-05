Турция наложила миллионные штрафы на популярные соцсети

Власти Турции оштрафовали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Periscope за несоблюдение недавно принятого в стране закона, который предписывает социальным сетям регистрировать свой офис на территории страны, назначать своего официального представителя с турецким гражданством в нём, и хранить данные местных пользователей — соответствующий закон был принят парламентом летом текущего года. Согласно этому закону, «провинившиеся» интернет-сервисы ждёт штраф, а пропускная способность интернета может быть уменьшена на 90%.

Сумма текущего штрафа, наложенного на популярные площадки, составляет 10 млн турецких лир ($1,2 млн).

#Fines — "Turkey has fined top #socialmedia firms 10 million lire (€1.1m) each for failing to appoint a representative able to address complaints from state authorities, as required by a new #socialmedialaw". #ictlegal https://t.co/CGmeXcfFWI — ICT Legal Consulting (@ictlc) November 5, 2020

Замминистра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Саян написал в своём Twitter:

«Если в течение 30 дней после вынесения штрафа социальные сети все еще не уведомят турецкий регулятор о назначении своих представителей [в Турции], то каждая из компаний будет оштрафована еще на 30 миллионов лир. Если данное требование будет нарушено, то власти запретят размещать рекламу в этих социальных сетях. Если после этого обязательства не будут выполнены в течение трёх месяцев, то пропускная способность интернет-трафика для этих соцсетей будет снижена на 50%».

.Если же нарушения будут устранены, ограничения на трафик снимут, а штраф снизится на 75%.

Закон подвергся резкой критике со стороны турецкой оппозиции за то, что он накладывает серьёзные ограничения на работу соцсетей и предоставляет ещё больший контроль властям над этой сферой. С критикой закона выступили также представители ООН, отметив, что он «ещё больше подорвёт право людей в Турции на свободу выражения мнений, на получение информации и на участие в общественной и политической жизни». При этом Facebook не намерен выполнять требования этого закона.

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