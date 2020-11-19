Лжеминирования хотят победить регистрацией корпоративных номеров в госсистеме

Зампредседателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев внес в парламент законопроект №1058353-7 о дистанционной регистрации SIM-карт и о возможности блокировать утерянные мобильные телефоны по номеру IMEI (International Mobile Equipment Identity). Изменения предлагается внести в федеральный закон «О связи».

В пояснительной записке сказано, что так называемые «серые» SIM-карты в большинстве случаев оформлены на юридические лица и индивидуальных предпринимателей и раздаются бесплатно у торговых центров и в местах массового скопления людей. Такие услуги связи оказываются без фактического заключения договора, поэтому пользователи могут безнаказанно совершать звонки о ложном минировании. В законопроекте предлагается оказывать услуги только при наличии подтвержденной учетной записи пользователя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с указанием номера телефона.

В законодательство вводится понятие «идентификатор пользовательского оборудования».

В целях осуществления мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами абонента (юрлица или индивидуального предпринимателя), Роскомнадзором должна быть создана информационная система мониторинга проверки сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента — юрлица или ИП.

Абоненты — юридические лица либо индивидуальные предприниматели вносят в единую систему идентификации и аутентификации либо по решению указанных абонентов пользователем услуг связи сведения о пользователях услугами связи.

В целях осуществления мониторинга информационная система мониторинга взаимодействует с ЕСИА, базой данных перенесенных абонентских номеров, иными определенными Правительством Российской Федерации информационными системами. Организационные и технические меры, необходимые для реализации Роскомнадзором полномочий по мониторингу соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента — юридического лица либо индивидуального предпринимателя осуществляет радиочастотная служба.

В законопроекте сказано, что предлагаемые поправки предусматривают право гражданина внести в учётную запись ЕСИА сведения об IMEI, но генеральный директор АНО «Информационная культура» и руководитель проектного направления «Открытые данные» в Счетной палате Иван Бегтин скептически замечает:

«Идеи благие, но, к сожалению, в России, от права до обязанности — один шаг. Тревожно, впрочем как обычно».

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В то же время, депутат Антон Горелкин утверждает, что такая реформа поможет в борьбе с рынком серых SIM-карт. «Спрос рождает предложение, а, как известно, есть много видов незаконной деятельности, в которой используются «левые» SIM-карты. От телефонного мошенничества до торговли наркотиками и терроризма. Задача законопроекта как раз искоренить такое использование SIM-карт», — сообщил он.

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