Бизнес раскритиковал законопроект о запрете рекламы молочных смесей

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила председателю Госдумы Вячеславу Володину негативный отзыв на предложение группы российских сенаторов и депутатов запретить распространение любой информации о детских смесях для питания как полноценных заменителей грудного молока.

В октябре в Госдуму была внесена новая версия законопроекта №685240-7 о запрете рекламы молочных смесей для детей, в соответствии с которой предлагалось запретить распространение информации о смесях любым способом и в любой форме, включая демонстрацию товара. Среди авторов документа — вице-спикер Совфеда Галина Карелова, первые заместители главы комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский и Александр Варфоломеев, а также зампреды комитета Татьяна Кусайко и Елена Бибикова. Документом запрещается:

«…распространение информации об адаптивных молочных смесях (предлагаемых в качестве заменителей женского молока, предназначенных для вскармливания детей в возрасте от 0 до 12 месяцев жизни) любым способом, в любой форме, в том числе с использованием демонстрации товара, продаж ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, с использованием бонусных товаров, а также путем раздачи образцов и иных способов продвижения объекта рекламирования, направленное на привлечение внимания, формирование или поддержание интереса, продвижение на рынке адаптивных молочных смесей без консультации с врачом».

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Также законопроектом уточняется, что реклама пищевых продуктов, предназначенных для организации питания детей первого года жизни, должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций со специалистами.

Запрет на распространение информации о молочных смесях не будет касаться мест проведения медицинских выставок, семинаров, конференций, а также предназначенных для медработников специализированных печатных изданий.

«Отдельные состояния и заболевания матерей, являющиеся противопоказаниями к грудному вскармливанию, не затрагиваются данным законопроектом, так как такие состояния требуют постоянного взаимодействия с медицинскими специалистами, а законопроект не ограничивает рекламу среди медицинского сообщества», — сказано в пояснительной записке к документу.

По словам авторов, немаловажным фактором, побуждающим матерей отказываться от грудного вскармливания в пользу искусственного, является реклама заменителей грудного молока, «а также сопутствующие ей маркетинговые активности». Только 40,4% детей от 6 до 12 месяцев в РФ находится на грудном вскармливании, отмечается в пояснительной записке.

«Данная законодательная инициатива позволит оградить потребителей от недобросовестных маркетинговых практик, связанных с распространением недостоверной информации в процессе использования средств привлечения внимания к использованию смесей для кормления детей возраста от 0 до 12 месяцев, и снизит вероятность принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания», — говорится в документе.

Основная цель законопроекта — оградить потребителей от пропаганды искусственного молочного питания для младенцев от 0 до 12 месяцев, сказала «Известиям» сенатор Татьяна Кусайко.

«На практике это значит, что должно быть запрещено распространение информации о такой продукции. В том числе это касается демонстрации товара в СМИ, на просторах интернета», — сказала она.

Это распространяется и на онлайн-продавцов, которые не должны будут презентовать товар на сайтах. Такие меры позволят оградить потребителей от искаженной информации, говорит Татьяна Кусайко.

Всю информацию об искусственном вскармливании, а также любые рекомендации по этому вопросу женщины должны получать у врачей, добавил сенатор Валерий Рязанский.

Инициатива поддержана Медицинским сообществом, Роспотребнадзором, Общественной палатой РФ и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», утверждается в пояснительной записке.

По словам президента АКИТ Артём Соколова, корпоративные юристы не понимают, как регуляторы при проверках будут трактовать такие запреты. Например, фотографии продукции и ее описание можно расценить как раз как информирование покупателя. Новое ограничение может обернуться и тем, что розница не сможет размещать сведения о продукции даже на ценнике, в том числе наименование товара и его стоимость. В итоге открытая продажа товара в интернете будет ограничена.

Минсельхоз не поддерживает предложенные изменения в закон «О рекламе», сказали в пресс-службе ведомства. Сейчас правительство стимулирует развитие производства детского питания, поддерживая его. Если рекламу молочных смесей запретить, то никакого эффекта не будет. Это может поставить под угрозу национальную безопасность страны, уверены в Минсельхозе.

Летом прошлого года Роскачество провело исследование 21 торговой марки начальных молочных смесей. В результате выяснилось, что продукция всех торговых марок безопасная. «Любая, даже самая совершенная, смесь уступает по своему составу женскому грудному молоку. Но, к сожалению, иногда мамы вынуждены переводить новорожденного малыша на искусственное вскармливание. В этом случае на помощь приходят адаптированные смеси, или, как их еще называют, заменители грудного молока (ЗГМ). Именно эти молочные смеси и стали объектом исследования Роскачества», — говорится в исследовании.

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