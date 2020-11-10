Роскомсвобода стала соорганизатором Russian Privacy Awards

Russian Privacy Awards 2020 – первая в России премия в области приватности, организованная сообществом специалистов по персональным данным Russian Privacy Professionals Association совместно с Центром Цифровых прав и Роскомсвободой.

Russian Privacy Professionals Association – первое в России сообщество специалистов по персональным данным, которое объединяет в себе представителей разных отраслей экономики на базе универсальных ценностей и общей миссии, связанной с созданием единой стратегии и подходов по выполнению требований применимого законодательства в области обработки и защиты персональных данных.

Принять участие в премии Russian Privacy Awards 2020 могут лица, компании и проекты, работающие или практикующие на рынке России и уделяющие большое внимание вопросам приватности. Участие является бесплатным и доступно для всех лиц и компаний, соответствующих критериям участия в Премии.

.

Подать заявку можно по ссылке, указав соответствующую номинацию:

Эксперт года.

Кандидат должен обладать опытом работы в сфере приватности не менее пяти лет, принимать активное участие в публичном поле и использовать в своей работе инновационные подходы и улучшения.

.

Кандидат должен обладать опытом работы в сфере приватности не менее пяти лет, принимать активное участие в публичном поле и использовать в своей работе инновационные подходы и улучшения. Преподаватель года.

Необходим опыт создания и/или ведения образовательных программ и онлайн-курсов в сфере приватности.

.

Необходим опыт создания и/или ведения образовательных программ и онлайн-курсов в сфере приватности. Консультант года.

Необходим опыт работы в сфере приватности не менее пяти лет, активное участие в публичном поле и использование в своей работе инновационных подходов и улучшений.

.

Необходим опыт работы в сфере приватности не менее пяти лет, активное участие в публичном поле и использование в своей работе инновационных подходов и улучшений. Компания – лидер приватности – Россия.

Компания должна быть зарегистрирована в РФ, не менее, чем на 60% принадлежать российскому бенефициару и вести активную деятельность по обеспечению приватности в отношении собственных работников, партнеров или клиентов.

.

Компания должна быть зарегистрирована в РФ, не менее, чем на 60% принадлежать российскому бенефициару и вести активную деятельность по обеспечению приватности в отношении собственных работников, партнеров или клиентов. Компания – лидер приватности – Международная.

Компания должна вести активную деятельность по обеспечению приватности не менее, чем в двух странах мира.

.

Компания должна вести активную деятельность по обеспечению приватности не менее, чем в двух странах мира. Проекты – стартап года.

Компания, претендующая на эту номинацию, должна быть зарегистрирована менее двух лет назад и планирует развивать продукт (решение, подход) по обеспечению приватности для внутренних целей или на российском/международном рынке.

.

Компания, претендующая на эту номинацию, должна быть зарегистрирована менее двух лет назад и планирует развивать продукт (решение, подход) по обеспечению приватности для внутренних целей или на российском/международном рынке. Проекты – приватность не для галочки.

На эту номинацию могут претендовать проекты, направленные на защиту интересов пользователей в сфере приватности, а также успешно реализовавшие подходы Privacy by Design.

.

На эту номинацию могут претендовать проекты, направленные на защиту интересов пользователей в сфере приватности, а также успешно реализовавшие подходы Privacy by Design. Проекты – робот приватности.

Здесь к участию приглашаются проекты, использующие автоматизированные решения, направленные на защиту интересов пользователей в сфере приватности, а также имеющие возможности по адаптации (масштабированию) к процессам приватности, технологиям сбора и обработки данных.

.

Приём заявок на участие в RPA 2020 уже открыт!

Дата окончания приёма заявок – 1 декабря.

Подведение итогов – 15 декабря 2020 года.

Награждение победителей – 25 декабря 2020 года.

.

Определять победителя в каждой из номинаций будут члены жюри, в числе которых также представители Роскомсвободы:

Артём Козлюк

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода», более 8 лет исследующей среди прочего вопросы влияния государственного регулирования интернета и коммуникаций на всех субъектов сетевого взаимодействия, включая сферы приватности, анонимности, тайны связи, персональных данных. Член Экспертного совета при Комитете Госдумы по инфополитике, ИТ и связи. Принимал участие в организации и проведении различных мероприятий в сфере privacy — конференций, дискуссий, хакатонов.

.

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода», более 8 лет исследующей среди прочего вопросы влияния государственного регулирования интернета и коммуникаций на всех субъектов сетевого взаимодействия, включая сферы приватности, анонимности, тайны связи, персональных данных. Член Экспертного совета при Комитете Госдумы по инфополитике, ИТ и связи. Принимал участие в организации и проведении различных мероприятий в сфере privacy — конференций, дискуссий, хакатонов. Саркис Дарбинян

Адвокат, управляющий партнер Digital Rights Center, сооснователь общественной организации «Роскомсвобода», член рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при Правительстве РФ, член попечительского Совета Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет», член RPPA. Занимается правозащитной и экспертной деятельностью в сфере цифровых прав. Автор проектов BanCam и PandemicBigBrother в части защиты прав граждан при использовании технологии распознавания лиц.

.

Адвокат, управляющий партнер Digital Rights Center, сооснователь общественной организации «Роскомсвобода», член рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при Правительстве РФ, член попечительского Совета Фонда содействия развитию интернета «Фонд поддержки интернет», член RPPA. Занимается правозащитной и экспертной деятельностью в сфере цифровых прав. Автор проектов BanCam и PandemicBigBrother в части защиты прав граждан при использовании технологии распознавания лиц. Ксения Андреева

Партнер практики интеллектуальной собственности, медиа и технологий Morgan Lewis. Член RPPA и член Консультативного совета при Роскомнадзоре. Консультирует клиентов по широкому спектру регуляторных и юридических аспектов в области обработки персональных данных, защиты конфиденциальной информации, коммерческой тайны и иной охраняемой законом тайны.

.

Партнер практики интеллектуальной собственности, медиа и технологий Morgan Lewis. Член RPPA и член Консультативного совета при Роскомнадзоре. Консультирует клиентов по широкому спектру регуляторных и юридических аспектов в области обработки персональных данных, защиты конфиденциальной информации, коммерческой тайны и иной охраняемой законом тайны. Сергей Воронкевич

Основатель консалтинговой компании Data Privacy Office. Тренер учебных курсов и консультант по GDPR. Сертифицированный менеджер в сфере информационной приватности (CIPM) и сертифицированный профессионал в этой же сфере (CIPP/E).

.

Основатель консалтинговой компании Data Privacy Office. Тренер учебных курсов и консультант по GDPR. Сертифицированный менеджер в сфере информационной приватности (CIPM) и сертифицированный профессионал в этой же сфере (CIPP/E). Елизавета Дмитриева

Старший консультант PwC, команда защиты персональных данных и кибербезопасности. Член RPPA. Специализируется на управлении корпоративными процессами информационной безопасности и защите персональных данных.

.

Старший консультант PwC, команда защиты персональных данных и кибербезопасности. Член RPPA. Специализируется на управлении корпоративными процессами информационной безопасности и защите персональных данных. Николай Дмитрик

Заведующий лабораторией правовой информатики и кибернетики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Член экспертного совета RPPA, руководитель РГ по нормотворчеству и по разработке образовательных материалов в сфере приватности. Кандидат юридических наук (2007), эксперт в области цифровой трансформации государства и права, участвовал в создании «цифрового» законодательства в России, Кыргызстане, Таджикистане и некоторых других странах.

.

Заведующий лабораторией правовой информатики и кибернетики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Член экспертного совета RPPA, руководитель РГ по нормотворчеству и по разработке образовательных материалов в сфере приватности. Кандидат юридических наук (2007), эксперт в области цифровой трансформации государства и права, участвовал в создании «цифрового» законодательства в России, Кыргызстане, Таджикистане и некоторых других странах. Сергей Носуля

Data Protection Officer and IT security в DHL Express. Член экспертного совета RPPA. Более 10 лет занимал различные должности, связанные с защитой прав субъектов персональных данных в территориальном органе Роскомнадзора.

.

Data Protection Officer and IT security в DHL Express. Член экспертного совета RPPA. Более 10 лет занимал различные должности, связанные с защитой прав субъектов персональных данных в территориальном органе Роскомнадзора. Елена Себякина

Консультант в DPO LLC. Член экспертного совета RPPA. CIPP/E. Закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, с 2006 года практикующий юрист, менеджер и лидер, выполняла функцию Global DPO 5 лет в международной IT компании, внедрила GDPR compliance на всех уровнях.

.

Выбирайте свою номинацию, оставляйте заявку на участие и следите за результатами!

По всем возникшим вопросам, связанным с подачей заявки и участием в премии, обращаться по адресу [email protected]

.

.

.