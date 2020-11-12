Незадекларированые операции с криптовалютами могут стоить свободы

Владельцам цифровой валюты в будущем может грозить лишение свободы на срок до трех лет за нарушение правил отчета об операциях с ними. Это следует из поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, подготовленные Минфином, сообщает РБК. Кроме этого, разработаны поправки в Налоговый кодекс, «антиотмывочное» законодательство и Кодекс об административных правонарушениях по поводу регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов (ЦФА).
На своём официальном сайте Министерство финансов заявляет, что разработанные им законопроекты
«…необходимы для реализации норм, которые закреплены в принятом летом 2020 года законе о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, а также приводят регулирование таких активов в соответствие с рекомендациями ФАТФ. Соблюдение данных рекомендаций позволит снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем».
.
«Так, для выполнения обязательств Российской Федерации в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подготовлены изменения в так называемый «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. В соответствии с изменениями, организации и лица, которые являются субъектами данного закона, будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами, — поясняет Минфин. — Кроме того, предусматривается судебная защита обладателей цифровой валюты, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и операциях с ней. Соответствующий порядок защиты предусмотрен в Налоговом кодексе. При этом в случае совершения операций с цифровой валютой свыше определенной суммы декларирование становится обязательным».
Какие обязанности будут у владельцев криптоактивов:
Если владельцы криптоактивов в течение трех лет более двух раз не предоставляли данные в налоговый орган или включали в отчет заведомо ложные сведения, то это влечет уголовную ответственность.
При совершении таких деяний в крупном размере (операции с цифровой валютой на сумму, эквивалентную 15 млн руб., в течение трех лет):
Если речь идет о незадекларированных криптоактивах в особо крупном размере (операции с цифровой валютой на сумму, эквивалентную 45 млн руб. и более, в течение трех лет) либо данные были скрыты умышленно группой лиц или через создание подставной компании, то наказание ужесточится:
Административные штрафы также предусмотрены за организацию незаконного оборота ЦФА и нарушение правил совершения сделок с криптоактивами:
Если цифровая валюта использовались в качестве средства платежа за товары, работы или услуги, то на граждан налагается штраф от 20 тыс. до 200 тыс. руб., на должностных лиц — от 50 тыс. до 400 тыс. руб., на юрлиц — от 100 тыс. до 1 млн руб. Во всех этих случаях цифровая валюта изымается.
В западных странах нет подобных уголовных наказаний с лишением свободы за одно лишь несообщение государству о том, что являешься обладателем криптовалюты, говорит партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский. «Уголовная ответственность вводится для крупных и особо крупных размеров. Но рынок криптовалют сильно волатилен и продолжает рост и укрепление», — указывает на еще одну опасность предлагаемых мер Успенский.
Юрист также обращает внимание на то, что поправки не предусматривают уголовную ответственность для серых криптообменников, через которые сейчас проводятся основные объемы теневого рынка, в том числе значительный поток денежных средств, направляемых на покупку запрещенных веществ в даркнете: «Уголовную ответственность к ним решено не применять, а основные риски уголовного преследования — переложить на рядовых владельцев криптоактивов. За незаконный обмен биткоинов не предусмотрена даже административная ответственность, в отличие от штрафов за незаконный оборот ЦФА, которых еще нет в природе», — возмущается Успенский.
Бывший замминистра финансов и экс-зампредседателя правления Банка России Сергей Алексашенко считает данные поправки «возвращением в СССР»:
Back in the USSR! Минфин предлагает восстановить 88-ю статью советского Уголовного кодекса (за операции с иностранной валютой). «А я на свете лучшей книгою считаю кодекс уголовный наш!» (В.Высоцкий) https://t.co/YyXU46Vzmt
— Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) November 12, 2020
Его мнение разделяет журналист, политолог Фёдор Крашенинников:
Да расстреливать сразу https://t.co/0WRil9iRwn
— ❌Фёдор Крашенинников❌ (@Fyodorrrrr) November 12, 2020
Да и в целом Сеть встретила инициативу Минфина со скепсисом:
А как минфин собирается узнать что я являюсь владельцем крипты при условии что я им сам не скажу?
— In_Amber_Clad (@grinder_mind) November 12, 2020
"Минфин предлагает сажать за операции с криптовалютой".
Очередной шаг на пути возврата в полноценный совок. Давайте дальше, запретите хождение любых валют, введите выездные визы, продуктовые карточки… https://t.co/IGh24mvYHj
— Igor Georgson (@iGeorgson) November 12, 2020
А где вот эти мантры что это все пузырь, пирамида? Дошло до чинуш что это всерьез и надолго? Что граждане поняв перспективность децентрализованных дефляционных финансов могут обогатиться? Вобщем как всегда… pic.twitter.com/0VUWxsNeYC
— Новоподмосковия (@nur_sultanat) November 12, 2020
Криптовирус не пройдёт!
— Q (@Q60032348) November 12, 2020
.
.
.