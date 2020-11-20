The Internet Archive сохранит Flash-анимацию и игры

Некоммерческая организация The Internet Archive заявила, что сохранит Flash-анимацию и игры, в то время как Adobe полностью откажется от поддержки технологии до конца этого года. Без Flash Player просматривать соответствующий контент станет невозможно, поэтому для его воспроизведения контента будет использоваться находящийся в разработке эмулятор Ruffle.

«Несмотря на то, что совместимость Ruffle с Flash составляет менее 100%, он будет воспроизводить большую часть «исторического» Flash-контента в браузере, плавно и быстро», — следует из заявления The Internet Archive.

С 2000 по 2005 год технология Flash была самой важной для художников, аниматоров и небольших студий, пишет The Internet Archive. Она могла сжимать видео, менять качество воспроизведения для разных устройств и была невероятно проста в использовании, поскольку не требовала глубоких знаний отдельных операционных систем и языков программирования.

В 2005 году технологию приобрела компания Adobe и переименовала в Adobe Flash. В 2011 организация, однако, прекратила поддержку Flash для мобильных веб-браузеров, а в 2017 году и вовсе анонсировала полный отказ от Flash Player к концу 2020 года из-за уязвимостей и проблем с безопасностью. Apple запретила поддержку технологии на iOS ещё в 2010 году. Серьёзным ударом для Flash стало и введение в 2014 году стандарта HTML 5, который используют многие браузеры, включая Chrome, Edge и Safari.

«Архив интернета» начал сохранять Flash-анимацию и игры — как раз перед полным отказом Adobe от технологии. Контент не требует установки плагинов — его воспроизводят на эмуляторе Flash Player. На сайте уже доступно более тысячи проектов из нулевых

https://t.co/8Ne4dhIgcp pic.twitter.com/0AA1EMy99q — TJ (@tjournal) November 20, 2020

Сейчас при помощи Ruffle доступны тысячи Flash-игр и мультиков, включая культовые Badgers, Loituma Girl, Scary Maze, Yeti Sports и Bubble Wrap.

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