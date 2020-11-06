Яровая оценила интернет-реабилитацию нацизма в три миллиона рублей

За отрицание «фактов, установленных приговором Международного военного трибунала» и «публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», в том числе в интернете, предлагается ввести крупные штрафы — от полутора до трёх миллионов рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой».

Что-то нам подсказывает, что сборы с таких штрафов пойдут отнюдь не на улучшение качества жизни ветеранов https://t.co/nZqUOUcldt — Медиазона (@mediazzzona) November 6, 2020

Такая норма содержится в законопроекте №1050733-7 депутата Госдумы от «Единой России» Ирины Яровой. Поправки планируют внести в статью 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Через свою пресс-службу депутат объявила:

«Сегодня мною внесены дополнения в действующий закон об ответственности за реабилитацию нацизма, восполняющие пробел в части квалифицированной ответственности по способам его совершения».

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В пояснительной записке депутат ссылается на Приговор Нюрнбергского трибунала как на международный акт, «давший юридическую оценку на основании фактов, документов, живых свидетельств и доказательств чудовищным преступлениям гитлеровцев как преступлениям против мира, военным преступлениям и преступлениям против человечности».

Она пояснила, что в действующем уголовном законодательстве устанавливается повышенная ответственность при совершении преступлений с использованием средств массовой информации и интернета.

«Вносимые дополнения, — утверждает вице-спикер российского парламента, — устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 «Реабилитация нацизма» и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета».

Максимальное наказание по статье 354.1 УК составляет пять лет колонии, — напомнила «Медиазона».

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