Турция наложила миллионные штрафы на популярные соцсети

Власти Турции оштрафовали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Periscope за несоблюдение недавно принятого в стране закона, который предписывает социальным сетям регистрировать свой офис на территории страны, назначать своего официального представителя с турецким гражданством в нём, и хранить данные местных пользователей — соответствующий закон был принят парламентом летом текущего года. Согласно этому закону, «провинившиеся» интернет-сервисы ждёт штраф, а пропускная способность интернета может быть уменьшена на 90%.

Сумма текущего штрафа, наложенного на популярные площадки, составляет 10 млн турецких лир ($1,2 млн).

#Fines — "Turkey has fined top #socialmedia firms 10 million lire (€1.1m) each for failing to appoint a representative able to address complaints from state authorities, as required by a new #socialmedialaw". #ictlegal https://t.co/CGmeXcfFWI

— ICT Legal Consulting (@ictlc) November 5, 2020