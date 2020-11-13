В России могут обнулить «налог на Google» и ввести льготы для интернет-платформ

Минцифры до 20 ноября представит Правительству разработанные при участии бизнеса предложения по поддержке ИТ-отрасли, говорится в заявлении вице-премьера по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрия Чернышенко, поступившем в РБК. По его словам, это конкретный срок, до которого кабмин поручил ведомству провести такую работу. «После их внесения мы проведем очередную встречу с отраслью, на которой проинформируем по содержанию пакета мер поддержки, ответим на все вопросы», — сказал Чернышенко.
В новый пакет мер, с которым ознакомился «Ъ», вошли 88 инициатив по 12 сегментам рынка. Авторы предлагают:
Первый пакет мер для поддержки компаний ИТ-отрасли Президент России Владимир Путин предложил в июне. Среди них — бессрочное снижение ставки налога на прибыль ИТ-компаний с 20 до 3%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов с 14 до 7,6%. В конце июля документ был подписан Президентом.
Маркетплейс для игр будет эффективен, а рост выплат в пользу иностранных лицензиатов привлечет их к созданию совместных проектов с российскими издателями игр, полагает председатель комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. В целом меры стимулируют иностранные компании к созданию совместных предприятий и уплате налогов в России, считает он.
Вычет «налога на Google» обелит рынок и удержит IT-компании в России, считает аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. «Сейчас, чтобы не платить налог дважды, российские разработчики, которые хотят продавать игры в App Store для российской аудитории, делают это через кипрские и голландские юридические лица»,— поясняет он.
Проект должны согласовать с госорганами, ЦБ, Российским экспортным центром и АНО «Цифровая экономика» буквально на днях. В Минцифры сообщили «Ъ», что работа над мерами поддержки ИТ-отрасли продолжается.
Ведомства и регуляторы не поддержали ряд инициатив министерства, следует из документов. ФНС и ЦБ выступили против отмены валютного контроля для ИТ-сектора — это нарушает принципы валютного регулирования. Сниженный НДС для онлайн-кинотеатров приведет к налоговым спорам, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета, добавили в ФНС.
Против снятия ограничений на рекламу лекарств выступили Минздрав и ФАС. Такая реклама не достигнет коммерческого успеха, так как лекарства по рецепту нельзя свободно покупать, считают в Минздраве.
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