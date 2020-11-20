Facebook и Apple обвиняют друг друга в нарушении пользовательской конфиденциальности

В США назрел новый конфликт между крупными компаниями, разгоревшийся вокруг пользовательских данных. Apple выслала официальные письма правозащитным организациям Electronic Frontier Foundation (EFF), Human Rights Watch (HRW), Ranking Digital Rights (RDR), в которых объяснила причины переноса на 2021 год ввода функции прозрачности. Речь идёт про App Tracking Transparency (ATT), которая даёт пользователям возможность определить, когда их действия хотят отследить. Компания заверила правозащитников, что «считает конфиденциальность основным правом человека», а перенос введения новой функции обусловлен желанием дать разработчикам больше времени для подготовки к изменениям.

Apple заявила, что её тоже беспокоит отслеживание пользователей без их согласия, а также объединение и перепродажа данных рекламными сетями:

«Слишком часто информация о вас собирается в приложении или на веб-сайте, принадлежащем одной компании, и объединяется с информацией, собираемой отдельно другими компаниями, для целевой рекламы и измерения рекламы. <…> Мы не против рекламы, мы просто считаем, что отслеживание должно быть прозрачным и контролироваться пользователем — это вызовет их доверие, которое принесёт пользу всем».

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Компания считает, что бизнес-модель Facebook основана на этом. Apple заявила, что Facebook пренебрегает конфиденциальностью своих пользователей. Свой же рекламный бизнес производитель смартфонов назвал «продвижением конфиденциальности». По мнению «яблочников», нынешняя гонка по сбору данных приносит пользу крупным компаниям с большими наборами данных.

«Руководители Facebook ясно дали понять, что намерены собрать как можно больше данных как о собственных, так и о сторонних продуктах для разработки и монетизации подробных профилей своих пользователей, и это игнорирование конфиденциальности пользователей продолжает расширяться, охватывая всё больше их продуктов», — заявила Apple.

Facebook в ответ заявил об опасениях по поводу конфиденциальности в бизнесе Apple и назвали письмо производителя iPhone намеренным «отвлечением внимания» от этих проблем. Также в заявлении отмечалось, что Apple использует свое доминирующее положение на рынке для самостоятельного сбора данных, делая практически невозможным использование тех же данных своими конкурентами:

«Они утверждают, что речь идет о конфиденциальности, но она о прибыли. Нас не обмануть. Все это является частью трансформации бизнеса Apple от инновационных аппаратных продуктов к программному обеспечению на основе данных и медиа».

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Ранее Facebook критиковал Apple за iOS 14 – там считают, что изменения их операционной системы нанесут ущерб доходам компании, работающей в социальных сетях.

В данный момент обе компании подвергаются антимонопольному контролю со стороны регулирующих органов и политиков. Кроме этого, Apple критикуют из-за 30-процентной комиссии с доходов от App Store — правда, недавно компания объявила, что снизит комиссию для малого бизнеса вдвое.

Впервые об обновлении настроек конфиденциальности Apple сообщила в июне на WWDC 2020. С 8 декабря Apple вводит «Ярлыки конфиденциальности» в магазинах приложений — на них будут отображаться данные, которые разработчики собирают для рекламы, аналитики, персонализации продукта.

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