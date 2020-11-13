Минздрав предлагает собирать обезличенные медицинские данные

Министерство здравоохранения разработало проект постановления правительства, который позволяет подсистеме «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» хранить наборы обезличенных медицинских данных. Технология «обезличивания» данных о состоянии здоровья граждан в документе отсутствует.

Данные необходимы «в целях создания алгоритмов и методов машинного обучения с целью формирования систем поддержки принятия врачебных решений, создания и применения технологических решений на основе искусственного интеллекта», — следует из пояснительной записки.

В соответствии с возможной новой нормой Федеральная интегрированная электронная медицинская карта также обеспечивает:

— поддержку разметки, подготовки наборов обезличенных медицинских данных, их верификации для решения конкретной задачи, в том числе с использованием методов машинного обучения;

— поддержку разработки технологических решений на основе искусственного интеллекта;

— хранение, функционирование, верификацию технологических решений на основе искусственного интеллекта;

— доступ медицинских организаций к технологическим решениям на основе искусственного интеллекта.

В июле Минздрав представил проект по организации электронного документооборота в медицинской сфере. Документ устанавливает требования к формированию, ведению и предоставлению электронных медицинских документов. Решение о переходе на цифровой документооборот медучреждения могут принять на своё усмотрение. Дублирование на бумажных носителях в таком случае не потребуется.

В феврале на внедрение ИИ-решений в здравоохранении в Москве выделено 147 млн руб. В частности, работа будет идти по следующим направлениям: компьютерная томография и низкодозная компьютерная томография грудной клетки, маммография и рентгенография. Эксперимент продлится до 31 декабря 2020 года.

К 2024 году не менее 50% государственных и муниципальных медорганизаций должны будут использовать изделия и сервисы с применением технологий искусственного интеллекта, сообщили на днях в Минздраве.

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