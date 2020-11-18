Единороссы хотят блокировать агитацию в Рунете и установить жёсткий контроль над кабельными сетями

Депутаты от «Единой России» О. Савастьянова, А. Хинштейн, С. Боярский, В. Иванов, И. Марьяш, Д. Ламейкин и Д. Сватковский внесли в Госдуму законопроект №1057336-7, по которому смогут блокировать агитационные материалы в интернете. Документ вносит изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно законодательной инициативе, если избиркомы сообщают о нарушении порядка агитации в интернете в Роскомнадзор, может инициироваться как временное ограничение доступа к конкретным материалам, удаление отдельных материалов, так временное ограничение доступа к целым ресурсам и сайтам, где такие материалы размещены. Санкции к ресурсам могут применяться, если они не принимают мер по ограничению доступа к агитации.

ЦИК может инициировать такую блокировку во время проведения выборов и референдумов федерального уровня, региональные избиркомы — в ходе кампаний регионального уровня.

Навальному приготовиться. Согласно законопроекту ЦИК и региональные избиркомы смогут блокировать, как отдельные страницы с агитацией, так и целые ресурсы.https://t.co/gOt7qOREuD — Znak.com (@znak_com) November 17, 2020

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Второй законопроект — №1057385-7, также авторства Хинштейна, Боярского и их коллеги по инфокомитету ГД Максима Кудрявцева, обязывает кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети для установки в ней технических средств контроля. Документом вносятся изменения в федеральный закон «О связи».

Как поясняют авторы, предлагаемые изменения обусловлены трудностями, с которыми сталкивается Роскомнадзор и ее территориальные органы при осуществлении госконтроля и надзора в отношении каналов, распространяющихся исключительно в кабельной сети связи, и российских юрлиц, осуществляющих формирование таких каналов и их распространение:

«Чтобы провести проверку соблюдения редакциями кабельных телеканалов, телепрограмм и их вещателями требований действующего законодательства Российской Федерации, не вступая с ними во взаимодействие, территориальному органу Роскомнадзора или радиочастотной службе требуется заключать договоры с операторами связи, оказывающими услуги связи для целей кабельного вещания».

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По мнению авторов, такая ситуация создает риски распространения информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и свержению конституционного строя, экстремистские материалы, а также материалы, пропагандирующие порнографию, культ насилия и жестокости.

«В целях урегулирования данных обстоятельств предлагается принять законопроект», — говорится в пояснительной записке.

Также недавно стало известно о возможной ликвидации федеральных агентств Россвязь и Роспечать в рамках программы оптимизации чиновничьего корпуса, объявленной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Сокращение количества чиновников затронет Министерство цифрового развития и подотчетные ему структуры, считает Хинштейн, отбельно уточнив, что в таком подходе нет «ничего сверхоригинального».

«Если решение об упразднении двух агентств будет принято, если Россвязь и Роспечать будут упразднены, то их функции будут напрямую переданы Министерству цифрового развития, иначе смысла упразднять эти агентства нет. Это должно быть решение правительства. Отмечу, что таких примеров, когда отраслевые агентства упразднялись бы, а их функции переходили к министерствам напрямую, было достаточно. В этом смысле ничего сверхоригинального в таком подходе нет», — сказал Хинштейн.

Хинштейн: Роспечать и Россвязь могут упразднить Функционал этих федеральных агентств небольшой и в случае принятия такого решения перейдет министерству цифрового развития, пояснил Business FM глава комитета Госдумы по информполитике https://t.co/xN1HAzSmoH — Business FM (@Radio_BFM) November 17, 2020

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