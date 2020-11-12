165 компаний и ассоциаций пожаловались в Еврокомиссию на монополию Google

Группа из 135 компаний и 30 отраслевых ассоциаций призвала антимонопольные органы Евросоюза занять более жёсткую позицию в отношении Google, сообщает Reuters. Критики корпорации считают, что она несправедливо отдаёт своим собственным сервисам в таких областях, как работа и путешествия, предпочтение в веб-поиске.

В группу входят компании из США, Великобритании и 21 страны ЕС. Среди подписантов — Yelp, Expedia, Trivago, Kelkoo, Stepstone и Foundem. В четверг они отправили письмо еврокомиссару Маргрет Вестагер. Компании призывают регулятора незамедлительно разрушить монополию ИТ-гиганта.

«Пока мы конкурируем между собой, стремясь предоставить потребителю лучший опыт, один общий соперник — Google — не конкурирует честно», — говорят они.

Google не согласен с предъявленными обвинениями и утверждает, что пользователи сами выбирают его.

«Люди ожидают, что Google предоставит им наиболее релевантные и высококачественные результаты поиска, которым они могут доверять, — сказал представитель Google. — Они не ожидают, что мы отдадим предпочтение конкретным компаниям или перестанем запускать полезные услуги, которые создают больший выбор и конкуренцию».

За последние три года Евросоюз наложил на Google штрафы на 8,25 млрд евро за злоупотребление своей рыночной властью в пользу собственного сервиса сравнения покупок, а также в мобильной операционной системе Android и рекламном бизнесе.

В октябре уже в США Министерство юстиции и одиннадцать генеральных прокуроров республиканских штатов подали антимонопольный иск против Google. Минюст утверждает, что Google занимает 88% поискового рынка, 94% мобильного поиска и 70% рынка поисковой рекламы в стране.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия уведомила Amazon о начале второго расследования по подозрению в нарушении правил конкуренции.

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