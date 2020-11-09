Шуточный пост в Telegram нижегородская прокуратура оценила в 2,5 года ограничения свободы

В Нижнем Новгороде прокуратура попросила суд приговорить к 2,5 годам журналиста издания «Репортер-НН» Александра Пичугина, который обвиняется в распространении фейков про коронавирус из-за поста в телеграм-канале. Об этом он сам рассказал «МБХ медиа»:

«Сегодня были прения сторон, обвинитель по итогам своего выступления не сказала ничего нового, попросила для меня у суда два с половиной года ограничения свободы. Ограничение свободы — не лишение свободы. Это вообще крайне редкая мера, насколько я знаю. В любом случае, конечно, я не услышал для себя ничего нового, не увидел никакого дополнительного аргумента со стороны обвинения, чтобы хоть как-то оправдало якобы мою вину. Я себя виноватым не считаю и не вижу, чтобы обвинение могло что-то доказать».

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В Нижнем Новгороде прокуратура попросила суд приговорить к 2,5 годам журналиста издания «Репортер-НН» Александра Пичугина, который обвиняется в распространении фейков про коронавирус из-за шуточного поста в телеграм-каналеhttps://t.co/obUp1xV8KS via @MBKhMedia — Профсоюз журналистов (JMWU) (@PZhurnalist) November 9, 2020

Поводом для уголовного преследования послужила публикация в Telegram-канале «Сорокин хвост» о готовящейся акции «по инфицированию населения» на Вербное воскресенье 12 апреля некоей организацией. Автор саркастически описал массовое паломничество верующих в Серафимо-Дивеевский монастырь в разгар пандемии коронавируса и предположил, что акция, организаторы которой известны ФСБ, повторится на Пасху.

«Руководство организации использует в качестве распространителей инфекции своих адептов-смертников, собирая их в специально оговоренных местах, где распространители сознательно нарушают санитарные правила, а после внедряются в общество», — говорилось в публикации.

Нижегородское ФСБ установило, что владельцем канала является именно Александр Пичугин. Сам автор «Сороки» данное утверждение не опровергает.

«Похоже, мне выпала великая честь стать первым в Нижегородской области фигурантом дела о распространении фейков о коронавирусе. Иногда призыв губернатора найти какие-то особые слова, чтобы удержать людей дома, могут иметь неожиданные последствия. Вот я, например, накануне вечером стоял на коленях в собственном доме, чувствовал удушающий прием на шее и наручники на руках», — прокомментировал свое разоблачение Пичугин в своем втором канале «Сорокин СПИч».

В октябре была проведена экспертиза, назначенная судом. По словам адвоката Тумаса Мисакяна, эксперты Приволжского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции РФ подтвердили позицию защиты, которая изначально заявляла, что в спорном посте Александр Пичугин не сообщал о фактах, а высказывал личное мнение.

Весь текст определен экспертами как развернутая метафора — оценочное суждение, мнение, высказанное автором. А это значит, что обвинение несостоятельно, нет распространения заведомо ложных утверждений о фактах. Мнение невозможно проверить на соответствие действительности, что подтвердила экспертиза и эксперты во время судебного заседания, отметил Мисакян.

Журналист не признал своей вины и заявил в суде, что опубликовал пост после совещания блогеров с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, на котором тот попросил собравшихся любыми способами убедить население соблюдать режим самоизоляции. Этот факт подтвердила свидетель защиты Юлия Скугаревская.

Однако свидетели обвинения, одного из которых засекретило следствие, восприняли публикацию Александра Пичугина как реальную угрозу. Адвокаты подсудимого указали, что Telegram-канал не является СМИ, а публикация носит оценочное суждение. В чем именно выражается угроза населению, из текста неясно, настаивали защитники, а содержание текста каждый читатель воспринимает по-своему. «С учетам некорректного и неконкретного обвинения подзащитный должен быть оправдан»,— заявили адвокаты.

В своем последнем слове подсудимый Пичугин заявил, что написал чистую правду в определенной авторской манере. «События во многих точках страны, в том числе, в Дивеево, доказывают, что я был прав. 12 апреля произошли события, которые я могу описать как потворство распространению вируса. Это лишь самые мягкие формулировки»,— заявил журналист. Он добавил, что из-за вспышки коронавируса в Серафимо-Дивеевском монастыре умерли минимум пять сестер, однако эта информация нигде официально не подтверждена и отчего-то скрывается. В конце выступления Александр Пичугин принес извинения за то, что судья вынужден тратить свое время на «дело-пустышку».

Решение по уголовному делу журналиста ожидается 10 ноября, сообщает «Ъ». Ограничения по ст. 207.1 УК РФ предполагают запрет покидать место проживания осужденного в определенное время суток, посещать массовые мероприятия, переезжать или менять место работы без согласия надзорного органа и отмечаться раз в месяц в уголовно-исполнительной инспекции.

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