Всем музеям и библиотекам Москвы рекомендовали ввести QR-коды

Остающимся работать музеям, библиотекам, театрам, кинотеатрам и зоопаркам в Москве Департамент культуры столицы рекомендовал ввести систему регистрации по QR-кодам.

«Рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), с использованием специального электронного сервиса на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы или путём отправки сообщения на специальный короткий номер 7377», — говорится в приказе ведомства.

Подведомственные департаменту музеи закроются до 15 января, открытыми останутся только федеральные учреждения под началом Министерства культуры.

«Мы, согласно указу мэра и приказу департамента, закрываемся, но при этом переходим в онлайн, как было уже в этом году с 17 марта по 16 июня. Коллектив музея уже готов: часть работ мы продолжали в онлайне даже в тот период, когда были открыты», — рассказала РБК генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова. Она признала, что закрытие скажется на внебюджетных доходах.

Библиотеки федерального подчинения пока остаются открытыми, однако посетить их можно только по предварительной записи и заполняемость читальных залов не должна превышать 25%. Московские театры, концертные залы и кинотеатры, подведомственные столичному Департаменту культуры, также обязали продавать не более четверти билетов на одно мероприятие в период с 13 ноября до 15 января включительно. На те мероприятия, продажа билетов на которые уже началась, ограничение в 25% тоже действует с учётом проданных билетов.

С 19 октября столичные власти обязали работников и посетителей дискотек, ночных клубов, баров и других аналогичных развлекательных заведений, открытых с полуночи до шести утра, регистрироваться по телефону для посещения заведения. На входе в помещение посетители должны будут сканировать QR-код либо отправлять СМС на специальный короткий номер 7377.

UPD. Магазинам, фудкортам и сетям быстрого питания Москвы также рекомендовано подключиться к системе QR-кодов.

«Требования по обязательной установке системы чекинов в кафе и ресторанах нет. Но тем не менее мы видим, как рестораторы активно подключаются к системе. Мы также рекомендуем установить QR-коды магазинам, на фудкортах в торговых центрах, сетям быстрого питания и другим заведениям общественного питания», — заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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