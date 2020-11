Роскосмос оценил свой космический интернет в 1,5 триллиона рублей

Госкорпорация «Роскосмос» запросила у правительства 1,5 триллиона рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Об этом в интервью РИА Новости рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов. «Сфера» должна стать российским ответом американской спутниковой системе Starlink от Илона Маска и британо-индийской OneWeb.

Иванов не уточнил, за какой период потребуется освоить эти средства. Но развертывание группировок ожидается с 2024 по 2028 год, поэтому, скорее всего, основную часть денег предполагается потратить в ближайшие 8 лет.

При этом запрашиваемая госкорпорацией сумма превышает размер стоимости всей Федеральной космической программы России на десятилетний период с 2016 по 2025 год.

«Для сравнения, бюджет Пермской области составляет 153 млрд рублей», — подмечает Znak.com.

Предполагается, что в основном проект будет создаваться за бюджетные деньги. Однако порядка 350 млрд рублей могут вложить частные инвесторы.

При этом на днях Правительство заявило, что окажет помощь госкорпорации по преодолению разногласий с финансово-экономическим блоком при подготовке уточненных проектов новых космических программ. Пресс-служба вице-премьера Юрия Борисова сообщила, что:

«Роскосмос» также проведет информационно-аналитическое обеспечение подпрограммы «Комплексное развитие космических информационных технологий на 2020-2030 годы» (подпрограмма «Сфера») государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России» и подготовку необходимой документации для ее реализации. Цена договора — 39 632 310,42 р.

Starlink, тем временем, продолжает тестировать свою спутниковую связь — недавно стали появляться первые мнения об этой связи.

По данным одного из участников программы, проживающего в Вашингтоне, у него типичная скорость Starlink при загрузке составляет около 134 Мбит/с, а при передаче — около 19 Мбит/с, но может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. Например, один из результатов показал скорость загрузки 97 Мбит/с, но те же 19 Мбит/с отдачи. При этом уровень задержки составил около 40 мс.

По словам пользователя, при таких показателях он смог без проблем вести прямую трансляцию на YouTube в разрешениях 1440p и 4K. При игре в Call of Duty Modern Warfare уровень задержки составлял от 40 до 70 мс, что оказалось вполне комфортным для игры. Также он отметил, что спутниковая связь время от времени терялась, но объясняется это малым количеством находящихся на орбите спутников Starlink. В будущем их станет гораздо больше, поэтому эта проблема вскоре исчезнет.

Данный отзыв был продублирован в Twitter, где на него обратил внимание сам Илон Маск. Он отметил, что уровень задержки в будущем снизится, а пропускная способность сети увеличится.

Latency will improve significantly soon. Bandwidth too.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2020