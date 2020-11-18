Госуслуги с обратной связью

Правительство хочет упростить взаимодействие государства и граждан, с ноября разрешив последним обращаться, в том числе с жалобами, в госорганы через Единый портал государственных и муниципальных услуг, пишет «Коммерсантъ». Такая функция уже уже появилась при обращении в Минздрав, Минпросвещения и Фонд обязательного медицинского страхования. Поступающие жалобы после регистрации и автоматической проверки направляются для решения проблемы ответственным ведомствам. Срок рассмотрения обращений составляет до 30 календарных дней в общих случаях и до 10 дней — для отдельных категорий обращений, обрабатываемых в ускоренном порядке.

«Такой формат взаимодействия — важная часть «сервисной» модели государства, которая создается для удобства граждан», — пояснил глава правительства Михаил Мишустин.

По его словам, крайне важно наладить надёжный и эффективный механизм обратной связи между гражданами и государством, чтобы «каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы».

Получаемые данные также могут быть использованы при проведении административной реформы, предполагающей сокращение госаппарата и территориальных подразделений ведомств и унификацию их структуры для более эффективного выполнения их функций, пишет издание.

О проведении эксперимента стало известно ещё в июне этого года. Минцифры тогда отмечало, что ежегодно граждане отправляют не менее 10 млн писем в 250 тыс. органов власти, 65% из которых поступают через формы на официальных сайтах или по электронной почте. В ведомстве называют такой формат работы неэффективным: чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают.

Механизм в пилотном режиме действует в 50 регионах страны с 12 ноября, эксперимент продлится до 30 декабря 2021 года. Для того чтобы оставить жалобу, нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также дать согласие на обработку персональных данных, необходимых для подготовки ответа.

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