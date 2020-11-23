«Цифровая экономика» может избавиться от детской фильтрации трафика

От планов строительства всероссийской системы ограничения доступа детей к нежелательному трафику могут отказаться. Это следует из проекта постановления Правительства Российской Федерации, выложенного Минцифры на портале проектов нормативных правовых актов. Первыми на документ обратили внимание «Ведомости».

Согласно паспорту программы «Цифровая экономика», подведомственный Минцифры Роскомнадзор должен ввести в эксплуатацию эту систему к концу 2021 г. Сейчас Минцифры предлагает вообще исключить это мероприятие из программы и не выделять на него финансирование Центру мониторинга и управления сетью связи общего пользования, подведомственному Роскомнадзору.

Из паспорта «Цифровой экономики» следует, что к 2024 г. на систему фильтрации из федерального бюджета должно было быть направлено чуть менее 4,2 млрд руб. (планируемое финансирование на 2021 г. – 645 млн руб.).

В России хотели создать фильтр интернет-траффика для детей за 4,2 миллиарда рублей. Минцфиры предложило отказаться от проекта https://t.co/TySZ4rNAIK — Дождь (@tvrain) November 23, 2020

Предполагалось, что система будет с помощью специального оборудования блокировать доступ к определенному контенту на устройствах, которыми пользуются дети.

Такие решения уже широко применяются в школах, также этим занимаются операторы связи. В пояснительной записке к проекту постановления Минцифры отмечает, что решения по обеспечению родительского контроля тоже уже существуют.

Кроме того, концепция информационной безопасности, утвержденная правительством в 2015 году, предполагает, что от нежелательного контента детей следует защищать совместными усилиями семьи, общественных организаций и государства, подчеркивают в Минцифры. Это подразумевает, в частности, наличие навыков самостоятельной оценки контента. Поэтому разработка автоматизированной системы не приведет к оперативному выявлению рисков безопасности детей, заключили в министерстве.

Дата окончания общественного обсуждения проекта приказа — 2 декабря 2020 года. Свои замечания или предложения вы можете высказать на странице документа.

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