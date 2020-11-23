На Кубани левому активисту дали 4 года колонии по делу об оправдании терроризма

Южный окружной военный суд признал виновным жителя Краснодарского края Валерия Клименченко в оправдании терроризма, призывах к теракту и в публичном оскорблении представителей власти — ч. 2 ст. 205.2, ст. 319 УК РФ, сообщает пресс-служба суда. Ему назначено четыре года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима. Обвинение просило 6 лет.

Осенью 2018 года 17-летний подросток Михаил Жлобицкий подорвался в приёмной архангельского УФСБ. За несколько минут до этого студент написал в чате в телеграме, что ФСБ «фабрикует дела и пытает людей». Из-за высказываний про эти событий по всей стране начали массово возбуждать уголовные дела об оправдании терроризма. «ОВД Инфо» пишет о, по меньшей мере, 19 уголовных делах, включая случай Клименченко. Одними из самых известных стали дела журналистки Светланы Прокопьевой и жителя Калуги Ивана Любшина, осуждённого на пять лет колонии.

Защита Клименченко отмечает, что показания свидетелей обвинения были написаны словно под копирку, к тому же двое из них имеют отношение к провластным структурам и организациям. Все они вспомнили о том, что активист был достаточно известен в регионе, поскольку являлся организатором либо участником разного рода акций протеста.

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