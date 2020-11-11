Суд наказал нижегородского журналиста за шутку в Telegram штрафом в 300 тыс.рублей

Нашумевшее дело против нижегородского журналиста, автора Telegram-канала «Сорокин хвост» Александра Пичугина закончилось крупным штрафом — 300 000 рублей. Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщила РАПСИ:

«Суд признал Пичугина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев, с выплатой ежемесячно 30 тысяч рублей».

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Пресс-служба Богородского суда на своём официальном сайте напомнила, что в середине апреля 2020 года у Пичугина «из ложно понимаемых им общественных интересов возник умысел на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а именно об обстоятельствах эпидемии и распространении на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

«В этот же день, днем, осужденный, находясь у себя дома, действуя умышленно, являясь администратором открытого новостного телеграмм -канала имеющего 1306 подписчиков, в мессенджере «Telegram», подготовил, разместил и тем самым, публично распространил заведомо ложную информацию об обстоятельствах эпидемии и распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, то есть об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, способных повлечь нарушение условий жизнедеятельности населения (спровоцировать панику, нарушения правопорядка). В результате умышленных противоправных действий П. указанная заведомо ложная информация стала доступной неограниченному кругу лиц из числа пользователей сети интернет и просмотрена не менее 717 лицами телеграмм-канала», — также утверждается в правовом «шедевре» Богородского суда.

Напомним, поводом для уголовного дела послужила шуточная публикация на «Сорокином хвосте», где утверждалось о готовящейся акции по инфицированию населения на Вербное воскресенье некоей организацией. Там также описывалось массовое паломничество верующих в Серафимо-Дивеевский монастырь в разгар пандемии коронавируса, «предположив», что акция, организаторы которой известны ФСБ, повторится на Пасху. Несмотря на явно ироничный окрас сообщения, это не помешало ФСБ возбудить против журналиста уголовное дело, Следственному комитету — провести у него дома обыск, а суду — вынести шокирующий своим формалистским подходом приговор.

В разговоре с «РосКомСвободой» Пичугин заявил, что намерен обжаловать этот штраф. На своей странице в Facebook он также выложил запись судебного заседания.

«Еще один «уголовник». Это, конечно же, часть давления на независимые СМИ в регионе, — пишет нижегородский предприниматель, журналист, общественник и пастафарианин Михаил Иосилевич. — И что бы кто ни говорил, сама возможность такого давления — это очередное грязное пятно на Глебе Никитине, на полпреде Комарове, на прокуратуре (сославшей Борозенца, но оставившей Жирова) и пр., пр., пр… Про репутацию «мужчин в черных платьях» с молоточками я вообще молчу. Там независимости давно нет… К сожалению, СМИ в НН подвергаются давлению. koza.press после смерти Ирины Славиной переживает тяжелый период и неизвестно — выживет или нет. «Репортёр НН», надеюсь, выживет».

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