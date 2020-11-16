Увольнять россиян за посты в соцсетях стали в два раза чаще

Россиян стали в два раза чаще увольнять из-за публикаций в блогах и социальных сетях. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, ранее проводившего такой опрос в 2011 году:

«С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня».

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Отмечается, что все больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 37% девять лет назад и 46% — сейчас.

Согласно результатам опроса SuperJob, в каждой десятой компании сотрудники теряли работу из-за публикации сомнительных постов в интернете: https://t.co/xmvo2qGcEq pic.twitter.com/1yN291dNbF — РИАМО (@riamo_ru) November 16, 2020

Респондентов, уверенных в том, что внимание работодателей к активности сотрудников и соискателей в сети маловероятно, за девять лет стало в два раза меньше: 11% в 2011 году и 5% — сейчас.

«Регулярные скандалы из-за компромата, найденного в соцсетях, похоже, приучают граждан быть осмотрительнее с контентом. Все больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 37% девять лет назад и 46% — сейчас», — пишет Superjob.

Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем: 50 и 42% соответственно. Трудоустроенные россияне — чуть чаще безработных: 47% против 44%.

Опрос проводился во всех федеральных округах России, количество населённых пунктов — 162, исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Размер выборки: 1000 респондентов.

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