Первая жалоба по делу о коронафейке зарегистрирована в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека зарегистрировал первую жалобу из России по делам о фейках, касающихся темы пандемии коронавируса. Об этом в своём Telegram-канале сообщает глава «Агоры» Павел Чиков. В Страсбург обратилась хозяйка приюта для животных из Липецка Екатерина Бильбао.

Объявленный ею сбор денег на скотч и тонометры для местных медиков весной 2020 года, сопровождаемый сообщением о дефиците медикаментов и оборудования, суд счел недостоверной информацией и оштрафовал Бильбао на 30 тыс. руб. Интересы Бильбао в ЕСПЧ представляет адвокат Агоры Ирина Хрунова.

Сообщения Бильбао вызвали резонанс в Липецке, но главврач больницы Лилия Сиротинкина призвала «не раздувать панику», заявив, что лекарств и средств защиты хватает. Городской суд счел распространенную Бильбао информацию недостоверной (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). При этом он не учел, что заведующая отделением ОРВИ областной больницы подтвердила нехватку некоторых вещей, в частности скотча и тонометров.

Собранные для медиков деньги в итоге вернули жертвователям. При этом администрация Липецкой области в том же месяце организовала собственный сбор средств для закупки медицинских препаратов и оборудования в помощь местным врачам. Сначала призыв был адресован «всем неравнодушным жителям, предприятиям, организациям», однако позже жителей из него убрали.

В итоге липецкие предприятия пожертвовали НКО «Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка» более 8 млн рублей.

В жалобе жительницы Липецка сказано:

«В текстах не было оскорблений, обвинений, а было описание ситуации с отсутствием лекарств в больнице и призыв к помощи для больных и врачей».

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По словам адвоката «Агоры» Станислава Селезнёва, липецкий суд «уклонился от исследования и доказывания наличия у Бильбао умысла на распространение ложной информации», а также допустил ряд процессуальных нарушений, в том числе «принял на себя полномочия обвинителя в отсутствие прокурора» и нарушил право Екатерины Бильбао на справедливое судебное разбирательство.

В октябре стало известно о том, что Сиротинкина покинула пост главврача медучреждения. На её место назначен главный внештатный эпидемиолог региона Андрей Филатов, о чём сообщил источник в администрации региона. Причины такой рокировки он не уточнил, но предположил, что это может быть связано с появлением негативной информации в СМИ и социальных сетях относительно неудовлетворительной работы больницы.

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