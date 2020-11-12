Незадекларированые операции с криптовалютами могут стоить свободы

Владельцам цифровой валюты в будущем может грозить лишение свободы на срок до трех лет за нарушение правил отчета об операциях с ними. Это следует из поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, подготовленные Минфином, сообщает РБК. Кроме этого, разработаны поправки в Налоговый кодекс, «антиотмывочное» законодательство и Кодекс об административных правонарушениях по поводу регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов (ЦФА).

На своём официальном сайте Министерство финансов заявляет, что разработанные им законопроекты

«…необходимы для реализации норм, которые закреплены в принятом летом 2020 года законе о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, а также приводят регулирование таких активов в соответствие с рекомендациями ФАТФ. Соблюдение данных рекомендаций позволит снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем».

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«Так, для выполнения обязательств Российской Федерации в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подготовлены изменения в так называемый «антиотмывочный» закон №115-ФЗ. В соответствии с изменениями, организации и лица, которые являются субъектами данного закона, будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами, — поясняет Минфин. — Кроме того, предусматривается судебная защита обладателей цифровой валюты, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и операциях с ней. Соответствующий порядок защиты предусмотрен в Налоговом кодексе. При этом в случае совершения операций с цифровой валютой свыше определенной суммы декларирование становится обязательным».

Какие обязанности будут у владельцев криптоактивов:

Минфин предлагает обязать владельцев криптоактивов (физлица и организации) отчитываться в налоговые органы о получении цифровой валюты, о сделках с ней и о ее остатках в криптокошельке, если за календарный год сумма операций с цифровой валютой превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. руб., следует из новой версии законопроекта (в предыдущей версии — от 100 тыс. руб.). Расчет суммы должен производится исходя из рыночной цены на цифровую валюту на дату совершения каждой операции. Порядок определения рыночной цены должна установить ФНС. Впервые сообщить о владении криптоактивами надо не позднее 30 апреля 2022 года;

Криптообменники и майнеры цифровых валют должны будут направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами;

За непредоставление информации в налоговый орган в срок предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей;

За предоставление неправомерных сведений — штраф в размере 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте (суммы поступления или суммы списания цифровой валюты);

Неуплата или неполная уплата сумм налога в результате невключения ‎в налоговую базу доходов от операций с цифровой валютой влечет взыскание штрафа в размере 40% от суммы неуплаченного налога в части таких операций;

Цифровая валюта признается имуществом для соблюдения общих принципов правового регулирования законодательства.

Если владельцы криптоактивов в течение трех лет более двух раз не предоставляли данные в налоговый орган или включали в отчет заведомо ложные сведения, то это влечет уголовную ответственность.

При совершении таких деяний в крупном размере (операции с цифровой валютой на сумму, эквивалентную 15 млн руб., в течение трех лет):

штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;

принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью ‎на срок до трех лет или без такового;

арест на срок до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если речь идет о незадекларированных криптоактивах в особо крупном размере (операции с цифровой валютой на сумму, эквивалентную 45 млн руб. и более, в течение трех лет) либо данные были скрыты умышленно группой лиц или через создание подставной компании, то наказание ужесточится:

это штраф в размере от 500 тыс. до 2 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период ‎от 18 месяцев до трех лет;

принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;

лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Административные штрафы также предусмотрены за организацию незаконного оборота ЦФА и нарушение правил совершения сделок с криптоактивами:

для граждан — от 50 тыс. до 500 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 100 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года;

для юридических лиц — от 200 тыс. до 2 млн руб.

Если цифровая валюта использовались в качестве средства платежа за товары, работы или услуги, то на граждан налагается штраф от 20 тыс. до 200 тыс. руб., на должностных лиц — от 50 тыс. до 400 тыс. руб., на юрлиц — от 100 тыс. до 1 млн руб. Во всех этих случаях цифровая валюта изымается.

В западных странах нет подобных уголовных наказаний с лишением свободы за одно лишь несообщение государству о том, что являешься обладателем криптовалюты, говорит партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский. «Уголовная ответственность вводится для крупных и особо крупных размеров. Но рынок криптовалют сильно волатилен и продолжает рост и укрепление», — указывает на еще одну опасность предлагаемых мер Успенский.

Юрист также обращает внимание на то, что поправки не предусматривают уголовную ответственность для серых криптообменников, через которые сейчас проводятся основные объемы теневого рынка, в том числе значительный поток денежных средств, направляемых на покупку запрещенных веществ в даркнете: «Уголовную ответственность к ним решено не применять, а основные риски уголовного преследования — переложить на рядовых владельцев криптоактивов. За незаконный обмен биткоинов не предусмотрена даже административная ответственность, в отличие от штрафов за незаконный оборот ЦФА, которых еще нет в природе», — возмущается Успенский.

Бывший замминистра финансов и экс-зампредседателя правления Банка России Сергей Алексашенко считает данные поправки «возвращением в СССР»:

Back in the USSR! Минфин предлагает восстановить 88-ю статью советского Уголовного кодекса (за операции с иностранной валютой). «А я на свете лучшей книгою считаю кодекс уголовный наш!» (В.Высоцкий) https://t.co/YyXU46Vzmt — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) November 12, 2020

Его мнение разделяет журналист, политолог Фёдор Крашенинников:

Да и в целом Сеть встретила инициативу Минфина со скепсисом:

А как минфин собирается узнать что я являюсь владельцем крипты при условии что я им сам не скажу? — In_Amber_Clad (@grinder_mind) November 12, 2020

"Минфин предлагает сажать за операции с криптовалютой".

Очередной шаг на пути возврата в полноценный совок. Давайте дальше, запретите хождение любых валют, введите выездные визы, продуктовые карточки… https://t.co/IGh24mvYHj — Igor Georgson (@iGeorgson) November 12, 2020

А где вот эти мантры что это все пузырь, пирамида? Дошло до чинуш что это всерьез и надолго? Что граждане поняв перспективность децентрализованных дефляционных финансов могут обогатиться? Вобщем как всегда… pic.twitter.com/0VUWxsNeYC — Новоподмосковия (@nur_sultanat) November 12, 2020

Криптовирус не пройдёт! — Q (@Q60032348) November 12, 2020

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