Блогерам предложили создать кодекс

Глава думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин считает, что необходимо создать Кодекс блогера. Эту идею он озвучил на заседании экспертного совета по информационной политике и СМИ Молодёжного парламента при Госдуме:

«Мы должны сообща вместе работать… Давайте, может быть, придём к тому, что разработаем, например,… какой-то Кодекс блогера и совместно его утвердим, поскольку мы законодательный орган и можем быть тем буфером, который может быть между исполнительной властью и вами».

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Он напомнил, что «любой блогер должен нести гражданскую ответственность, должна быть и административная ответственность», так как блогер – «это такой же гражданин РФ».

По данным Пайкина, на сегодняшний день в Рунете насчитывается около 200 тысяч блогеров, 779 из них имеют более миллиона подписчиков. «Сегодня блогеры имеют очень большое влияние на формирование общественного мнения по разным вопросам», — заметил Пайкин.

Также в ходе заседания глава комитета предложил блогерам продвигать идеи внутреннего туризма, массового спорта и других приоритетных направлений национальной политики.

Идея создания такого кодекса витает во властных кругах уже не впервые. Так, в марте 2018 года единоросс Евгений Фёдоров предлагал регистрировать блогеров по примеру СМИ, а также создать некий союз, который бы контролировал их деятельность в соцсетях.

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